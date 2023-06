La Série Esports de TELUS et Samsung présentent le plus grand tournoi de jeux mobiles au Canada, propulsé par le Samsung Galaxy S23 Ultra

English French

TELUS invite les joueurs canadiens de tous les niveaux à participer au plus grand tournoi de sports électroniques pancanadien, mettant en vedette Apex Legends, Rocket League et le jeu mobile Rocket League Sideswipe.



Grâce à la Série Esports de TELUS, les joueurs canadiens courent la chance de remporter des prix d’une valeur totale de plus de 50 000 $.

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 05 juin 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- TELUS annonce aujourd’hui le retour de la Série Esports de TELUS, propulsée par TELUS Arena, une plateforme pancanadienne qui soutient et encourage les adeptes de sports électroniques d’ici. En partenariat avec Samsung, TELUS présente aux amateurs de jeux mobiles la Série Esports, qui met en vedette le tout nouveau téléphone intelligent Galaxy S23 Ultra avec Rocket League Sideswipe, sans oublier le retour d’Apex Legends et de Rocket League. Les Canadiens de 15 ans et plus peuvent s’inscrire et se qualifier au www.battlefy.com/telus d’ici le 2 juillet 2023 à 23 h 59 (HE) pour participer au tournoi et courir la chance de gagner des prix d’une valeur totale de 50 000 $.

« C’est un immense plaisir d’annoncer que la Série Esports de TELUS fait un retour en force grâce à ce beau partenariat avec Samsung et au tout nouveau téléphone Galaxy S23 Ultra, mentionne Amit Nag, vice-président, Divertissement à TELUS. Notre objectif est de démocratiser l’accès à une expérience de sport électronique sûre de calibre mondial, et ce, pour les joueurs de tous les niveaux. Cette troisième édition du tournoi s’inscrit dans notre volonté d’aider les Canadiens à rester connectés, de créer une communauté accueillante formée de joueurs sur la même longueur d’onde, et de divertir cette communauté grâce à notre technologie de pointe et à nos réseaux primés. »

Équipé de la plateforme mobile SnapdragonMD 8 Gen 2 pour Galaxy1, le Samsung Galaxy S23 Ultra donne une longueur d’avance aux joueurs. Offrant une fréquence d’images plus stable et une performance graphique qui surpasse celle de tous les autres appareils Galaxy, il permet de jouer intensivement en mode multiplateforme pendant de longues périodes2. Fort d’un rendu plus réaliste et d’une expérience immersive, le Galaxy S23 Ultra offre un réalisme numérique suprême en matière de graphisme.

« Le monde du jeu vidéo est une industrie en constante évolution qui présente des possibilités allant bien au-delà du divertissement, car elle propose aux jeunes Canadiens de nouveaux moyens de rester connectés, précise Raj Doshi, chef des affaires mobiles à Samsung Electronics Canada. Par cette série prometteuse présentée en partenariat avec TELUS, nous donnons un coup de pouce à la nouvelle génération d’adeptes du jeu mobile en proposant une expérience inégalée, facilement accessible à partir du téléphone intelligent Galaxy S23 Ultra. »

Depuis sa première Série Esports, en 2021, TELUS est déterminée à concevoir des produits, des services et des événements de premier plan axés sur le jeu pour permettre aux Canadiens de participer pleinement au monde des sports électroniques. Qu’il s’agisse de nos solutions d’ accès Internet PureFibre inégalées ou de nos réseaux mobiles 5G hors pair primés, TELUS a su devenir le fournisseur de prédilection des joueurs canadiens. En marge du tournoi, TELUS propose à tous les joueurs son programme de littératie numérique, TELUS Averti , qui comprend des trucs et astuces pour cultiver de saines habitudes en lien avec les jeux vidéo. Les joueurs qui utilisent le réseau PureFibre de TELUS profiteront aussi d’une faible latence et des vitesses de téléchargement et de téléversement les plus élevées sur le marché. Résultat : une expérience de jeu plus réactive que jamais.

Les Canadiens de 15 ans et plus peuvent s’inscrire à la Série Esports de TELUS dès aujourd’hui. Les joueurs de tous les niveaux, qu’ils soient novices ou aguerris, sont invités à faire partie de cette expérience inclusive. Pour vous inscrire au tournoi ou en savoir plus sur les prix en jeu, visitez www.battlefy.com/telus .

