Tilbudsperioden i Jobindex A/S er startet

Danielsen 2 aps - der er hovedaktionær i Jobindex A/S - har den 2. juni 2023 fremsat et frivilligt ureguleret offentligt købstilbud om at købe aktier i Jobindex A/S til en pris på 1.900 kr. pr. aktie i forbindelse med at Jobindex A/S har ansøgt om afnotering fra First North.

Tilbudsperioden startede i dag den 6. juni 2023, og den første dag har Danielsen 2 aps i alt købt 1349 aktier á 1900 kr. pr. aktie. Tilbudsperioden fortsætter indtil den 30. juni 2023, hvorefter det forventes at Jobindex A/S bliver afnoteret fra First North.

Yderligere oplysninger

Direktør Kaare Danielsen, telefon 20735010, email kd@jobindex.dk

Certified Adviser Jakob Tolstrup Kristensen, email jakob.tolstrup@cwicf.com





