Dave & Buster's 將在印度和澳洲開設 20 家門店

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Japanese Korean Malay Portuguese Spanish

達拉斯, June 07, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 食品、飲料和娛樂的終極場所 Dave & Buster's 宣布了兩項重要的全球擴張計劃交易。第一筆交易包括與 Malpani Group 在印度的 15 家門店合作，第二筆交易包括與 NightOwl Entertainment Group 在澳洲的 5 家門店合作。這些戰略聯盟標誌着 Dave & Buster's 的第二個和第三個多門店特許經營協議，自 2022 年宣布全球擴張計劃以來，該品牌在亞太地區以及中東和非洲地區共有 31 家門店致力於發展，穩固了該品牌的地位。



「我們很高興與 Malpani Group 合作，將 Dave & Buster's 的體驗帶給印度消費者，因為印度的經濟充滿活力，使該國在全球排名前五。Malpani Group 以其對創新和多元化發展的熱情而聞名，有望在室內和室外娛樂行業佔據主導地位」Dave & Buster's 首席國際發展官 Antonio Bautista 說道。他補充說道：「同樣，我們很高興與 NightOwl Entertainment Group 聯手，這是一家具有前瞻性思維的酒店和娛樂公司，為澳洲的行業帶來了革命性的變化。澳洲充滿活力的市場提供了重要的發展機會，而以創新方式聞名的 NightOwl Entertainment Group 是我們品牌的理想合作夥伴。我們迫不及待地想把我們無與倫比的娛樂體驗帶到這個充滿活力的市場。」

Malpani Group 董事 Jai Malpani 表達了對此次合作的熱情。「我們很高興與 Dave & Buster's 合作，這是一個在娛樂行業擁有良好聲譽的知名品牌」Malpani 表示。「我們相信他們在家庭娛樂和餐飲體驗方面的專業知識將補充我們的產品組合，我們期待合作取得成功。」

NightOwl Entertainment 的創始人兼行政總裁 David Heaton 也分享了他對此次合作的興奮之情。」Heaton 說道：「我們非常高興能與開創基於位置的娛樂的品牌合作，並繼續成為該領域的全球標杆。」「我們相信透過共同努力，我們將為客戶帶來無與倫比的體驗。」

Dave & Buster's 實施了多項戰略舉措以確保成功實現全球擴張，包括為滿足特定市場需求而量身定製的可定製足跡，以及具有高度區域共鳴的菜單產品本地化以滿足當地偏好和口味。他們還引入了專有的動態定價模型以提供靈活的定價選項，推出了不受人口統計影響但可在當地執行的全球營銷計劃，並實施了獨特的娛樂策略和套餐以在市場上脫穎而出。

Dave & Buster's 也很高興能為客戶提供本地化的娛樂和深夜節目，並引入沉浸式體驗，以增強客戶在競爭激烈的社交空間中的參與度。透過這些舉措，Dave & Buster's 相信他們能夠為全球客戶提供卓越的體驗。

關於 Dave & Buster’s

Dave & Buster's Entertainment，Inc. 成立於 1982 年，總部位於德克薩斯州科佩爾，是北美 200 家場館的所有者和經營者，透過兩個不同的品牌為客人提供一流的娛樂和餐飲體驗：Dave & Buster's 和 Main Event。Dave & Buster's 在 41 個州、波多黎各和加拿大擁有 152 家門店，為客人提供在一個地點實現「吃喝玩看」的機會。每家門店都提供全套主菜和開胃菜菜單、各類酒精和非酒精飲料，以及以玩遊戲、觀看體育直播和其他電視活動為主的各種娛樂場所。Main Event 在全國 17 個州營運着 52 個中心，提供最先進的保齡球、鐳射槍戰、數百款街機遊戲和虛擬現實遊戲，使其成為家庭聯絡和製造回憶的絕佳場所。如欲詳細了解每個品牌，請造訪 www.daveandbusters.com 和 www.mainevent.com

關於 Malpani Group：

桑格阿姆內爾的 Malpani Group 是一家多元化的企業，對可再生能源、快速消費品、房地產、酒店等領域都有興趣。然而，該集團的成功故事並不局限於其多元化的業務組合。Malpani Group 一直致力於客戶滿意度和社會責任，這是其驚人發展的關鍵。

目前，Malpani Group 是印度遊樂園和水上樂園的主要所有者和經營者之一。他們營運着印度最大的主題和水上樂園 Imagicaa，以及印度其他五個樂園。他們的遊樂園和水上樂園已成為家庭、尋求刺激者和遊客的熱門場所，為所有年齡段的人提供獨特的沉浸式體驗。憑藉對卓越和客戶滿意度的堅定承諾，Malpani Group 為企業成功和社會責任樹立了新的標準，反映了他們回饋社會的堅定信念。

關於 NightOwl Entertainment

NightOwl Entertainment 成立於 2008 年，是珀斯最大的酒店集團之一。在珀斯經營多個場館，並在全國範圍內建造更多場館！每個場館都有不同的特徵和目標人群。在酒吧和俱樂部業務以及現在的基於位置的娛樂業務中，踐行着強烈的企業精神，擁有業內最先進的管理系統之一，具有集中的流程和程序、最佳實踐數據分析以及為員工定製的內部培訓。