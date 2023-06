English French

PUBLICIS SAPIENT, LE PÔLE DE PUBLICIS GROUPE SPÉCIALISTE DE LA TRANSFORMATION DIGITALE DES ENTREPRISES, ANNONCE L’ACQUISITION DE CORRA POUR CONSOLIDER SON LEADERSHIP D’INTÉGRATEUR ADOBE EN AMÉRIQUE DU NORD

L’acquisition de Corra, un leader en matière de ecommerce, permettra à Publicis Sapient de renforcer sa compétitivité dans l’écosystème Adobe et d’étendre son offre pour mieux adresser les besoins des clients dans le commerce digital

PARIS, FRANCE, 5 Juin 2023 – Publicis Groupe (Euronext Paris FR0000130577, CAC 40) annonce l’acquisition de Corra, un leader du ecommerce reconnu par Adobe comme l’une des meilleures entreprises de commerce en Amérique du Nord. Corra sera intégré dans Publicis Sapient, le pôle de Publicis Groupe spécialiste de la transformation digitale des entreprises, et renforcera l’expertise existante de Publicis Sapient dans les solutions de commerce, notamment Adobe Commerce et les solutions MACH Alliance de commerce modulaire, tout en étendant l’offre de Publicis Sapient sur le commerce digital et omnicanal.

Les équipes de Corra renforceront également les capacités SPEED de Publicis Sapient (Strategy, Product, Expérience, Engineering, Data & IA).

Fondé en 2002 et basé à New York, avec des centres aux Etats-Unis, au Royaume-Uni et en Inde, Corra capitalise sur son offre pour proposer des vitrines numériques parmi les plus rapides et flexibles pour les marques des secteurs de la distribution, alimentation et boissons, technologie, électronique, santé et bien-être, et B2B.

Publicis Sapient est un partenaire Platinum d’Adobe et a reçu à sept occasions le prix Adobe de partenaire mondial de l’année pour les solutions d’expérience digitale, tandis que Corra est un partenaire Gold d’Adobe et affirme son leadership en tant que seul partenaire « commerce » à avoir gagné le prix de partenaire nord-américain de l’année en Adobe Commerce à trois reprises au cours des dernières années. Avec l’acquisition de Corra, Publicis Sapient va encore renforcer sa position de leader mondial sur l’ensemble de la suite de produits Adobe, en plus de conforter ses capacités dans les solutions MACH Alliance et de commerce modulaire.

Les équipes de Corra et sa direction composée de Ron Bongo (CEO), Michael Harvey (CTO) et Rachel Weir (Président) rejoindront la division Commerce de Publicis Sapient.

« Avec l’acquisition de Corra, le Groupe poursuit ses investissements stratégiques pour renforcer son leadership dans l'environnement dynamique du commerce », indique Arthur Sadoun, Président du directoire de Publicis Groupe. « En complétant le savoir-faire de Publicis Sapient dans la transformation digitale et l’impressionnante suite commerce d’Adobe, Corra va nous permettre d’accélérer encore notre capacité unique à connecter les marques via des services et des solutions technologiques de commerce à la pointe de l’industrie. »

« Nous sommes ravis d’accueillir Corra au sein de Publicis Sapient. Son expertise poussée et sa position de partenaire essentiel au sein de l’écosystème Adobe et commerce nous permettront d’offrir à nos clients des expériences commerciales encore plus fortes dans le cadre de leur propre transformation digitale, » indique Nigel Vaz, CEO de Publicis Sapient. « La solide équipe dirigeante de Corra, son expertise reconnue pour déployer des architectures modulaires à grande échelle, son large éventail de compétences commerce Adobe, son impressionnant portefeuille de clients, couplé avec les synergies culturelles entre nos deux groupes, nous permettront d’avoir encore plus d’impact pour nos clients actuels et d’en attirer de nouveaux en gagnant en taille ».

