Biognosys lance Spectronaut 18 et présente les avancées en matière de profondeur, de sensibilité et d'évolutivité en protéomique lors de la conférence annuelle ASMS 2023

Spectronaut ® 18 rend les projets de protéomique DIA plus efficaces et plus évolutifs que jamais pour tous les types d'instruments de spectrométrie de masse.

18 rend les projets de protéomique DIA plus efficaces et plus évolutifs que jamais pour tous les types d'instruments de spectrométrie de masse. De nouvelles recherches menées avec TrueDiscovery™ et TrueTarget™ démontrent les capacités uniques et l'utilité de la protéomique par spectrométrie de masse pour la découverte de biomarqueurs et de médicaments.

Le kit iRT de Biognosys est recommandé pour le contrôle en temps réel de l'adéquation du système en association avec le logiciel Bruker ProteoScape™, présenté par Bruker à l'ASMS.



ZURICH, Suisse et CAMBRIDGE, Massachusetts, 07 juin 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Biognosys, inventeur et développeur de premier plan de solutions protéomiques basées sur la spectrométrie de masse, a annoncé la participation de la société à la conférence annuelle de l'American Society for Mass Spectrometry (ASMS) du 4 au 8 juin à Houston, au Texas, où la société lancera Spectronaut 18 et présentera des avancées scientifiques et technologiques majeures pour ses logiciels et services de recherche protéomique exclusifs.

Biognosys organisera un petit-déjeuner où sera présenté Spectronaut 18. De plus, elle tiendra trois présentations orales et présentera neuf posters. En outre, son équipe d'experts scientifiques sera présente au stand n° 819.

« Notre engagement continu en faveur de l'innovation dans le domaine de la protéomique basée sur la spectrométrie de masse est une fois de plus souligné par notre contribution significative au programme scientifique de l'ASMS », a déclaré Lukas Reiter, Ph.D., directeur de la technologie de Biognosys. « Avec cette version majeure de Spectronaut 18, sortie peu de temps après la version de Spectronaut 17, nous montrons notre volonté d'innover et notre capacité à développer à un rythme rapide pour fournir aux utilisateurs de tous les types d'instruments les meilleures performances possibles en protéomique DIA. Nos présentations sur TrueDiscovery et TrueTarget démontrent la valeur de la protéomique par spectrométrie de masse pour la découverte de médicaments et les essais cliniques ».

Biognosys participera également aux activités de Bruker, son partenaire stratégique. Lukas Reiter présentera « dia-PASEF empowered discovery proteomics » (dia-PASEF : la protéomique au service de la découverte) lors du Breakfast Workshop Pharma le mardi 6 juin, et le portefeuille de services, de logiciels et de kits de protéomique de Biognosys sera présenté dans la suite d'accueil de Bruker. L'association du kit iRT de Biognosys avec le produit Bruker ProteoScape™ constitue un lancement majeur découlant d'un partenariat stratégique.

Spectronaut 18 : analyse des données DIA avec un débit et une efficacité sans précédent

Biognosys lancera la dernière version de Spectronaut lors de son petit-déjeuner de présentation du lundi 5 juin « Spectronaut 18 : Limitless Throughput. Unparalleled Efficiency » (Spectronaut 18 : Débit illimité. Efficacité inégalée). Le séminaire comprendra des présentations de Lukas Reiter, directeur de la technologie de Biognosys, et accueillera les conférenciers invités Gregory Potts (AbbVie) et Aline Martins (Scripps Research Institute).

En outre, Biognosys présentera « A Systematic Characterization of LC-MS Features Sheds Light on the Full Potential of DIA Identification » (Une caractérisation systématique des caractéristiques de la LC-MS met en lumière tout le potentiel de l'identification de la DIA) lors des sessions orales du mardi 6 juin.

En outre, la société présentera quatre posters mettant en évidence les récentes améliorations apportées à Spectronaut, notamment l'application de réseaux neuronaux de pointe permettant d'améliorer l'identification des protéines et l'utilisation du flux de travail directDIA+ sans bibliothèque de Biognosys pour une quantification complète du protéome.

TrueDiscovery : accélération de la découverte de biomarqueurs en oncologie et en neurosciences

TrueDiscovery est la plateforme de spectrométrie de masse exclusive de Biognosys pour la protéomique à grande échelle, offrant une profondeur et une sensibilité inégalées sur l'ensemble du protéome. Lors des sessions orales du mercredi 7 juin, Biognosys révélera comment TrueDiscovery a été utilisé pour caractériser plus de 15 000 protéines à travers 22 échantillons en une seule fois au cours de leur présentation « Deepest Profiling of Human Tissues to Date Shed Light on Expressed Proteins » (Le profilage le plus approfondi des tissus humains à ce jour met en lumière les protéines exprimées) et démontrera comment l'automatisation peut réduire le temps d'expérimentation pratique jusqu'à 90 % au cours de l'exposé « A Universal Workflow for Automated Sample Preparation in Large-Scale Proteomics » (Un flux de travail universel pour la préparation automatisée d'échantillons en protéomique à grande échelle).

