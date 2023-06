Gary Sher lahkub LHV Bank Limitedi finantsjuhi kohalt

English Estonian

AS-i LHV Group tütarettevõtte LHV Bank Limitedi finantsjuht ja juhtkonna liige Gary Sher lahkub ametist 8. septembril. LHV Bank on juba alustanud uue finantsjuhi otsinguid.

"Gary Sher liitus LHV Bankiga 2021. aasta juulis, kui alustasime pangalitsentsi taotlemise protsessi. Ta on aidanud kaasa LHV Banki ülesehitamisele ja ühtlasi pangalitsentsi saamisele. Täname teda viimase kahe aasta olulise panuse eest ja soovime talle edaspidiseks edu," kommenteeris LHV Banki juhtkonna esimees Madis Toomsalu.

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank, LHV Varahaldus ja LHV Kindlustus. Grupi ettevõtetes töötab üle 930 inimese. LHV pangateenuseid kasutab aprilli lõpu seisuga 394 000 klienti, LHV hallatavatel pensionifondidel on 131 000 aktiivset klienti ja LHV Kindlustusega on kaitstud 158 000 klienti. Groupi tütarettevõte LHV Bank omab Ühendkuningriigi pangalitsentsi ning pakub pangateenuseid rahvusvahelistele finantstehnoloogia ettevõtetele ja laenusid väike- ja keskmise suurusega ettevõtetele.





Priit Rum

LHV kommunikatsioonijuht

Telefon: 502 0786

E-post: priit.rum@lhv.ee