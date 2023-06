English German Italian

Visita JLT Mobile Computers a TOC Europe,

Stand D15, 13-15 giugno 2023, Rotterdam, NL

JLT6012™ – Il primo terminale veicolare rugged da 12 pollici dotato di connettività 5G, che incrementa notevolmente la produttività nelle attività portuali.

Växjö, Svezia, 6 giugno 2023 * * * JLT Mobile Computers, azienda leader nello sviluppo di soluzioni informatiche per gli ambienti di lavoro più gravosi, presenterà allo stand D15 di TOC Europe a Rotterdam una versione aggiornata del terminale veicolare JLT6012, un dispositivo molto performante e versatile. TOC Europe è l’assemblea annuale dei professionisti del settore dei porti e del trasporto cargo.

Con numerosi esemplari attualmente in uso nei maggiori siti portuali di tutto il mondo, il nuovo terminale JLT6012 sfrutta le competenze avanzate di JLT Mobile Computers nel settore, e integra funzionalità che rispondono a molte delle esigenze, presenti e future, di operatività e redditività di queste infrastrutture, soprattutto per quanto riguarda:

connettività 5G e WIFI 6 per maggiore velocità e bassa latenza

maggiore sicurezza e integrità dei dati

capacità operativa costantemente elevata

costi di gestione minimi

soddisfazione senza paragoni per tutti gli utenti



Secondo Peter Lundgren, Port Segment Manager EMEA di JLT Mobile Computers: “Il nuovo terminale veicolare JLT6012 è stato progettato pensando alle sempre più pressanti esigenze operative dei gestori di porti, non solo per le problematiche che devono affrontare oggi, ma anche per le sfide che li attendono in futuro. Nelle attività portuali, i terminali veicolari offrono un’efficienza operativa e costi di gestione nettamente superiori ad altre soluzioni IT; proprio per questo motivo dedichiamo tempo, denaro e impegno all’attività di ricerca e sviluppo di questi dispositivi, ottenendo ottimi risultati come nel caso del terminale JLT6012.

“Nelle moderne Supply Chain digitalizzate, è essenziale garantire una connettività senza interruzioni,” continua Lundgren. “A tale scopo, i nostri nuovi terminali veicolari sono disponibili anche con funzionalità WWAN/5G. Poiché tutto il traffico è criptato, i clienti dei porti possono implementare soluzioni in Cloud su infrastruttura dedicata, locale o pubblica, avendo la certezza che le loro informazioni saranno sempre al sicuro.”

Il terminale JLT6012 è dotato di schermo Projective Capacitive Touch (PCT) JLT PowerTouch™. Questa tecnologia è uno degli elementi chiave del prodotto JLT6012, poiché assicura la longevità del dispositivo con un’interfaccia operatore touch praticamente indistruttibile, senza sacrificare l’interazione con l’operatore, anche indossando guanti. Grazie al display ad alta luminosità con attenuazione automatica, contrasto elevato e grazie alle sue alle alte prestazioni, il computer è estremamente reattivo e offre un’esperienza che non teme confronti.

“I mercati che serviamo sono in continua evoluzione,” spiega Lundgren. “Con le nuove tecnologie, le leggi più restrittive, una varietà crescente e l’esplosione delle funzionalità digitali, i nostri clienti hanno la necessità di lavorare in modo più intelligente, veloce preciso e sicuro. Analizziamo questi trend globali e ascoltiamo i nostri clienti per sapere ciò di cui hanno bisogno in termini di prestazioni operative, dopodiché sviluppiamo soluzioni all’avanguardia che soddisferanno le loro esigenze per molti anni a venire.”

I visitatori di TOC Europe potranno scoprire le funzionalità del terminale veicolare JLT6012 allo stand D15 e parlare dei numerosi vantaggi che il dispositivo offrirà a tutte le attività portuali e di movimentazione dei container. Prenotate un appuntamento e parlate con Peter Lundgren contattandolo direttamente (+46 70 6697050; peter.lundgren@jltmobile.com).

Per maggiori informazioni su JLT Mobile Computers, visitate il centro di competenze sui porti di JLT knowledge, qui.

Su JLT Mobile Computers

Più affidabili sono le prestazioni, minore è lo stress. JLT Mobile Computers è un fornitore all’avanguardia di dispositivi informatici mobili rugged e soluzioni per gestori di porti globali e locali, in particolare terminal container. Grazie a un’esperienza di sviluppo e produzione quasi trentennale, siamo riusciti a definire nuovi standard per l’informatica rugged, combinando l’eccezionale qualità dei nostri prodotti con servizi, supporto e soluzioni dei migliori esperti. Gli operatori si affidano ai dispositivi di JLT per garantire l’efficienza operativa 24x7 di tutte le loro attrezzature di movimentazione dei container. JLT partecipa al programma Navis Ready Validation per garantire l’interoperabilità con Navis N4. JLT opera a livello globale con uffici in Svezia, Francia e negli Stati Uniti, ed è supportata da una rete estesa di partner di vendita nei mercati internazionali. L’azienda è stata fondata nel 1994 ed è quotata sul listino Nasdaq First North Growth Market dal 2022 con il simbolo JLT. Eminova Fondkommission AB è il Consulente Certificato. Maggiori informazioni su www.jltmobile.com.

