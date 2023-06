English Finnish

Dovre Group Oyj Lehdistötiedote 5.6.2023 klo 13.00

Suvic rakentaa Lappfjärdin tuulipuiston laajennusosan perustukset ja sisäverkon

Lappfjärdin laajennusosaan kuuluu kahdeksan perustusta ja sisäverkko.

Suvic on jatkanut Lappfjärdin tuulipuiston rakentamista Prime Capitalille yhdessä CPC Finlandin kanssa. Lappfjärdin laajennusosa rakennetaan samalle alueelle, johon ensimmäisessä vaiheessa rakennettiin vuonna 2023 käyttöönotettu 31:n perustuksen ja sisäverkon käsittävä tuulipuisto. Laajennusosassa samalle alueelle rakennetaan kahdeksalle voimalalle perustukset ja sisäverkko. Alueen kallioinen maaperä mahdollistaa laajennusosan kaikkien perustuksien rakentamisen kallioankkuriperustuksina.

Huolellisen suunnittelutyön merkitys korostuu tässä projektissa erityisesti kaapeloinnin suhteen, sillä alueella on jo käytössä oleva maakaapeliverkosto. Kaapeloinnin suunnittelussa ja toteutuksessa tulee ottaa huomioon suojaetäisyydet ja risteämät, jotta kaapelit toimivat optimaalisesti molempien puistojen osalta.

”Olemme päässeet aloittamaan jo perustusten valutyöt, ja kaapelointitöiden olisi tarkoitus alkaa lähipäivinä. Projekti lähti vauhdikkaasti käyntiin osaltamme ja etenee hyvin. On hienoa päästä jatkamaan töitä laajennusosan parissa”, kertoo Suvicin rakennustöistä vastaava työnjohtaja Olli Varis.

Laajennusosan tuotantokapasiteetti on 58 MW, joka nostaa tuulipuiston kokonaiskapasiteetin 250 MW:iin.

Lisätietoja:





Ilari Koskelo

Hallituksen varapuheenjohtaja, Dovre Group Oyj

Puh. 040 510 8408

ilari.koskelo@navdata.fi



Ville Vesanen

Toimitusjohtaja, Suvic Oy

Puh. 044 328 9928

vve@suvic.fi, www.suvic.fi





Suvic on rakentamassa huomisen energiaa

Suvic Oy on vuonna 2017 Oulussa perustettu rakennusliike, joka on erikoistunut tuulivoimapuistojen toteuttamiseen ja projektinjohtoon. Lisäksi yritys tarjoaa urakointipalveluita energia- ja teollisuusrakentamiselle. Se tuo energiarakentamisen alalle uusia, innovatiivisia käytäntöjä suunnittelun, rakentamisen ja projektinjohtamisen kautta. Yhtiön tämänhetkisiä kohteita ovat Fortumin Pjelax-Böle-Kristinestad Norr tuulipuisto (Närpiö, Kristiinankaupunki), Valrean Kalistannevan tuulipuisto (Kurikka) ja Matkussaaren tuulipuisto (Kurikka), Exilion Tuulen Isokangas-Palokangas tuulipuistot (Ii), Prime Capitalin Lappfjärdin tuulipuisto (Kristiinankaupunki), sekä CPC Finlandin Lakarin aurinkovoimala (Lakari).

Dovre Group on kansainvälisesti toimiva projektihenkilöstön ja -johtamisen palvelutoimittaja. Dovre Groupin liiketoimintaryhmät ovat Projektihenkilöstö, Konsultointi ja Uusiutuva energia. Konsernilla on toimipisteet Kanadassa, Norjassa, Singaporessa, Suomessa ja Yhdysvalloissa. Maailmanlaajuisesti konsernissa toimii yli 800 henkilöä. Dovre Group Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä (tunnus: DOV1V). Verkkosivut: www.dovregroup.com