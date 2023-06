Sercel Remporte un Contrat Majeur pour le Déploiement de sa Solution Nodale GPR300 en Etude Sismique de Fond de Mer en Chine

English French

Paris, France – le 6 juin 2023

CGG annonce ce jour une vente majeure par Sercel de sa solution nodale de fond de mer GPR300 à Sinopec, la société chinoise d'exploration, de raffinage et de distribution de pétrole et de gaz. Plus de 6 000 nœuds seront déployés ce mois-ci dans la mer de Bohai, au large de la côte est de la Chine continentale.

Basé sur la technologie MEMS QuietSeis® de Sercel, le GPR300 fournit une imagerie du sous-sol de premier ordre et surpasse les équipements OBN conventionnels par sa fidélité numérique, ses performances ultra-silencieuses et sa capacité à détecter les signaux à très large bande de fréquences. Grâce à son design compact et léger, le GPR300 est facile à utiliser quel que soit le mode de déploiement.

Emmanuelle Dubu, PDG de Sercel, a déclaré : « Nous sommes très heureux de nous associer à nouveau à Sinopec sur ce nouveau projet complexe. Forts de notre connaissance approfondie de l'industrie sismique et des possibilités accrues qu'offre l'acquisition nodale en fond de mer aux clients en termes d'amélioration de la qualité des données et d'aide à la prise de décision, nous avons conçu la solution GPR300 pour qu’elle réponde parfaitement aux besoins de ce marché. Après avoir été déployé sur des opérations majeures dans la région du Moyen-Orient, le GPR300 est en passe de devenir la solution préférée dans le monde entier. »

A propos de CGG :

CGG (www.cgg.com) est un leader mondial en technologies et calcul scientifique de Haute Performance (HPC) qui fournit des données, des produits, des services et des solutions dans les domaines des sciences de la Terre, de la science des données, de la détection et de la surveillance. Notre portefeuille unique aide nos clients à résoudre de manière efficace et responsable et pour un avenir plus durable leurs nombreux et complexes challenges dans le numérique, la transition énergétique, les ressources naturelles, l’environnement et les infrastructures. CGG emploie environ 3 400 personnes dans le monde et est cotée sur Euronext Paris SA (ISIN : 0013181864).