« Chez Corra, notre priorité est d’aider nos clients à générer de la croissance en nous engageant à fournir un service d’excellence, » indique Ron Bongo, CEO de Corra. « Depuis plus de 20 ans, nous permettons à nos clients d'offrir une expérience consommateur de premier ordre, en proposant des solutions technologiques pérennes lors de leur transformation numérique. Corra et Publicis Sapient repoussent les limites de la technologie et des méthodologies de production. Nos expertises Adobe et en commerce modulaire, ainsi que notre héritage et nos valeurs rassemblent nos équipes respectives, et nous sommes enthousiastes à l’idée d’avoir encore plus d’impact pour nos clients avec Publicis Sapient. »

Adobe est le leader du marché des plateformes d’expérience digitale, numéro 1 des classements combinant les scores B2B[1] et B2C[2]. Le marché de l’expérience digitale est attendu en croissance sur les 5 à 7 prochaines années, Adobe étant l’un des plus gros acteurs de l’industrie[3].

Le marché mondial de la gestion de l’expérience client représentait 10,65Mds$ en 2022, et devrait croître de 15,4% par an entre 2023 et 2030[3]. Par ailleurs, le marché US est évalué à 3,1Mds$ en 2021 et devrait croître de 13,2% par an entre 2023 et 2030[3].

Les détails de l’opération n’ont pas été rendus publics.

À propos de Publicis Groupe - The Power of One

Publicis Groupe [Euronext Paris FR0000130577, CAC 40] est un leader mondial de la communication. Le Groupe est présent sur l’ensemble de la chaîne de valeur, du conseil à l’exécution, en combinant la transformation marketing et la transformation digitale des entreprises. Publicis Groupe se positionne comme le partenaire privilégié́ dans la transformation de ses clients pour leur permettre de créer une expérience personnalisée à grande échelle. Le Groupe repose sur dix expertises regroupées au sein de quatre activités principales : la Communication, les Médias, la Data, et la Technologie. Il propose à ses clients une organisation unifiée et fluide leur facilitant l’accès à l’ensemble de ses expertises dans chacun de ses marchés. Le Groupe est présent dans plus de 100 pays et compte environ 98 000 collaborateurs.

À propos de Publicis Sapient

Publicis Sapient œuvre à la transformation digitale des entreprises. Publicis Sapient s’associe à des entreprises internationales afin de les aider à obtenir un avantage concurrentiel et à le conserver, dans un monde où le digital ne cesse de gagner en importance. Publicis Sapient opère grâce aux capacités SPEED de ses experts : Stratégie, Produit, Expérience, Engineering (Ingénierie) et Données & IA. Associé à notre culture de la curiosité et un savoir industriel approfondi, cela permet à Publicis Sapient d’avoir un impact significatif sur les activités de ses clients en repensant les produits et les expériences que leurs propres clients valorisent. Notre approche agile, fondée sur la science des données, permet à nos clients d’être parés pour le changement, en faisant du digital l’épicentre de leur réflexion et de leurs actions. Publicis Sapient est le pôle en charge de la digitalisation des entreprises de Publicis Groupe qui compte 20 000 collaborateurs et plus de 53 bureaux répartis dans le monde. Pour en savoir plus : publicissapient.com.

About Corra

Corra est un leader mondial du ecommerce qui propose des vitrines numériques parmi les plus rapides et flexibles du monde. Corra est leader dans le développement du commerce modulaire, avec un programme de services flexible et adapté aux besoins de ses clients. A travers son expertise technique, sa vision créative et sa stratégie collaborative, Corra aide ses clients dans leur transformation digitale pour répondre à l’évolution des besoins de ses clients, apportant une valeur ajoutée dès le premier jour. Basé à New York, avec des centres dans douze villes à travers trois continents, Corra a une position unique pour accompagner ses clients à travers le monde et dans tous les fuseaux horaires.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur corra.com

Relations Investisseurs

















