SII : Comptes annuels 2022/2023

Paris, le 6 juin 2023 – 18 heures

Comptes annuels 2022/2023

L’amélioration des résultats se poursuit

Une croissance organique attendue entre 8 et 12%

sur le premier semestre de l’exercice 2023/2024

Le groupe SII, spécialiste des métiers de l’ingénieur, annonce ses résultats annuels de l’exercice 2022/2023, arrêtés par le Directoire le 06 juin 2023 et non encore audités.

Eric Matteucci, Président du Directoire, commente : « Cet exercice 2022/2023 constitue une étape symbolique pour notre développement avec un chiffre d’affaires au-delà du milliard d’euros et confirme le retour d’un haut niveau de performance au sein du groupe SII. Merci à nos équipes pour leur engagement et à nos clients pour leur confiance. Il nous faut maintenant poursuivre sur cette base pour bâtir notre futur avec envie et conviction et délivrer ainsi notre promesse de développer ensemble un monde numérique et durable. »

En M€

Clos au 31 mars 2023 (non encore audités) 2021/2022 2022/2023 Variation Chiffre d’affaires 828,88 1 022,55 + 23,4% Résultat opérationnel d’activité 80,25 102,51 + 27,7% Marge opérationnelle d’activité (% CA) 9,68% 10,03% + 0,35 pt. Résultat opérationnel 79,07 100,66 + 27,3% Marge opérationnelle (% CA) 9,54% 9,84% + 0,30 pt. Résultat net consolidé 59,41 80,47 + 35,4% Résultat net part du groupe 59,37 80,47 + 35,4% Effectif moyen 9 434 10 835 + 1 401 Effectif de fin de période 10 311 10 970 + 659

Forte croissance des activités

Le groupe SII a réalisé un chiffre d’affaires de 1 022,5 M€ sur l’exercice 2022/2023, en croissance de 23,4% par rapport à 2021/2022. Cette performance est portée par une forte dynamique de l’activité sur l’ensemble des secteurs. L’Aéronautique-Spatial-Défense affiche une nouvelle croissance de près de 20% sur l’ensemble de l’exercice et contribue désormais à 21,1% du chiffre d’affaires total du groupe SII. La croissance du secteur Banques-Assurances-Mutuelles s’établit à 17,1%. L’ensemble des autres secteurs, à l’exception des télécoms, affichent également des taux de croissance à deux chiffres.

En France, le chiffre d’affaires s’établit à 434,1 M€ en hausse de 13,2%. L’Aéronautique-Spatial-Défense, les Banques-Assurances-Mutuelles et les Télécommunications restent les 3 premiers contributeurs au chiffre d’affaires sur cette zone.

À l’international, l’exercice 2022/2023 se clôture avec un chiffre d’affaires en croissance de 31,5% atteignant 588,4 M€. La Pologne, qui contribue à plus de la moitié du chiffre d’affaires international, affiche une croissance de près de 34%. En Allemagne, deuxième pays à contribuer au chiffre d’affaires international, l’activité est nettement repartie à la hausse avec une croissance de 36,9% du chiffre d’affaires sur cet exercice. L’Espagne est en décroissance de 8,1% compte tenu de l’abandon de plusieurs activités pour le secteur public. L’ensemble des autres pays contribuent à hauteur de 93,6 M€ au chiffre d’affaires total soit une croissance de 48,3% par rapport à l’exercice précédent.

Ces performances s’accompagnent d’une forte dynamique de recrutement avec près de 4 200 embauches sur l’exercice. Au 31 mars 2023, le groupe compte 10 970 collaborateurs, contre 10 311 à fin mars 2022. En France, le groupe SII compte désormais plus de 5 000 salariés. En France et à travers le monde, le groupe poursuit sa stratégie ambitieuse de marque employeur au service du bien-être et de la performance de ses collaborateurs. Le groupe a ainsi poursuivi et amplifié sa démarche de labellisation Great Place To Work.

Une rentabilité encore améliorée

A fin mars 2023, la rentabilité du groupe est en légère amélioration en France comme à l’International.

Le résultat opérationnel dépasse pour la première fois les 100 M€ à 100,7 M€. Cette performance s’explique par la poursuite des effets positifs de la refonte organisationnelle du groupe SII, une nouvelle amélioration du TACE1 qui atteint son optimum à 89,9% sur l’ensemble des activités, et l’effort de chacune des filiales pour contribuer à cette amélioration. Au global, la marge opérationnelle atteint un niveau inégalé à 9,8%. En France, la marge opérationnelle ressort en légère amélioration à 7,17% (7,03% lors du précédent exercice). La marge opérationnelle internationale affiche un taux de 11,82%, contre 11,69% à fin mars 2022.

