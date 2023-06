Biognosys lancia Spectronaut 18 e presenta i progressi nella profondità, nella sensibilità e nella scalabilità della proteomica alla conferenza annuale ASMS 2023

German French Italian Spanish Dutch

Spectronaut ® 18 rende i progetti di proteomica DIA più efficienti e scalabili che mai per tutti i tipi di strumenti di spettrometria di massa

Il kit iRT di Biognosys è raccomandato per il monitoraggio dell'idoneità del sistema in tempo reale in combinazione con il software Bruker ProteoScape™, introdotto da Bruker all'ASMS



ZURIGO, Svizzera, e CAMBRIDGE, Mass., June 07, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Biognosys, uno dei principali inventori e sviluppatori di soluzioni proteomiche basate sulla spettrometria di massa, ha annunciato la partecipazione dell'azienda alla American Society for Mass Spectrometry (ASMS) Annual Conference dal 4 all'8 giugno a Houston, in Texas, dove la società lancerà Spectronaut 18 e presenterà importanti progressi scientifici e tecnologici per il suo software e servizi di ricerca proteomica proprietari.

La presenza scientifica di Biognosys include un seminario-colazione di presentazione di Spectronaut 18, insieme a tre presentazioni orali e nove poster. Inoltre, il loro team di esperti scientifici sarà presente allo stand n. 819.

"Il nostro continuo impegno per l'innovazione nella proteomica basata sulla spettrometria di massa è ancora una volta sottolineato dal nostro significativo contributo al programma scientifico ASMS", ha dichiarato Lukas Reiter, Ph.D., Chief Technology Officer di Biognosys. "Con questa importante versione di Spectronaut 18, subito dopo il rilascio di Spectronaut 17, dimostriamo il nostro desiderio di innovare e la nostra capacità di sviluppare a un ritmo veloce per fornire agli utenti di tutti i tipi di strumenti le migliori prestazioni possibili nella proteomica DIA. Le nostre presentazioni su TrueDiscovery e TrueTarget dimostrano il valore della proteomica della spettrometria di massa per la scoperta di farmaci e studi clinici".

Inoltre, Biognosys parteciperà alle attività del suo partner strategico, Bruker. Lukas Reiter presenterà la "dia-PASEF empowered discovery proteomics" durante il Breakfast Workshop Pharma martedì 6 giugno, mentre il portafoglio di servizi, software e kit di proteomica di Biognosys sarà presentato nella suite di ospitalità di Bruker. Un importante lancio derivante dalla partnership strategica è la combinazione del kit iRT di Biognosys con il prodotto Bruker ProteoScape™.

Spectronaut 18: analisi dei dati DIA con throughput ed efficienza senza precedenti

Biognosys lancerà l'ultima versione di Spectronaut durante il seminario "Spectronaut 18: Limitless Throughput. Unparalleled Efficiency", che si terrà lunedì 5 giugno. Il seminario prevede presentazioni da parte del CTO di Biognosys, Lukas Reiter, e dei relatori ospiti Gregory Potts (AbbVie) e Aline Martins (Scripps Research Institute).

Inoltre, Biognosys presenterà "A Systematic Characterization of LC-MS Features Sheds Light on the Full Potential of DIA Identification" durante le sessioni orali di martedì 6 giugno.

Inoltre, l'azienda presenterà quattro poster che evidenziano i recenti miglioramenti in Spectronaut, tra cui l'applicazione di reti neurali all'avanguardia per migliorare l'identificazione delle proteine e l'uso del flusso di lavoro directDIA+ senza libreria di Biognosys per una quantificazione completa attraverso il proteoma.

TrueDiscovery: accelerare la scoperta di biomarcatori in oncologia e nelle neuroscienze

TrueDiscovery è la piattaforma di spettrometria di massa proprietaria di Biognosys per la proteomica su larga scala, che fornisce profondità e sensibilità senza pari sull'intero proteoma. Nelle sessioni orali di mercoledì 7 giugno, Biognosys mostrerà come TrueDiscovery è stato utilizzato per caratterizzare più di 15.000 proteine in 22 campioni in una sola ripresa nella loro presentazione "La profilazione più profonda dei tessuti umani fino ad oggi fa luce sulle proteine espresse" e dimostrerà come l'automazione può ridurre i tempi di sperimentazione pratica fino al 90% nel discorso "Un flusso di lavoro universale per la preparazione automatizzata dei campioni nella proteomica su larga scala".

Biognosys presenterà anche due poster che dimostrano la profondità e la sensibilità di TrueDiscovery per una serie di applicazioni, tra cui l'identificazione delle firme proteomiche nelle urine e il confronto dei profili dei biomarcatori del plasma e del liquido cerebrospinale nell'Alzheimer. Un altro poster rivelerà i risultati di un confronto diretto tra TrueDiscovery e la piattaforma basata sull'affinità Olink Explore.

