Biognosys lanceert Spectronaut 18 en presenteert verbeteringen in de diepte, gevoeligheid en schaalbaarheid van Proteomics op de jaarlijkse ASMS 2023-conferentie

Spectronaut ® 18 maakt DIA proteomics-projecten efficiënter en meer schaalbaar dan ooit tevoren voor alle massaspectrometrie instrumenttypes

18 maakt DIA proteomics-projecten efficiënter en meer schaalbaar dan ooit tevoren voor alle massaspectrometrie instrumenttypes Een nieuw onderzoek met TrueDiscovery™ en TrueTarget™ demonstreert de unieke vermogens en bruikbaarheid van massaspectrometrie proteomics voor biomarker- en geneesmiddelontdekkingen

De iRT-kit van Biognosys wordt aanbevolen voor realtime monitoring van systeemgeschiktheid in combinatie met de ProteoScape™-software van Bruker, door Bruker geïntroduceerd tijdens de ASMS-conferentie



ZÜRICH, Zwitserland en CAMBRIDGE, Mass., June 07, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Biognosys, een toonaangevende uitvinder en ontwikkelaar van oplossingen voor massaspectrometrie-gebaseerde proteomics heeft aangekondigd aanwezig te zijn bij de jaarlijkse American Society for Mass Spectrometry (ASMS) conferentie van 4 tot en met 8 juni in Houston, Texas. Het bedrijf zal hier de Spectronaut 18 lanceren en grote wetenschappelijke en technologische vooruitgang presenteren voor zijn eigen onderzoekssoftware en -diensten voor proteomics.

De wetenschappelijke aanwezigheid van Biognosys omvat een ontbijtseminar waarbij de Spectronaut 18 wordt geïntroduceerd, samen met drie mondelinge presentaties en negen presentaties van posters. Daarnaast zal het team van wetenschappelijke experts aanwezig zijn bij stand nr. 819.

“Onze onafgebroken toewijding aan innovatie op het gebied van massaspectrometrie-gebaseerde proteomics wordt weer benadrukt door onze aanzienlijke bijdrage aan het wetenschappelijke programma van ASMS,” aldus Lukas Reiter, Ph.D., Chief Technology Officer van Biognosys. "Met deze belangrijke lancering van Spectronaut 18, snel na de lancering van Spectronaut 17, tonen we onze gedrevenheid om te innoveren en ons vermogen om in een hoog tempo te ontwikkelen om gebruikers van alle instrumenttypes de best mogelijke prestaties te leveren op het gebied van DIA proteomics. Onze presentaties over TrueDiscovery en TrueTarget demonstreren de waarde van massaspectrometrie-proteomics voor geneesmiddelontdekkingen en klinische onderzoeken."

Verder zal Biognosys deelnemen aan de activiteiten van haar strategische partner Bruker. Lukas Reiter zal een presentatie geven over “door dia-PASEF ondersteunde discovery proteomics” tijdens de ontbijtworkshop Pharma op dinsdag 6 juni. Het geheel aan proteomicsdiensten, -software en -kits van Biognosys wordt getoond in de hospitality suite van Bruker. Een belangrijke lancering die voortvloeit uit het strategische partnerschap is de combinatie van de iRT-kit van Biognosys met het ProteoScape™-product van Bruker.

Spectronaut 18: DIA dataanalyse met ongekende resultaten en efficiëntie

Biognosys lanceert de nieuwste versie van Spectronaut tijdens hun ontbijtseminar op maandag 5 juni "Spectronaut 18: Limitless Throughput. Unparalleled Efficiency.” Het seminar omvat presentaties van Lukas Reiter, CTO van Biognosys, en gastsprekers Gregory Potts (AbbVie) en Aline Martins (Scripps Research Institute).

Daarnaast presenteert Biognosys “A Systematic Characterization of LC-MS Features Sheds Light on the Full Potential of DIA Identification” tijdens de mondelinge sessies op dinsdag 6 juni.

Verder presenteert het bedrijf vier posters die recente verbeteringen op het gebied van Spectronaut uitlichten, inclusief de toepassing van de allernieuwste neurale netwerken om eiwit-identificatie en het gebruik van de library-free directDIA+ workflow van Biognosys voor volledige kwantificatie van het gehele proteoom te verbeteren.

TrueDiscovery: versnellen van de ontdekking van biomarkers in oncologie en neurowetenschappen

TrueDiscovery is het eigen massaspectrometrieplatform van Biognosys voor proteomics op grote schaal en biedt ongeëvenaarde diepte en gevoeligheid in het gehele proteoom. Tijdens de mondelinge sessies op woensdag 7 juni laat Biognosys tijdens de presentatie “Deepest Profiling of Human Tissues to Date Sheds Light on Expressed Proteins” zien hoe TrueDiscovery is gebruikt om met één poging meer dan 15.000 eiwitten te karakteriseren in 22 monsters. Ook wordt tijdens de lezing “A Universal Workflow for Automated Sample Preparation in Large-Scale Proteomics”.getoond hoe automatisering de praktische experimentele tijd tot wel 90% kan verkorten.

Biognosys presenteert ook twee posters die de diepte en gevoeligheid van TrueDiscovery voor een reeks toepassingen tonen, inclusief het identificeren van proteomics-signaturen in urine en het vergelijken van plasma en biomarkerprofielen van het cerebrospinaal vocht bij de ziekte van Alzheimer. Een volgende poster onthult de resultaten van een rechtstreekse vergelijking tussen TrueDiscovery en het op affiniteit gebaseerde Olink Explore-platform.

