Cellebrite Lança Tecnologia Inovadora para Encerramento de Caso; Eleva o Nível das Investigações Modernas

PETAH TIKVA, Israel e TYSONS CORNER, Va., June 05, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Cellebrite DI Ltd. (Nasdaq: CLBT), líder global em soluções de Inteligência Digital (ID) dos setores público e privado, anunciou hoje o lançamento da sua nova solução UFED Ultra, que expande e acelera a capacidade de acesso, extração, decodificação e revisão de dados das agências de aplicação da lei em todo o mundo, para fornecimento de evidências digitais prontas para o tribunal.



O UFED Ultra da Cellebrite aprimora o conjunto completo de soluções, ampliando o acesso aos dispositivos e sistemas operacionais, agilizando o fluxo de trabalho investigativo e acelerando a coleta de evidências. Essa tecnologia e infraestrutura fornecem recursos de acesso e extração incomparáveis, o que significa que todas as agências com tecnologia Cellebrite, independentemente do tamanho, estão equipadas para resolver com confiança mais crimes mais rapidamente.

“Com o UFED Ultra, todos os terminais da Cellebrite agora têm capacidade avançada de extração e desbloqueio quando convertidos para o Ultra”, disse o diretor de produtos e tecnologias da Cellebrite, Ronnen Armon. “Esta tecnologia inovadora representa um avanço significativo na tecnologia forense digital, pois acelera a velocidade da extração, amplia o escopo dos dispositivos acessíveis e aumenta a quantidade de artefatos digitais que produzem evidências impactantes. Com o UFED Ultra, nossos clientes poderão acelerar a justiça, concluindo casos com sucesso para investigações que dependem da identificação de evidências digitais valiosas”.

“A Cellebrite continua a canalizar seus esforços de P&D para agilizar o fluxo de trabalho investigativo; o UFED Ultra aumenta a abertura da extração de evidências, precisamente quando esse estágio do fluxo de trabalho forense está se tornando mais tecnologicamente desafiador para as agências em todo o mundo”, disse a Dra. Alison Brooks, Vice-Presidente de Pesquisa da International Data Corporation.

Revolucionando o fluxo da forense digital, o UFED Ultra oferece o potencial de capacitar mais de 40.000 examinadores em todo o mundo que dependem da Cellebrite para ficar à frente dos criminosos experientes em tecnologia digital, mantendo os mais altos padrões da indústria.

Para mais informação sobre o UFED Ultra, visite aqui .

Sobre a Cellebrite

A Cellebrite (Nasdaq: CLBT) tem como missão viabilizar que seus clientes protejam e salvem vidas, acelerem a justiça e preservem a privacidade em comunidades em todo o mundo. Somos líderes globais em soluções de Inteligência Digital dos setores público e privado, capacitando as organizações a dominar as complexidades das investigações digitais legalmente autorizadas, simplificando os processos de inteligência. Utilizada por milhares de agências e empresas líderes em todo o mundo, a plataforma e as soluções de Inteligência Digital da Cellebrite transformam a forma como os clientes coletam, revisam, analisam e gerenciam dados para investigações legalmente autorizadas. Para mais informação visite-nos em www.cellebrite.com, https://investors.cellebrite.com, ou siga-nos no Twitter em @Cellebrite.