TrueTarget: identificazione e deconvoluzione di bersagli farmacologici ad alta risoluzione

TrueTarget è la piattaforma unica di Biognosys per l'esplorazione delle interazioni farmaco-bersaglio, sostenuta dalla spettrometria di massa a proteolisi limitata (LiP-MS). Uno dei poster di Biognosys mostrerà una mappatura dettagliata a livello di proteoma dei siti di legame di due inibitori CDK.

iRT Kit: ora consigliato in combinazione con Bruker ProteoScape™

Per il monitoraggio dell'idoneità del sistema in tempo reale, Bruker ora supporta e consiglia di utilizzare il kit Biognosys iRT. Il software Bruker ProteoScape™ viene presentato da Bruker all'ASMS come suite software in tempo reale per la proteomica™ 4D computazionale, incluso il monitoraggio e l'ottimizzazione delle prestazioni del sistema per la piattaforma timsTOF. Il flusso di lavoro del controllo qualità del sistema (QC) in tempo reale del software è basato sul diffusissimo kit Biognosys iRT. Il kit contiene undici peptidi sintetici non presenti in natura in una miscela aggregata. I peptidi sono stati accuratamente ottimizzati per la stabilità, la sensibilità e persino la spaziatura nel tempo di ritenzione sul gradiente e nella dimensione CCS del peptide.

Informazioni su Biognosys

In Biognosys, crediamo che le profonde intuizioni sul proteoma siano la chiave per scoperte rivoluzionarie che trasformano la scienza per una vita migliore. Con il nostro versatile portafoglio di soluzioni di proteomica di nuova generazione, tra cui le piattaforme di servizi di ricerca TrueDiscovery™, TrueTarget™ e TrueSignature™, il nostro software di punta Spectronaut® e il kit PQ500™, rendiamo il proteoma utilizzabile per potenziare la ricerca, lo sviluppo di farmaci e il processo decisionale clinico. Queste soluzioni forniscono una visione multidimensionale dell'espressione, della funzione e della struttura delle proteine in tutte le specie biologiche e tipi di campioni. Le nostre tecnologie uniche e brevettate utilizzano la spettrometria di massa ad alta risoluzione per quantificare migliaia di proteine con una precisione, una capacità e una produttività leader nel settore. Grazie alla nostra partnership strategica con Bruker (Nasdaq: BRKR), rendiamo la proteomica accessibile a livello globale. Per ulteriori informazioni, visitare biognosys.com .

Informazioni su Spectronaut®

Spectronaut è il software di analisi dei dati di punta di Biognosys per la proteomica basata sulla spettrometria di massa (MS) di acquisizione indipendente dai dati (DIA).

Il software utilizza algoritmi avanzati di ricerca e intelligenza artificiale (IA) per tradurre i dati in informazioni fruibili per la ricerca sulle scienze della vita. Spectronaut consente una quantificazione riproducibile e precisa di migliaia di proteine in un singolo esperimento e fornisce informazioni multidimensionali sull'espressione, la funzione e la struttura delle proteine in tutte le principali specie biologiche e i tipi di campioni. Per ulteriori informazioni, visitare spectronaut.com .

Informazioni su TrueDiscovery™

La piattaforma TrueDiscovery di Biognosys offre soluzioni proteomiche integrate per l'intera pipeline di sviluppo dei farmaci.

TrueDiscovery è alimentata dalla spettrometria di massa Hyper Reaction Monitoring (HRM), un'avanzata tecnologia brevettata di quantificazione delle proteine basata su Data Independent Acquisition (DIA) co-ideata dai pionieri della tecnologia di Biognosys.

TrueDiscovery è l'unica piattaforma che ricerca il proteoma completo per quantificare migliaia delle proteine più rilevanti, tra cui un numero illimitato di proteoforme. La piattaforma consente la più profonda profilazione imparziale dei proteomi di tessuti e biofluidi con una specificità imbattibile su larga scala. I dati generati sono altamente riproducibili e facilmente trasferibili ai saggi clinici. Gli studi possono essere eseguiti in un ambiente certificato GLP e conforme GCP. Per ulteriori informazioni, visitare truetarget.bio .

Informazioni su TrueTarget™

La piattaforma di proteomica TrueTarget di Biognosys affronta in modo univoco le questioni più urgenti nella scoperta precoce di farmaci, identificando obiettivi interni ed esterni per accelerare e ridurre il rischio nello sviluppo di farmaci lungo tutta la pipeline.

TrueTarget si basa sulla Limited Proteolysis Mass Spectrometry (Spettrometria di Massa a Proteolisi Limitata) (LiP-MS), una tecnologia brevettata di chemioproteomica sviluppata da Biognosys. TrueTarget è l'unico strumento per sondare i cambiamenti strutturali attraverso il proteoma completo con risoluzione a livello peptidico, fornendo intuizioni uniche sul legame dei composti e sull'identificazione del bersaglio.