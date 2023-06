„Novaturo“ grupė skelbia apie pokyčius valdyboje

English Lithuanian

Baltijos šalių turizmo rinkos lyderė „Novaturo“ grupė po įvykusio visuotinio akcininkų susirinkimo praneša apie pokyčius bendrovės valdyboje. Naujai kadencijai išrinkti trys nariai: prie valdybos prisijungiantys Tomas Korganas ir Gediminas Almantas bei Ugnius Radvila, kuris tęsia savo darbą valdyboje.



„Esu tikras, kad įvairiapusė ir ilgametė valdybos narių patirtis bei ekspertinės žinios ryškiai prisidės prie sėkmingo bendrovės strategijos įgyvendinimo. Ateinantį laikotarpį numatome kaip visos grupės tvaraus augimo periodą ir galimybę padaryti ryškų kokybinį šuolį, sukuriant daugiau vertės keliautojams, darbuotojams, partneriams, akcininkams. Keliame sau tikslą kryptingai ir užtikrintai stiprinti lyderystę regione“, – sako Vitalij Rakovski, „Novaturo“ grupės vadovas.



Naujai prie valdybos prisijungiantis Tomas Korganas yra sukaupęs virš 20 m. darbo tarptautinėse kompanijose bei valdybose, verslo įmonių vystymo, vadovavimo, susijungimų ir įsigijimų (M&A) patirtį. T. Korganas yra dirbęs tarptautinėse kompanijose „BCG“, „Goldman Sachs“, „General Electric“, o šiuo metu dirba investicinės veiklos bendrovėje „Willgrow“, kur užima veiklos vadovo (COO) poziciją. Be to, T. Korganas priklauso profesinės mentorystės programai „LT Big Brother“, kurioje patirtimi dalinasi su motyvuotais jaunais lietuviais visame pasaulyje.



Naujoje valdyboje darbus tęs „Novaturo“ įkūrėjas Ugnius Radvila, kuris bendrovėje dirba nuo pat jos įkūrimo. Ilgametę vadovavimo patirtį turizmo rinkoje sukaupęs U. Radvila nuo 2011 m. yra bendrovės konsultantas ir nuolatinis valdybos narys, užtikrinantis darbų tęstinumą. Jo prioritetinės sritys naujoje valdyboje bus žmogiškųjų išteklių valdymas ir kompetencijų pritraukimas bei kryptingas tvarumo temos, kuri yra viena iš strateginių įmonės veiklos krypčių, užtikrinimas.



Kaip nepriklausomas narys prie valdybos jungiasi daugiau nei 17 metų darbo patirtį skirtingose įmonėse turintis Gediminas Almantas, kurio kompetencijų sritys yra organizacijų valdymas, geroji valdysena, organizacinis tobulėjimas, krizių valdymas, etika ir pasitikėjimo organizacijose kūrimas. G. Almantas anksčiau dirbo Kopenhagos oro uoste, 4 metus užėmė „Lietuvos oro uostų“ generalinio direktoriaus poziciją, o šiuo metu priklauso bendrovės valdybai bei vadovauja jos audito komitetui. Kaip nepriklausomas narys ir pirmininkas jis sukaupęs gausią patirtį ir kitose valdybose – G. Almantas 7 metus užėmė valdybos nario ir 4 metus pirmininko pareigas „EPSO-G“ grupėje, 8 metus „Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijoje“, šiuo metu yra LTG Infra“ valdybos pirmininkas, nuo 2018 m. AB „Oro Navigacija“ nepriklausomas valdybos narys ir audito komiteto narys.



Dar sklandesni procesai ir veiklos efektyvumas

Ankstesnėje kadencijoje bendrovės valdybą sudarė penki nariai, kurių patirtis ryškiai prisidėjo prie įmonės lyderystės išlaikymo regione, taip pat padėjo sėkmingai įveikti dėl pandemijos bei karo Ukrainoje kilusius turizmo rinkos sukrėtimus.



Šiais metais „Novaturo“ grupė tradiciniuose „Nasdaq Baltijos rinkos apdovanojimuose 2023“ pripažinta geriausiai pastarųjų metų iššūkius įveikusia ir rinkos pokyčius suvaldžiusia įmone. Jai teko nugalėtojos titulas specialiai „Nasdaq Vilnius“ įsteigtoje nominacijoje „Metų iššūkis“ – už indėlį vystant Lietuvos ir Baltijos kapitalo rinkas.



Nauja valdybos sudėtimi, kai joje dirbs trys nariai, siekiama dar efektyvesnio ir lankstesnio sprendimų priėmimo, kas augančiai bendrovei yra vienas prioritetų. Be to, tai padės užtikrinti dar didesnį valdybos narių įsitraukimą į strateginius įmonės procesus, kartu išlaikant skirtingų kompetencijų balansą.



Primenama, kad „Novaturo“ grupė šį pavasarį pristatė naują veiklos strategiją 2023-2025 metams. Bendrovė išsikėlė ambicingus planus augti ir stiprinti savo lyderystę regione, koncentruojantis į keturias pagrindines sritis – technologinę pažangą, keliautojų patirties ir pasirinkimo galimybių gerinimą, tvaresnes keliones ir darbuotojų įsitraukimą.

Vygantas Reifonas

Finansų direktorius

+370 687 21603