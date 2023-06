Sword Group : 1ère Phase d’intégration de l’Intelligence Artificielle dans son Business Model : Mise en vente de la filiale AAA à partir du 31/05/23

English French

Sword Group travaille sur un plan stratégique de transition et d’intégration de l’Intelligence Artificielle dans ses activités.



Face au challenge que représente l’IA, Sword adaptera son développement aux changements que générera cette technologie.



La mise en vente de AAA, société de recrutement et de staffing spécialisée , opérant à Aberdeen en Ecosse et générant un chiffre d’affaires de 26 M€ (2022) fait partie de la 1ère phase de ce plan.



Cette société sera déconsolidée du compte de résultat à partir du 31 mai 2023.



AAA possède une rentabilité dont la valeur correspond à son marché. En conséquence, cette cession augmentera la rentabilité du Groupe.



L’objectif de rentabilité (marge d’EBITDA) est relevé d’environ 1 point de pourcentage à compter du 1er juillet 2023, soit 13 %.



En termes bruts, l’objectif d’EBITDA 2023 reste inchangé (36 M€).



Ce changement de périmètre sera également favorable au taux de croissance organique du Groupe.



Ce plan, basé sur l’agilité et sur l’évolution rapide des technologies, sera présenté au 2ème semestre 2023.

