Safe group annonce ses résultats 2022



Chiffre d’affaires 202 2 de 5 , 9 M€ en croissance de + 2 9 %

Amélioration de la marge brute de +5%

Amélioration du Résultat opérationnel courant +19%

Éragny-sur-Oise, Fleurieux-sur-l’Arbresle, France, le 5 juin mai 2023 à 17h45 CET – Safe (FR0013467123 – ALSAF), groupe spécialiste de la conception, fabrication et commercialisation de technologies prêtes-à-l’emploi pour les chirurgies orthopédiques, tout particulièrement pour la chirurgie du dos, annonce aujourd’hui ses résultats 2022.

Le Rapport Financier Annuel 2022 de Safe group sera disponible sur le site Internet de la Société (www.SafeOrthopaedics.com) à la rubrique Investisseurs > Documentation > Informations réglementées d’ici à mi-juin 2023.

Comptes Consolidés - En milliers d'euros – normes IFRS 31/12/2022 31/12/2021 22/21 31/12/2020 21/20 Ventes directes 2 639 1 775 +49% 1 647 +8% Ventes indirectes 1 056 990 +7% 1 623 -39% Vente de Sous-traitance de production 2 166 1 791 +21% 415 +332% Chiffre d'affaires total 5 861 4 556 +29% 3 685 +24% Achats consommés et variation des stocks (2 011) (1 985) -1% (2 259) +12% Taux de Marge brute 61% 56% +9% 39% +18% Charges externes (2 482) (2 561) +5% (2 081) -23% Charges de personnel (6 655) (6 693) +1% (5 443) -23% Autres charges opérationnelles (935) (966) +3% (569) -70% Résultat opérationnel courant (6 223) (7 650) +19% (6 667) -15% Autres produits et charges opérationnels 204 85 1 Résultat opérationnel (6 019) (7 566) +21% (6 666) -13% Résultat financier (2 659) 875 -404% -1 640 Résultat Net (8 477) (6 691) -26% (8 306) +19%

*Comptes IFRS audités.

En 2022, le chiffre d'affaires du Groupe a atteint 5 861 K€, en hausse de 29%, principalement grâce à la forte croissance des ventes directes de Safe Orthopaedics, en hausse de 49%, et des ventes de production en sous-traitance de Safe medical, en hausse de 21%.

Les ventes directes de Safe Orthopaedics sont en hausse de 49 % à 2 639 K€, avec des progressions significatives en France (+21%), au Royaume-Uni (+25%) et États-Unis (653 K€). La contribution des nouvelles technologies Sycamore et Hickory est encore limitée compte tenu de leur diffusion contrôlée en 2022 sur la zone franco-allemande et leur suivi clinique renforcé.

Les ventes indirectes de Safe Orthopaedics progressent de 7% à 1 083 K€, contenu par les moyens financiers encore fragiles de certains distributeurs qui subissent les conséquences financières post-Covid.

La croissance des ventes de Safe medical, en hausse de 21% par rapport à 2021, connaît sa plus forte croissance depuis son intégration, en se concentrant sur ses partenaires les plus significatifs. A noter que l'internalisation de la production des kits Safe Orthopaedics par Safe medical a été finalisée en 2022 et assurera une maîtrise de la marge et un besoin en fonds de roulement corrélé à la croissance des ventes de Safe Orthopaedics.

L’amélioration des marges (+10%) et du résultat opérationnel courant (+19%) est directement lié à l’intégration de la production au sein du groupe.

Les technologies SteriSpineTM sont entièrement produites chez Safe Medical depuis le troisième trimestre 2022. Les exercices 2023 et 2024 permettront d’atteindre une marge brute maximale, des délais de productions et le besoin en fonds de roulement optimisés. Le groupe précise que sur la période 2022, les stocks de produits finis et composants ont été augmentés pour répondre au besoin de croissance et aux éventuels risques de rupture d’approvisionnement, liés la crise sanitaire et les tensions mondiales des matières premières.

Les charges externes et opérationnelles ont été contenues de 20% bien que le groupe ait investi au niveau industriel, clinique, qualité et affaires règlementaires afin de répondre aux nouvelles exigences européennes du MDR (Medical Device Regulation) et démontrer les bénéfices cliniques particuliers de Sycamore.

Les charges de personnel sont stables bien que la groupe délivre une croissance de 29%. Une optimisation des effectifs Safe Orthopaedics a été opérée en corrélation avec les objectifs commerciaux afin d’améliorer la contribution commerciale et respecter l’objectif d’équilibre financier d’ici 24 à 36 mois.

En 2022, le résultat net est impacté par un résultat financier qui reflète les pénalités de financement liées l’émission d’actions sous le nominal. Le résultat net s’établit à -8,4€.

« L’année 2022 est marquée par la croissance des deux sociétés du groupe Safe et l’amélioration de notre résultat opérationnel grâce à l’intégration des productions en interne. Les 100ième chirurgies réalisées avec chaque de nos nouvelles technologies Sycamore et SORA sont des milestones également prometteurs » Commente Pierre Dumouchel, Président Directeur Général de Safe group « En 2023, nous continuons d’optimiser nos coûts opérationnels et notre structure de groupe. Apporter un service de qualité à nos clients grâce à nos technologies prêtes à l’emploi et assurer notre croissance commerciale restent nos priorités, au travers de la performance de nos forces commerciales directes, nos distributeurs et la recherche de partenariats stratégiques. »

Trésorerie

La trésorerie du groupe s’élevait à 303 k€ au 31 décembre 2022.

Pour rappel, un programme de financement de 30M€ a été signé avec Alpha Blue Ocean le 14 mars 2023. Il en est rappelé les risques inhérents, et notamment son potentiel fortement dilutif, dans le communiqué de presse publié le 14 mars 2023 accessible sur le site internet de la société.

À propos de Safe Group

Safe group est un groupe français de technologies médicales réunissant Safe Orthopaedics, pionnier des technologies prêtes à l’emploi pour les pathologies de la colonne vertébrale et Safe Medical (anciennement LCI Medical), sous-traitant de dispositifs médicaux pour la chirurgie orthopédique. Le groupe emploie environ 150 collaborateurs.

Safe Orthopaedics concoit et distribue des kits combinant des implants stériles et des instruments à usage unique, disponibles à tout moment pour le chirurgien. Ces technologies s’intègrent dans une approche mini-invasive visant à réduire les risques de contamination et d’infection, dans l’intérêt du patient et avec un impact positif sur les durées et les coûts d’hospitalisation. Protégés par 1 familles de brevets, les kits SteriSpineTM sont homologués CE et approuvés par la FDA. Safe Orthopaedics, dont le siège social est situé e région parisienne (95610 Eragny-sur-Oise) dispose de filiales au Royaume-Uni, en Allemagne, aux Etats-Unis et en région lyonnaise (Fleurieux-sur-l’Arbresle).

Pour plus d’informations : www.safeorthopaedics.com

Safe Medical produit des dispositifs médicaux implantables et instruments prêts-à-l’emploi. Elle dispose d’un centre d’innovation et de deux sites de production en France (Fleurieux-sur-l’Arbresle, 69210) et en Tunisie, offrant de nombreux services industriels : conception, industrialisation, usinage, finition et conditionnement stérile. Supportée par le plan de relance français en 2020, la société́ investit dans l’impression additive et sera opérationnelle en 2022 sur cette nouvelle technologie.

Pour plus d’informations : www.safemedical.fr

