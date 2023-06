Maisons du Monde : ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 29 JUIN 2023 - MODALITES DE MISE A DISPOSITION OU DE CONSULTATION DES DOCUMENTS PREPARATOIRES

English French

COMMUNIQUE DE PRESSE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 29 JUIN 2023

MODALITÉS DE MISE À DISPOSITION OU DE CONSULTATION

DES DOCUMENTS PREPARATOIRES

NANTES – 7 juin 2023, 08h00 CET – Maisons du Monde (Euronext Paris: MDM; ISIN: FR0013153541).

Les actionnaires de Maisons du Monde sont invités à participer à l’Assemblée Générale Mixte qui se tiendra jeudi 29 juin 2023 à 10 heures - 55, Rue d’Amsterdam 75008 Paris.

L’avis de réunion publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires « BALO » du 22 mai 2023 contient l’ordre du jour et le projet de résolutions proposées par le Conseil d’administration.

L’avis de convocation valant avis rectificatif de l’avis de réunion comprenant l’ordre du jour et le projet de résolutions, les modalités de participation et de vote à l’Assemblée, ainsi que les conditions d’exercice des droits des actionnaires est publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires « BALO » du 7 juin 2023.

Le Document d’enregistrement universel contenant les rapports présentés à l’Assemblée a été publié le 27 avril 2023.

Les documents ou informations destinés à être présentés à l’Assemblée Générale, ainsi que le formulaire de vote par correspondance ou par procuration sont tenus à la disposition des actionnaires au siège social de Maisons du Monde, à l’adresse Le Portereau – 44120 Vertou.

Conformément à l’article R.22-10-23 du Code de commerce, les documents d’information préparatoires à cette Assemblée sont disponibles sur le site de Maisons du Monde à l’adresse : https://corporate.maisonsdumonde.com/fr/finance/ag .