Biognosys présentera également deux posters démontrant la profondeur et la sensibilité de TrueDiscovery pour une série d'applications, notamment l'identification de signatures protéomiques dans l'urine et la comparaison des profils de biomarqueurs du plasma et du liquide céphalorachidien dans la maladie d'Alzheimer. Un autre poster révèle les résultats d'une comparaison directe entre TrueDiscovery et la plateforme d'affinité Olink Explore.

TrueTarget : identification et déconvolution de cibles de médicaments haute résolution

TrueTarget est la plateforme unique de Biognosys pour l'exploration des interactions entre médicaments et cibles, étayée par la spectrométrie de masse à protéolyse limitée (LiP-MS). L'un des posters de Biognosys présentera une cartographie détaillée, à l'échelle du protéome, des sites de liaison de deux inhibiteurs de CDK.

Kit iRT : désormais recommandé en association avec Bruker ProteoScape™

Pour le contrôle en temps réel de l'adéquation du système, Bruker prend désormais en charge et recommande l'utilisation du kit iRT de Biognosys. Le logiciel Bruker ProteoScape™ est présenté par Bruker à l'ASMS comme une suite logicielle en temps réel pour la 4D-Proteomics™ computationnelle, y compris la surveillance et l'optimisation des performances du système pour la plateforme timsTOF. Le flux de travail de contrôle qualité (CQ) du système en temps réel du logiciel est basé sur le kit iRT de Biognosys largement utilisé. Le kit contient onze peptides synthétiques non naturels dans un mélange. Les peptides ont été soigneusement optimisés en termes de stabilité, de sensibilité et d'espacement régulier des temps de rétention sur le gradient et dans la dimension CCS des peptides.

Consultez le site biognosys.com/asms2023 pour obtenir un aperçu complet de la participation de Biognosys à l'ASMS. Les posters pourront être téléchargés d'ici le vendredi 9 juin.

À propos de Biognosys

Chez Biognosys, nous sommes convaincus que les connaissances approfondies sur le protéome détiennent la clé des découvertes révolutionnaires qui transforment la science pour une vie meilleure. Grâce à notre gamme polyvalente de solutions protéomiques de nouvelle génération, comprenant les plateformes de services de recherche TrueDiscovery™, TrueTarget™ et TrueSignature™, notre logiciel phare Spectronaut®et le kit PQ500™, nous rendons le protéome exploitable pour renforcer la recherche, le développement de médicaments et la prise de décision clinique. Nos solutions offrent une vue multidimensionnelle de l'expression, de la fonction et de la structure des protéines dans toutes les espèces biologiques et tous les types d'échantillons. Nos technologies uniques et brevetées utilisent la spectrométrie de masse à haute résolution pour quantifier des milliers de protéines avec une précision, une profondeur et un débit de pointe. Grâce à notre partenariat stratégique avec Bruker (Nasdaq : BRKR), nous rendons la protéomique accessible à l'échelle mondiale. Pour plus d'informations, consultez biognosys.com .

À propos de Spectronaut®

Spectronaut est le logiciel phare d'analyse de données de Biognosys pour la protéomique basée sur la spectrométrie de masse (MS) par acquisition indépendante des données (DIA).

Le logiciel utilise des algorithmes de recherche avancée et d'intelligence artificielle (IA) pour traduire les données en informations exploitables pour la recherche en sciences de la vie. Spectronaut permet une quantification reproductible et précise de milliers de protéines en une seule expérience et fournit des informations multidimensionnelles sur l'expression, la fonction et la structure des protéines dans toutes les principales espèces biologiques et tous les principaux types d'échantillons. Pour plus d'informations, consultez spectronaut.com .

À propos de TrueDiscovery™

La plateforme TrueDiscovery de Biognosys offre des solutions protéomiques intégrées sur l'ensemble du pipeline de développement de médicaments.

TrueDiscovery s'appuie sur la spectrométrie de masse Hyper Reaction Monitoring (HRM), une technologie avancée de quantification des protéines basée sur l'acquisition indépendante des données (DIA) co-inventée par les pionniers de la technologie de Biognosys.

TrueDiscovery est la seule plateforme qui recherche le protéome complet pour quantifier des milliers de protéines parmi les plus pertinentes, y compris un nombre illimité de protéoformes. La plateforme permet le profilage sans biais le plus approfondi des protéomes de tissus et de biofluides avec une spécificité imbattable à grande échelle. Les données générées sont hautement reproductibles et facilement transférables à des dosages cliniques. Les études peuvent être effectuées dans un environnement certifié BPL et conforme aux BPC. Pour plus d'informations, consultez truediscovery.bio .

À propos de TrueTarget™

La plateforme protéomique TrueTarget de Biognosys répond de manière unique aux défis les plus pressants de la découverte précoce de médicaments en identifiant les cibles et les non-cibles afin d'accélérer et de réduire les risques liés au développement des médicaments tout au long de la chaîne de production.

TrueTarget est alimenté par la spectrométrie de masse à protéolyse limitée (LiP-MS), une technologie chimioprotéomique brevetée co-développée par Biognosys. TrueTarget est le seul outil permettant de sonder les changements structurels à travers le protéome complet avec une résolution au niveau peptidique, fournissant des informations uniques sur la liaison des composés et l'identification des cibles.