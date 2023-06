English Danish

Investornyhed

6. juni 2023



NKT bekræfter turnkey kabelordre til havvindmølleparken East Anglia THREE

Ordren på at levere højspændingskabelsystemet til East Anglia THREE er nu en endelig kontrakt for NKT. Projektet er et centralt bidrag til den grønne omstilling af Storbritannien.

Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 13 af 7. juli 2022 underskrev NKT en kontrakt på højspændingskabelsystemet til den kommende havvindmøllepark, East Anglia THREE.

NKT har nu indgået den endelige kontrakt med projektudvikleren, ScottishPower Renewables (SPR). Turnkey-kontrakten omfatter design, fremstilling og installation af et

320 kV højspændingskabelsystem. NKT har tilføjet projektet til sin ordrebeholdning af højspændingsprojekter med en kontraktværdi på over EUR 250 mio.

NKT’s administrerende direktør Claes Westerlind siger:

- Vi er tilfredse med at bekræfte kontrakten med ScottishPower Renewables, og vi ser frem til at bidrage til projektet med vores kompetencer og knowhow indenfor turnkey kabelløsninger. Havvind er centralt for den grønne omstilling af den britiske strømforsyning, og med potentialet til at forsyne over en million britiske hjem med vedvarende energi, er East Anglia THREE et vigtigt skridt på vej mod en grønnere verden.

SPR’s direktør for East Anglia Hub offshore vindmølleparker, Ross Ovens, siger:

- Hos ScottishPower Renewables er vi opsatte på at generere mere grøn elektricitet i og til Storbritannien, og East Anglia THREE vil være et vigtigt bidrag til denne ambition. Bekræftelsen af ​​kabelkontrakten med NKT er endnu en vigtig milepæl for dette store projekt, som vil være verdens næststørste vindmøllepark, når det står færdigt i 2026. Vi ser frem til at arbejde sammen med NKT om at føre det ud i livet og hjælpe med at levere en renere, grønnere og bedre fremtid hurtigere.

East Anglia THREE havvindmølleparken vil omfatte 95 vindmøller placeret 69 km fra den britiske kyst i Nordsøen, og den vil dække et areal på 305 km2. Når vindmølleparken er i drift, vil den kunne producere op til 1.400 MW vedvarende energi, hvilket vil være et vigtigt skridt for Storbritanniens ambition om at have 50 GW havvind i operation i 2030.

Kontrakten ændrer ikke NKT’s finansielle forventninger til 2023.

Fakta:

Kontraktværdi : Mere end EUR 250 mio. i markedspriser (mere end EUR 200 mio. i standard metalpriser)

: Mere end EUR 250 mio. i markedspriser (mere end EUR 200 mio. i standard metalpriser) Kabel specifi k ation er : 320 kV højspændingskabelsystem med jævnstrømsteknologi (DC), ca. 2x150 km søkabler og ca. 2x40 km landkabler

: 320 kV højspændingskabelsystem med jævnstrømsteknologi (DC), ca. 2x150 km søkabler og ca. 2x40 km landkabler Tidsplan : NKT forventer at levere projektet i 2025.

: NKT forventer at levere projektet i 2025. Særlige forbehold i kontrakt: Ingen

Kontakt

Investor Relations: Michael Nass Nielsen, Head of Investor Relations, tel.: +45 2494 1654

Presse: Louise W. Naldal, Head of Group Communications, tel.: +45 2982 0022

Vedhæftet fil