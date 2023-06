HighCo : Transactions sur actions propres du 29/05/2023 au 02/06/2023

Déclaration des transactions sur actions propres

Réalisées du 29 mai au 2 juin 2023

Paris, le 5 juin 2023

Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l’émetteur Code identifiant émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l’instrument financier Volume total journalier

(en nombre d’actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché HIGH CO 969500FYLNRXCJ348W66 29/05/2023 FR 0000054231 2 000 4,80 € XPAR HIGH CO 969500FYLNRXCJ348W66 30/05/2023 FR 0000054231 2 000 4,80 € XPAR HIGH CO 969500FYLNRXCJ348W66 31/05/2023 FR 0000054231 1 060 4,77 € XPAR HIGH CO 969500FYLNRXCJ348W66 01/06/2023 FR 0000054231 2 000 4,75 € XPAR HIGH CO 969500FYLNRXCJ348W66 02/06/2023 FR 0000054231 2 000 4,78 € XPAR

Présentation détaillée transaction par transaction

Code identifiant PSI Jour

Heure de la transaction Code identifiant de l’instrument financier Prix unitaire (unité) Devise Quantité achetée Code identifiant marché Numéro de référence de la transaction Objectif du rachat 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-05-29

07:51:22 FR 0000054231 4,81 EUR 179 XPAR jAj6AkNdyp001SF0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-05-29

07:58:09 FR 0000054231 4,81 EUR 321 XPAR jAj6AkNe5P001WO0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-05-29

08:03:10 FR 0000054231 4,80 EUR 500 XPAR jAj6AkNeAF001Xt0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-05-29

08:03:10 FR 0000054231 4,75 EUR 458 XPAR jAj6AkNeAF001Y30 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-05-29

09:01:11 FR 0000054231 4,83 EUR 42 XPAR jAj6AkNf4R001xB0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-05-29

13:06:39 FR 0000054231 4,82 EUR 96 XPAR jAj6AkNitz003aW0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-05-29

13:16:42 FR 0000054231 4,82 EUR 404 XPAR jAj6AkNj3f003i30 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-05-30

07:02:04 FR 0000054231 4,82 EUR 392 XPAR jAj6AkNzgk000hF0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-05-30

07:02:04 FR 0000054231 4,82 EUR 108 XPAR jAj6AkNzgk000hS0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-05-30

09:31:54 FR 0000054231 4,80 EUR 85 XPAR jAj6AkO21i002PV0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-05-30

09:39:26 FR 0000054231 4,80 EUR 162 XPAR jAj6AkO292002VT0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-05-30

10:58:08 FR 0000054231 4,82 EUR 253 XPAR jAj6AkO3NC0035K0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-05-30

11:53:18 FR 0000054231 4,78 EUR 298 XPAR jAj6AkO4Ea003Ty0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-05-30

11:57:27 FR 0000054231 4,78 EUR 202 XPAR jAj6AkO4IZ003UZ0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-05-30

13:02:56 FR 0000054231 4,78 EUR 500 XPAR jAj6AkO5Jz004Ew0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-05-31

07:55:55 FR 0000054231 4,77 EUR 295 XPAR jAj6AkON0T001wR0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-05-31

07:55:57 FR 0000054231 4,77 EUR 36 XPAR jAj6AkON0T001we0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-05-31

08:59:08 FR 0000054231 4,78 EUR 169 XPAR jAj6AkONze002Xv0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-05-31

09:00:45 FR 0000054231 4,78 EUR 268 XPAR jAj6AkOO1D002Z60 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-05-31

09:00:45 FR 0000054231 4,78 EUR 232 XPAR jAj6AkOO1D002ZG0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-05-31

12:40:41 FR 0000054231 4,73 EUR 60 XPAR jAj6AkORS3003hL0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-06-01

07:23:24 FR 0000054231 4,75 EUR 500 XPAR jAj6AkOiyZ001FH0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-06-01

09:46:54 FR 0000054231 4,74 EUR 494 XPAR jAj6AkOlDQ002Pv0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-06-01

09:46:56 FR 0000054231 4,74 EUR 6 XPAR jAj6AkOlDT002Q50 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-06-01

11:29:41 FR 0000054231 4,75 EUR 439 XPAR jAj6AkOmow002np0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-06-01

11:38:43 FR 0000054231 4,75 EUR 61 XPAR jAj6AkOmxg002pZ0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-06-01

14:37:55 FR 0000054231 4,75 EUR 500 XPAR jAj6AkOpl6003ua0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-06-02

07:09:17 FR 0000054231 4,77 EUR 360 XPAR jAj6AkP5EW000vV0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-06-02

07:09:18 FR 0000054231 4,77 EUR 39 XPAR jAj6AkP5EW000vi0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-06-02

08:12:29 FR 0000054231 4,77 EUR 26 XPAR jAj6AkP6Dg001ZE0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-06-02

08:34:10 FR 0000054231 4,77 EUR 28 XPAR jAj6AkP6Yf001cu0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-06-02

09:12:59 FR 0000054231 4,78 EUR 314 XPAR jAj6AkP7AF001mI0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-06-02

09:13:00 FR 0000054231 4,78 EUR 37 XPAR jAj6AkP7AF001mS0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-06-02

10:24:17 FR 0000054231 4,78 EUR 87 XPAR jAj6AkP8HD002CP0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-06-02

12:38:30 FR 0000054231 4,78 EUR 62 XPAR jAj6AkPAN7002hg0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-06-02

13:20:55 FR 0000054231 4,78 EUR 273 XPAR jAj6AkPB290033B0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-06-02

13:28:36 FR 0000054231 4,78 EUR 227 XPAR jAj6AkPB9b0034q0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-06-02

13:28:36 FR 0000054231 4,78 EUR 500 XPAR jAj6AkPB9b003500 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-06-02

13:28:36 FR 0000054231 4,77 EUR 47 XPAR jAj6AkPB9b0035A0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires

A propos de HighCo

Expert en marketing et communication, HighCo accompagne les marques et retailers dans l’accélération de la transformation du commerce.

Cotée sur le compartiment C d’Euronext Paris, et éligible au dispositif « PEA-PME », HighCo compte plus de 500 collaborateurs.

HighCo est classé « Gold » par EcoVadis, faisant partie du top 5% des entreprises les plus performantes en termes de RSE et d’achats responsables.

Vos contacts

Cécile COLLINA-HUE Nicolas CASSAR

Directrice Générale Relations Presse

+33 1 77 75 65 06 +33 4 88 71 35 46

comfi@highco.com n.cassar@highco.com

HighCo fait partie des indices CAC® Small (CACS), CAC® Mid&Small (CACMS) et CAC® All-Tradable (CACT), Euronext® Tech Croissance (FRTPR) et Enternext® PEA-PME 150 index (ENPME).

ISIN : FR0000054231

Reuters : HIGH.PA

Bloomberg : HCO FP

Retrouvez nos communiqués et avis financiers sur www.highco.com

