Dave & Buster's 即将在印度和澳大利亚开设 20 家门店

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达拉斯, June 07, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 作为餐饮和娱乐的终极场所，Dave & Buster's 宣布为其全球扩张计划再进行两笔重要交易。第一笔交易包括与 Malpani Group 在印度合作 15 家门店，第二笔交易包括与 NightOwl Entertainment Group 在澳大利亚合作 5 家门店。这些战略联盟标志着 Dave & Buster's 的第二和第三个多门店特许经营协议，牢牢巩固了该品牌在亚太地区以及中东和非洲地区的地位，自 2022 年宣布全球扩张计划以来，致力于发展共计 31 家门店。



Dave & Buster's 首席国际发展官 Antonio Bautista 表示：“我们很高兴与 Malpani Group 合作，将 Dave & Buster's 的体验带给印度消费者，因为印度充满活力的经济使该国跻身全球前五。以创新和多元化发展热情而闻名的 Malpani Group 有望在室内外娱乐行业占据主导地位”。他补充说道：“同样，我们很高兴与 NightOwl Entertainment Group 联手，这是一家具有前瞻性的酒店和娱乐公司，在澳大利亚掀起了行业革命。澳大利亚充满活力的市场提供了重要的发展机会，而以创新方式闻名的 NightOwl Entertainment Group 是我们品牌的理想合作伙伴。我们迫不及待地想把我们的非凡娱乐体验带到这个充满活力的市场。”

Malpani Group 的董事 Jai Malpani 表达了对此次合作的热情。Malpani 表示：“我们很高兴与 Dave & Buster's 合作，这是一个在娱乐行业有着良好口碑的知名品牌”。“我们相信他们在家庭娱乐和餐饮体验方面的专业知识将补充我们的产品组合，我们期待合作取得成功。”

NightOwl Entertainment 的创始人兼首席执行官 David Heaton 也分享了他对此次合作的兴奋之情。Heaton 表示：“我们非常高兴能与开创基于位置的娱乐的品牌合作，并继续成为这一领域的全球参考标准。”“我们相信，通过共同努力，我们将为客户带来无与伦比的体验。”

Dave & Buster's 实施了多项战略举措，以确保全球扩张取得成功，包括为满足特定市场要求而定制的自定义足迹，以及具有高度区域共鸣的菜单本地化，以迎合当地的偏好和口味。他们还引入了专有的动态定价模型，以提供灵活的定价选择，推出了不受人口统计学影响但可在当地执行的全球营销方案，并实施了独特的娱乐战略和套餐，以在市场上脱颖而出。

Dave & Buster's 也很高兴为顾客提供本地化娱乐和深夜节目，并引入沉浸式体验，以提高顾客在竞争激烈的社交领域的参与度。通过这些举措，Dave & Buster's 有信心为全球顾客提供卓越的体验。

关于 Dave & Buster's

Dave & Buster's Entertainment, Inc. 成立于 1982 年，总部设在德克萨斯州的科佩尔，是北美 200 个场馆的所有者和经营者，通过两个不同的品牌为客人提供一流的娱乐和餐饮体验：Dave & Buster's 和 Main Event。Dave & Buster's 在 41 个州、波多黎各和加拿大拥有 152 家门店，为客人提供“吃喝玩乐”的机会，集所有服务于一体。每家门店都提供全套主菜和开胃菜、各类酒精和非酒精饮料，以及以玩游戏、观看体育直播和其他电视赛事为主的各种娱乐场所。Main Event 在全国 17 个州经营着 52 个中心，提供最先进的保龄球、激光枪战、数百种街机游戏和虚拟现实游戏，使其成为家庭聚会和创造回忆的绝佳场所。有关每个品牌的更多信息，请访问 www.daveandbusters.com 和 ww.mainevent.com

关于 Malpani Group：

桑格阿姆内尔的 Malpani Group 是一家多元化企业，涉足可再生能源、快速消费品、房地产、酒店等领域。然而，该集团的成功故事并不局限于其多元化的业务组合。Malpani Group 一直致力于客户满意度和社会责任，这是其实现惊人发展的关键。

目前，Malpani Group 是印度游乐园和水上乐园的主要所有者和经营者之一。他们经营着印度最大的主题和水上乐园 Imagicaa，以及印度的其他五大乐园。他们的游乐园和水上乐园已成为家庭、寻求刺激者和游客的热门场所，为所有年龄段的人提供了独特的沉浸式体验。Malpani Group 坚定不移地致力于追求卓越和客户满意度，为企业成功和社会责任设立了新的标准，反映了他们回馈社会的坚定信念。

关于 NightOwl Entertainment

NightOwl Entertainment 成立于 2008 年，是珀斯最大的酒店集团之一。在整个珀斯经营着多个场馆，并将在全国范围内建造更多场馆! 每个场馆都具有独特的特征和目标人群。在酒吧、俱乐部和现在基于位置的娱乐业务中践行强大的企业精神，拥有行业内最复杂的管理系统之一，具有集中化流程和程序、最佳实践数据分析以及为员工量身定制的内部培训。