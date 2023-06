CROSSJECT - Information relative au nombre total de droits de vote et d’actions composant le capital social

Communiqué de Presse





Information relative au nombre total de droits de vote et d’actions composant le capital social





Dijon, le 5 juin 2023





CROSSJECT (ISIN : FR0011716265 ; Mnémo : ALCJ), « specialty pharma » qui développe et commercialisera prochainement un portefeuille de médicaments dédiés aux situations d’urgence, publie conformément aux articles 223-16 du Règlement général de l’AMF et L.233-8 II du Code de commerce, le nombre total de droits de vote et d’actions composant son capital social au 31 mai 2023.





Date



Nombre d’actions

composant le capital

social (1)



Nombre de droits de

vote théoriques



Nombre de droits de

vote exerçables (2) 31 mai 2023 36 759 656 44 791 114 44 685 214

(1) Pour mémoire 36 659 656 actions à fin avril 2023.

(2) Le nombre de droits de vote exerçables est calculé sur la base de l’ensemble des actions moins celles privées de droit de vote. Au 30 avril 2023, la société détenait 105 900 de ses propres actions et 42 626 actions étaient enregistrées au titre du contrat de liquidité. 148 526 actions étaient donc privées de droits de vote.

Contacts :

Crossject

Patrick Alexandre

info@crossject.com Relations investisseurs

AELIUM

Jérôme GACOIN +33 (0) 1 75 77 54 67

crossject@aelium.fr



Relations presse

Buzz & Compagnie

Mélanie Voisard +33 (0)6 12 52 53 15

melanie.voisard@buzzetcompagnie.com



Christelle Distinguin +33 (0)6 09 96 51 70

christelle.distinguin@buzzetcompagnie.com

A propos de CROSSJECT • www.crossject.com

Crossject (Code ISIN : FR0011716265 ; Mnémo : ALCJ ; LEI :969500W1VTFNL2D85A65) développe et commercialisera prochainement un portefeuille de médicaments dédiés aux situations d’urgence : épilepsie, overdose, choc allergique, migraine sévère, crise d’asthmes...Grâce à son système breveté d’auto-injection sans aiguille, Crossject ambitionne de devenir le leader mondial des médicaments d’urgence auto- administrés. La société est cotée sur le marché Euronext Growth Paris depuis 2014, et bénéficie de financements par la BARDA américaine (Biomedical Advanced Research and Development Authority) et Bpifrance notamment.

