Harju Elekter Grupp pikendas Prysmian Group Baltics AS-iga üürilepingut

AS Harju Elekter Group ja Prysmian Group Baltics AS sõlmisid 5.06.2023 üürilepingu 2030. aastani. Uuendatud üürilepinguga üürib Harju Elekter Groupi kinnisvaraüksus Prysmian Group Balticsile rohkem kui 20 000 m² tootmis-, ladustamis- ja büroopindu ja ligi 40 000 m² suuruse välise ladustamisterritooriumi. Ühtlasi lepiti lepingus kokku suuremahulises ruumide renoveerimises ja rekonstrueerimises, mille investeeringu maksumuseks on kuni 3 miljonit eurot.



Prysmian Group on globaalne suurettevõte, mis on uuendusliku kaablitehnoloogia valdkonnas juhtpositsioonil ning mille aktsiad on noteeritud Milano börsil. Igal aastal toodab grupp tuhandeid kilomeetreid maa- ja merekaableid ning süsteeme elektrienergia ülekandmiseks ja jaotamiseks, samuti kesk- ja madalpingekaableid ehitus- ja taristusektorile. Grupp tegutseb 50 riigis, 106 tehases ning 25 uurimis- ja arenduskeskuses ning neil on ligikaudu 29 000 töötajat.

Harju Elekter Grupi kinnisvaraüksus tegeleb tööstuskinnisvara arendamise, projektijuhtimise, rentimise ning sellega kaasnevate teenustega nii rendipartneritele kui ka Harju Elektri oma ettevõtetele. Kinnisvaraüksus haldab kokku üheksat tööstusparki Eestis, Soomes, Rootsis ja Leedus.

Harju Elekter on rahvusvaheline tööstuskontsern, millel on laialdane kogemus kestlike elektrijaotuslahenduste pakkumisel. Harju Elekter Grupp projekteerib, toodab ja paigaldab elektriseadmeid energeetika-, tööstus- ja taristuettevõtetele ning avalikele ja ärihoonetele. Grupi Eesti, Soome, Rootsi ja Leedu üksustes töötab ligikaudu 900 töötajat ning kontserni 2022. aasta müügitulu oli 175,3 miljonit eurot.