Après prise en compte du résultat financier et des impôts, le résultat net s’établit à 80,5 M€, soit une marge nette de 7,87%.

Au 31 mars 2023, le bilan fait ressortir une trésorerie nette (hors IFRS 16) renforcée à 163,9 M€, contre 128,6 M€ à fin mars 2022. Les capitaux propres s’établissent à 266,5 M€ contre 219,1 M€ à fin mars 2022.

Croissance externe aux Pays Bas

Le groupe SII est présent aux Pays-Bas depuis 2014 et comptait 40 salariés au 31 mars 2023, sur des activités d’ingénierie. Le 25 mai dernier, le groupe SII a finalisé l’acquisition de la société RESA-IT qui emploie un peu plus de 50 salariés. Grâce à cette acquisition, la filiale néerlandaise du groupe SII, voit son expertise étendue aux domaines de l’IT et amplifie ainsi son offre sur un marché en expansion. L’ensemble ainsi constitué devrait dépasser 10 millions d’euros de chiffre d’affaires sur le prochain exercice 2023/2024. Les activités de RESA-IT seront consolidées dans les comptes du groupe SII à compter du 1er juin 2023.

Proposition de dividende de 0,50 € par action

Conformément à sa politique de dividende, le groupe SII proposera lors de l’Assemblée Générale des actionnaires qui aura lieu le 21 septembre 2023, le versement d’un dividende d’un montant de 0,50 € par action.

Perspectives 2023/2024

Le groupe SII évolue sur un secteur du numérique qui semble toujours porteur. Le groupe SII peut également compter sur ses atouts solides dont notamment son organisation, sa diversité sectorielle et géographique et sa politique RH de qualité.

Cependant, au-delà des premières incertitudes concernant les difficultés liées aux pénuries de main d’œuvre, les tensions inflationnistes et les incertitudes géopolitiques, s’ajoutent maintenant des incertitudes liées aux politiques monétaires et leurs impacts macroéconomiques dont les effets sur le niveau futur d’activité sont peu prévisibles.

Dans ce contexte en manque de visibilité, le groupe SII anticipe une croissance organique de son chiffre d’affaires comprise entre 8 et 12% pour le premier semestre de son exercice 2023/2024. Le groupe SII ambitionne également de maintenir son niveau de marge opérationnelle entre 9% et 10% sur ce premier semestre. Le groupe SII précisera ses objectifs pour l’exercice lors de la publication de ses résultats semestriels, en fonction des évolutions conjoncturelles.

Prochain rendez-vous :

Chiffre d’affaires du premier trimestre 2023/2024, le mercredi 10 août 2022 après bourse

Contacts :

SII - Eric Matteucci - : 01.42.84.82.22

Presse : Séverine Baty - : 06 64 15 70 24

Compartiment B d’Euronext Paris

LEI : 96950044FWV7YEJCKR65

À propos de SII

Le groupe SII, fondé en 1979 par Bernard HUVÉ, ingénieur de formation, est une société dont l’activité est équilibrée autour de l’ingénierie et le conseil en technologies (ICT) et les services numériques (ESN).

Le groupe SII fait travailler plus de 16 000 personnes, dans une organisation offrant la réactivité et la souplesse d’un service de proximité dans 18 pays sur 4 continents au travers de 80 implantations bénéficiant de tous les moyens opérationnels. Le groupe SII recrute chaque année en moyenne plus de 4 000 consultants et ingénieurs qui œuvrent au quotidien pour développer et intégrer les nouvelles technologies dans les futurs produits et services et faire évoluer les systèmes d’information des clients.

Toujours soucieux d’apporter des solutions à valeur ajoutée et innovantes, le groupe SII intervient auprès de grands groupes internationaux dans des secteurs variés tels que l’Aéronautique, la Défense, le Spatial, la Banque, l’Assurance, les Télécommunications, l’Energie, le Retail, l’Automobile, le Transport et l’Industrie. Labellisé EcoVadis Platinum et Great Place to Work, le groupe SII se démarque par sa politique sociétale en faveur d’un monde numérique et durable et par une culture d’entreprise ancrée en faveur de la qualité de vie au travail et de l’inclusion.

Le groupe SII a enregistré un chiffre d’affaires de 1 022,5 M€ au titre de l’exercice 2022/2023, clos au 31 mars.

1 Taux d’activité congés exclus (facturé / facturable, congés exclus)

