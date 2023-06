English Danish

SELSKABSMEDDELELSE

A.P. Møller - Mærsk A/S – Transaktioner i henhold til aktietilbagekøbsprogram

Den 5. maj 2021 annoncerede A.P. Møller - Mærsk A/S (“Selskabet”) et aktietilbagekøbsprogram til en værdi af op til DKK 32 mia. (ca. USD 5 mia.), der vil blive opkøbt over en periode på op til to år. Den 12. august 2022 offentliggjorde Selskabet en forøgelse af det nuværende aktietilbagekøbsprogram fra DKK 32 mia. (ca. USD 5 mia.) til DKK 39,3 mia. (ca. USD 6 mia.).

Som annonceret den 4. maj 2023, vil Selskabet i fjerde fase af programmet, der løber fra 8. maj 2023 til 2. november 2023, købe egne A-aktier og B-aktier for et beløb op til DKK 11 mia. Fjerde fase af tilbagekøbsprogrammet gennemføres i overensstemmelse med EU Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) og EU Kommissionens delegerede forordning 2016/1052 (”Safe Harbour Regulativet”).

Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i perioden fra 30. maj tirsdag til 2. juni fredag foretaget følgende transaktioner:

Antal

A aktier Gennemsnitlig

købspris A aktier, DKK Transaktionsværdi,

A aktier, DKK I alt, seneste meddelelse (marked og A.P. Møller Holding A/S) 357.558 5.736.268.384 30 maj 2023 630 11.846.7302 7.463.440 31 maj 2023 600 11.638.3667 6.983.020 1 juni 2023 700 11.860.2714 8.302.190 2 juni 2023 663 12.113.2730 8.031.100 Total 30. maj-2. juni 2023 2.593 30.779.750 Køb fra A. P. Møller Holding A/S* 2.749 11.870.3417 32.631.569 Total i fjerde fase af aktie-tilbagekøbsprogrammet (marked og A.P. Møller Holding A/S) 23.282 272.914.465 Total under aktietilbagekøbs-

programmet (marked og A.P. Møller Holding A/S) 362.900 5.799.679.704 Antal

B aktier Gennemsnitlig

købspris B aktier, DKK Transaktionsværdi,

B aktier, DKK I alt, seneste meddelelse (marked, A.P. Møller Holding A/S og Familiefonden) 1.509.077 25.317.911.725 30 maj 2023 2.515 12.009.7594 30.204.545 31 maj 2023 2.394 11.778.7093 28.198.230 1 juni 2023 2.793 11.986.9746 33.479.620 2 juni 2023 2.793 12.253.9796 34.225.365 Total 30. maj-2. juni 2023 10.495 126.107.760 Køb fra A. P. Møller Holding A/S* 8.413 12.015.9889 101.090.515 Købt fra Familiefonden* 2.650 12.015.9204 31.842.189 Total i fjerde fase af aktie-tilbagekøbsprogrammet (marked, A.P. Møller Holding A/S og Familiefonden) 92.942 1.105.010.190 Total under aktietilbagekøbs-

programmet (marked, A.P. Møller Holding A/S og Familiefonden) 1.530.635 25.576.952.189

*) I henhold til separate aftaler deltager A.P. Møller Holding A/S og A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Familiefond (Familiefonden) på pro rata basis i forhold til aktier købt under tilbagekøbsprogrammet.

Efter ovenstående transaktioner ejer Selskabet i alt 331.068 A-aktier og 1.383.018 B-aktier som egne aktier, svarende til 9,16% af aktiekapitalen.

Detaljerede handelsoplysninger er vedhæftet som bilag.

København, 5. juni 2023

Kontaktpersoner:

Head of Investor Relations, Sarah Spray, tlf. +45 3147 4170

Head of Media Relations, Jesper Løv, tlf. +45 6114 1521

