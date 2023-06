Les gynécologues-obstétriciens du Canada en congrès pour discuter mortalité maternelle, avortement, ménopause et cancer de l’ovaire

English French

OTTAWA, 05 juin 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Société des obstétriciens et gynécologues du Canada (SOGC) tiendra son Congrès clinique et scientifique annuel (CCSA) du 6 au 9 juin à Ottawa. Cette conférence de quatre jours comprendra des groupes de discussion, des ateliers et une multitude de séances plénières sur des sujets d’actualité pour la santé des femmes.



« Nous croyons qu'il s'agit d'une merveilleuse occasion de présenter ce que la SOGC fait pour améliorer la santé sexuelle et reproductive des femmes. De nombreux médecins de renom présenteront leurs conclusions sur une variété de sujets, avec des connaissances précieuses qui profiteront à tous, pas seulement les professionnels de la santé », a déclaré Dre Diane Francoeur, directrice générale de la SOGC. « Il s'agit de notre principal forum de formation médicale continue et nous sommes très fiers de ce que nous avons à offrir cette année. »

Sujets abordés:

EN PRIMEUR : Sommet sur la prévention de la mortalité maternelle au Canada. Fait peu connu: il y a encore des femmes qui décèdent pendant ou après un accouchement. Les médecins vont discuter d’une trousse de prévention, des tendances en matière de morbidité maternelle grave, l’impact sur la santé mentale, les mesures prises par le Royaume-Uni et les États-Unis, etc.

Fait peu connu: il y a encore des femmes qui décèdent pendant ou après un accouchement. Les médecins vont discuter d’une trousse de prévention, des tendances en matière de morbidité maternelle grave, l’impact sur la santé mentale, les mesures prises par le Royaume-Uni et les États-Unis, etc. Avortement médicamenteux: comme prévu et l’imprévu (avec Dr Bruce B. Allan) - Mercredi 7 juin.

(avec Dr Bruce B. Allan) - Mercredi 7 juin. Prendre en charge la ménopause en 2023 (avec Dre Michelle R. Jacobson) - Mercredi 7 juin.

(avec Dre Michelle R. Jacobson) - Mercredi 7 juin. S’attaquer aux inégalités en santé reproductive à l’échelle mondiale (avec Dre Astrid Christoffersen-Deb) - Jeudi 8 juin.

(avec Dre Astrid Christoffersen-Deb) - Jeudi 8 juin. Nouveautés dans la prise en charge des cancers de l’endomètre et de l’ovaire (avec Dre Sarah Sinasac et Dre Johanne Weberpals) - Vendredi 9 juin

Plus de 400 obstétriciens, gynécologues et médecins sont attendus à ce congrès, le plus important dans ce domaine au Canada.

Site web pour le programme de la conférence : CCSA 2023

La Société des obstétriciens et gynécologues du Canada (SOGC) est l’une des plus anciennes organisations nationales de spécialité au Canada, et depuis 1944, a pour mission de promouvoir l'amélioration de la santé des femmes.

CONTACTS:

Patrick O'Reilly, spécialiste des communications de la SOGC

Tél.: 438-370-5095

Courriel: poreilly@sogc.com