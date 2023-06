LEHDISTÖTIEDOTE: SSH julkistaa OpenSSH-tuen monialustaisille SSH-ympäristöille

English Finnish

Helsinki, Suomi - 6. kesäkuuta 2023 - Monet OpenSSH-toteutukset eivät ole tarjonneet käyttäjilleen riittävän tasokasta asiakastukea. Tämän ongelman ratkaisemiseksi SSH on käynnistänyt OpenSSH:n tukipalvelun. Näin asiakkaat hyötyvät laadukkaista SSH-tukipalveluista myös SSH-ohjelmiston avoimen lähdekoodin toteutuksissa. OpenSSH:ta tuetaan Windows- ja Red Hat Linux -alustoilla. SSH-protokolla on tietoturvallinen verkkoprotokolla, jota käytetään salattuun ja turvalliseen etäyhteyksien muodostamiseen ja tiedonsiirtoon eri järjestelmien välillä.



OpenSSH on SSH-protokollan avoimen lähdekoodin toteutus. Se julkaistiin alun perin SSH:n Tectia-tuotteen ilmaisena versiona. Avoimen lähdekoodin tuotteena OpenSSH on suosittu erityisesti SSH-asiakasohjelmistona. Sen käyttö kriittisissä yritysympäristöissä on kuitenkin ollut osittain rajoitettua, koska laadukkaita tukipalveluja tai yhdestä lähteestä saatavaa tukea kaikille SSH-asiakkaille ei ole ollut tarjolla. Ilman asianmukaista tukea asiakkaat joutuvat usein investoimaan ulkoiseen OpenSSH-asiantuntemukseen ja konsultointiin, mikä lisää käyttökustannuksia ja aiheuttaa haasteita vaaditun palvelutason ylläpitämisessä.

Nopea reagointi, asiantuntija-apu ja helppo laajennettavuus SSH:n Zero Trust -ratkaisuihin

OpenSSH-asiakkaat saavat yhteyden SSH-tukitiimiin samanlaisten palvelutasosopimusten mukaisesti kuin Tectia-asiakkaat. Tectian T&K-tiimi voi tehdä kooditason analyysejä ja ehdottaa korjauksia OpenSSH:n päälinjan tai alustan ylläpitäjille. Asiakas saa yhdestä paikasta kokeneiden tukihenkilöiden toimittaman tuen sekä Tectia- että OpenSSH-tuotteille. Saatavilla on myös muita SSH-ammattilaispalveluja sekä muita salasanattoman ja avaimettoman SSH Zero Trust Suite -valikoiman tuotteita.

"Tämä on merkittävä edistysaskel globaalille yhteisölle, joka hyödyntää SSH-pohjaisia tuotteita monimuotoisessa ympäristössä", sanoo toimitusjohtaja, tohtori Teemu Tunkelo. "SSH-protokollan alkuperäisenä luojana ja patentoijana SSH Communications Security on sitoutunut virtaviivaistamaan ja parantamaan SSH-kokemusta asiakkaillemme. OpenSSH-tukipalvelu täydentää sekä monipuolistaa olemassa olevaa Tectia-tarjontaamme."

Lisätietoja:

Teemu Tunkelo, toimitusjohtaja, puh. +358 40 5499605, sähköposti Teemu.Tunkelo@ssh.com.

Jussi Rautio, Tectian tuotepäällikkö, sähköposti Jussi.Rautio@ssh.com.

SSH auttaa yrityksiä turvamaan niiden liiketoiminnan kannalta kriittiset digitaaliset resurssit, kun ne ovat levossa, liikkeessä ja käytössä. Meillä on maailmanlaajuisesti yli 5000 asiakasta, joihin kuuluu 40 % Fortune 500 -listan yrityksistä sekä suuria organisaatioita rahoituksen, valtionhallinnon, jälleenmyynnin ja teollisuuden toimialoilta. Autamme asiakkaitamme turvaamaan heidän liiketoimintansa hybridin pilven, hajautetun IT:n ja teollisuusautomaation aikakaudella. Zero Trust -pohjaiset ratkaisumme tarjoavat turvallista sähköistä viestintää ja suojatun pääsyn sekä palvelimiin että palvelimien välillä. Asiantuntijamme Pohjois-Amerikassa, Euroopassa ja Aasiassa toimivat yhteistyössä maailmanlaajuisen kumppaniverkostomme kanssa ja takaavat asiakasprojektien onnistumisen. Yrityksen osakkeet (SSH1V) on listattu Helsingin pörssissä. www.ssh.com.