TrueTarget: identificatie en deconvolutie met hoge resolutie van de target voor geneesmiddelen

TrueTarget is het unieke platform van Biognosys voor het verkennen van interacties tussen targets voor geneesmiddelen, onderbouwd door beperkte proteolyse massaspectrometrie (LiP-MS). Een van de posters van Biognosys zal een gedetailleerd proteoom-brede mapping laten zien van de bindende locaties van twee CDK-remmers.

iRT-kit: nu aanbevolen in combinatie met ProteoScape™ van Bruker

Voor real time monitoring van systeemgeschiktheid ondersteunt en adviseert Bruker nu het gebruik van de iRT-kit van Biognosys. De ProteoScape™-software van Bruker is door Bruker tijdens de ASMS-conferentie geïntroduceerd als een real time softwaresuite voor computationele 4D-Proteomics™, inclusief het monitoren en optimaliseren van systeemprestaties voor het timsTOF-platform. De workflow van de real time systeemkwaliteitscontrole van de software is gebaseerd op de breed gebruikte iRT-kit van Biognosys. De kit bevat elf synthetische peptiden die niet afkomstig zijn van natuurlijke bronnen in een samengevoegde mix. De peptiden zijn zorgvuldig geoptimaliseerd voor stabiliteit, gevoeligheid en zelfs ruimte in retentietijd in het gradiënt en in de CCS-dimensie van de peptiden.

Ga naar biognosys.com/asms2023 voor een volledig overzicht van de aanwezigheid van Biognosys op de ASMS-conferentie. De posters kunnen vanaf vrijdag 9 juni worden gedownload.

Over Biognosys

Bij Biognosys geloven we dat diepgaande inzichten in het proteoom de sleutel vormen tot baanbrekende ontdekkingen die de wetenschap veranderen voor een beter leven. Met ons veelzijdig portfolio van proteomics-oplossingen van de volgende generatie, waaronder de onderzoeksdienstplatforms TrueDiscovery™, TrueTarget™ en TrueSignature™, ons vlaggenschip Spectronaut®, en de PQ500™-kit, maken wij het proteoom bruikbaar voor onderzoek, geneesmiddelenontwikkeling en klinische besluitvorming. Onze oplossingen bieden een multidimensionaal beeld van eiwitexpressie, -functie en -structuur in alle biologische soorten en monstertypes. Onze unieke, gepatenteerde technologieën maken gebruik van hoge-resolutie massaspectrometrie om duizenden eiwitten te kwantificeren met toonaangevende precisie, diepte en verwerkingscapaciteit. Door onze strategische samenwerking met Bruker (Nasdaq: BRKR) maken wij proteomics wereldwijd toegankelijk. Ga voor meer informatie naar biognosys.com .

Over Spectronaut®

Spectronaut is de belangrijkse data-analysesoftware van Biognosys voor data-onafhankelijke acquisitie (DIA) massaspectrometrie (MS) gebaseerde proteomics.

De software maakt gebruik van geavanceerde algoritmen voor zoeken en kunstmatige intelligentie (KI) om gegevens te vertalen in bruikbare inzichten voor lifescienceonderzoek. Spectronaut maakt reproduceerbare en nauwkeurige kwantificering van duizenden eiwitten in een enkel experiment mogelijk en biedt multidimensionaal inzicht in eiwitexpressie, -functie en -structuur in alle belangrijke biologische soorten en monstertypes. Ga voor meer informatie naar spectronaut.com .

Over TrueDiscovery™

Het TrueDiscovery-platform van Biognosys biedt geïntegreerde proteomics-oplossingen voor de gehele ontwikkelingspijplijn van geneesmiddelen.

TrueDiscovery wordt mogelijk gemaakt door Hyper Reaction Monitoring (HRM)-massaspectrometrie, een geavanceerde Data Independent Acquisition (DIA)-gebaseerde eiwitkwantificatietechnologie die mede is uitgevonden en gepatenteerd door techpioniers van Biognosys.

TrueDiscovery is het enige platform dat het volledige proteoom doorzoekt om duizenden van de relevantste eiwitten te kwantificeren, waaronder een onbeperkt aantal proteovormen. Het platform maakt de diepste onpartijdige profilering van weefsel- en biovloeistofproteomen mogelijk met een onovertroffen specificiteit op grote schaal. De gegenereerde gegevens zijn zeer reproduceerbaar en gemakkelijk overdraagbaar naar klinisch onderzoek. Onderzoeken kunnen worden uitgevoerd in een GLP-gecertificeerde en GCP-conforme omgeving. Ga voor meer informatie naar truediscovery.bio .

Over TrueTarget™

Het Biognosys TrueTarget proteomics-platform pakt op unieke wijze de meest dringende uitdagingen in de vroege ontdekking van geneesmiddelen aan door on- en off-targets te identificeren om de ontwikkeling van geneesmiddelen in de hele pijplijn te versnellen en de risico's te verminderen.

TrueTarget wordt aangedreven door Limited Proteolysis Mass Spectrometry (LiP-MS), een gepatenteerde chemoproteomics-technologie die mede is ontwikkeld door Biognosys. TrueTarget is het enige hulpmiddel om structurele veranderingen in het volledige proteoom te onderzoeken met resolutie op peptide-niveau, waardoor unieke inzichten worden verkregen in de binding van verbindingen en doelidentificatie.