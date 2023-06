Amolyt Pharma lance l'essai clinique de phase 1 de l’AZP-3813, peptide antagoniste du récepteur de l'hormone de croissance pour le traitement de l'acromégalie

English French

LYON, France et CAMBRIDGE, Mass., 05 juin 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Amolyt Pharma, société spécialisée dans le développement de peptides thérapeutiques ciblant les maladies endocriniennes rares, a annoncé ce jour le lancement d'un essai clinique de phase 1 de l’AZP-3813, son peptide antagoniste du récepteur de l'hormone de croissance (GHRA), développé comme traitement potentiel d’appoint aux analogues de la somatostatine (SSA) pour le traitement de l'acromégalie.



« Les analogues de la somatostatine sont actuellement le traitement de référence de première ligne du traitement de l’acromégalie, en raison de leur capacité à réduire les niveaux d'IGF-1 et à contrôler la croissance tumorale. Cependant, si les SSA permettent une certaine réduction de la production excessive d'hormone de croissance, plus de 60 % des patients conservent des niveaux élevés d'IGF-1, ce qui avec le temps, peut conduire à des complications graves », a déclaré Mark Sumeray, directeur médical d'Amolyt Pharma. « Nous pensons qu’il existe de solides arguments scientifiques en faveur de l'association des SSA et des GHRA pour réduire davantage les taux d'IGF-1 et contrer les effets périphériques de l'action de l’hormone de croissance. C’est pourquoi nous avons l’intention de développer l'AZP-3813 comme traitement d’appoint des SSA afin de mieux contrôler la maladie et améliorer la qualité de vie d'un plus grand nombre de patients. »

Le programme clinique de phase 1 a pour but d’évaluer la sécurité, la tolérance, la pharmacocinétique et la pharmacodynamie de l’AZP-3813 après administration de doses uniques ou multiples ascendantes chez des sujets sains. Les résultats de l'essai de phase 1 sont attendus pour le premier trimestre 2024.

« Pour la mise en œuvre de ce programme dans l’acromégalie, nous avons pu compter sur notre savoir-faire dans le développement de peptides thérapeutiques ciblant les maladies endocriniennes rares. Nous sommes particulièrement heureux de lancer cette étude de phase 1 pour l’AZP-3813 sur la base de solides données pharmacologiques précliniques, et ainsi d’étoffer notre pipeline clinique, après l’annonce du lancement de notre étude de Phase 3 pour l’énéboparatide pour le traitement potentiel de l’hypoparathyroidie. », a déclaré Thierry Abribat, Ph.D., fondateur et PDG d'Amolyt Pharma.

À propos de l'acromégalie

L'acromégalie est une maladie endocrinienne chronique rare qui est généralement causée par un adénome (une tumeur bénigne) de l'hypophyse et qui se caractérise par une production excessive d'hormone de croissance (growth hormone - GH), entraînant des taux anormalement élevés de l’IGF-1 (insulin-like growth factor-1). Parmi les manifestations cliniques caractéristiques de la maladie, on retrouve une croissance anormale des mains, des pieds et de la mâchoire. L’acromégalie engendre des complications médicales telles que : pathologies cardiovasculaires, cardiomyopathies responsables d’insuffisance cardiaque, altération de la tolérance au glucose pouvant mener au diabète, hypogonadisme, pathologies osseuses et articulaires, AVC, apnées du sommeil et altération de la fonction respiratoire. L'acromégalie est généralement diagnostiquée entre 40 et 45 ans, mais souvent 4 à 10 ans après son démarrage en raison de sa lente progression. Environ 26 000 patients sont atteints d'acromégalie aux États-Unis et 35 000 en Europe.

À propos de AZP-3813

L’AZP-3813, peptide antagoniste du récepteur de l’hormone de croissance, est développé comme traitement potentiel de l’acromégalie, en association avec les analogues de la somatostatine (SSA) chez les patients non contrôlés avec les SSA seuls. AZP-3813 a été identifié et optimisé en collaboration avec PeptiDream, et est développé en tant que GHRA thérapeutique potentiel de nouvelle génération.

À propos d’Amolyt Pharma

Amolyt Pharma, société de biotechnologie au stade clinique, s’appuie sur le savoir-faire et l’expérience de son équipe pour développer des traitements visant à améliorer la vie des patients atteints de maladies endocriniennes rares. Son portefeuille de développement comprend l’énéboparatide (AZP-3601), un agoniste du récepteur PTH1 à action prolongée comme traitement potentiel de l’hypoparathyroïdie, et l’AZP-3813, un antagoniste du récepteur de l’hormone de croissance pour le traitement potentiel de l’acromégalie. Amolyt Pharma entend poursuivre la construction de son portefeuille de produits en s’appuyant sur son réseau mondial dans le domaine de l’endocrinologie, et avec le soutien de son syndicat d'investisseurs internationaux. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://amolytpharma.com/ ou suivez-nous sur Twitter @AmolytPharma et sur LinkedIn.

