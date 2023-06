Ai-Media stellt auf der BroadcastAsia eine KI-gestützte Lösung zur automatischen Untertitelung für den asiatischen Markt vor

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

SYDNEY, Australien, June 07, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ai-Media , führender Anbieter von technologiebasierten Live-Untertitelungs-, Transkriptions- und Übersetzungslösungen, freut sich, seine Anwesenheit auf der BroadcastAsia in Singapur anzukündigen, wo das Unternehmen seine bahnbrechende automatische Untertitelungslösung LEXI 3.0 für den asiatischen Markt vorstellen wird.



LEXI 3.0 wurde bereits im Rahmen der NAB Show 2023 auf dem nordamerikanischen Markt eingeführt und ist die neue und verbesserte Version von Ai-Medias Vorzeigelösung für automatische Untertitelung. LEXI 3.0 basiert auf KI und ist die weltweit genaueste und fortschrittlichste Lösung für die automatische Untertitelung und erzielt Ergebnisse, die manuell erstellten Untertiteln gleichkommen – und das zu einem Bruchteil der Kosten.

Während der BroadcastAsia wird Ai-Media auch sein umfassendes Angebot an Untertitelungstechnologie vorstellen, die sich durch die nahtlose Integration mit LEXI 3.0 auszeichnet. Zu den vorgestellten Produkten gehört der neue LEXI Viewer, ein innovatives HD-SDI-Gerät, mit dem Veranstalter mühelos die Barrierefreiheit verbessern können, indem sie Untertitel auf die Bildschirme am Veranstaltungsort streamen.

Darüber hinaus wird Ai-Media seine Palette an Untertitel-Encodern vorstellen, die eine qualitativ hochwertige Verteilung von Audio- und Videodaten über das iCap Cloud Network, dem weltweit größten und sichersten Netzwerk für Untertitel, gewährleisten. Dazu gehört iCap Alta, der führende IP-Encoder für die Rundfunkbranche, der effiziente virtualisierte Workflows für MPEG-TS und SMPTE-2110 bietet. Ai-Media wird außerdem iCap Encode Pro vorstellen, den HD-SDI-Encoder, auf den die großen TV-Sender weltweit vertrauen und der niedrige Betriebskosten und eine geringe Display-Latenz bietet.

Die BroadcastAsia findet vom 7. bis 9. Juni auf der Singapore EXPO in Singapur statt. Teilnehmende können das Team von Ai-Media treffen und sein Angebot an End-to-End-Lösungen für die Untertitelung von Sendungen am Stand 6C3-08 in Halle 6 entdecken.

James Ward, Chief Sales Officer von Ai-Media, sagte:

Wir freuen uns, LEXI 3.0 auf dem APAC-Markt einzuführen. KI-gestützte Technologien sorgen in zahlreichen Branchen für betriebliche Effizienz und Kosteneinsparungen, und mit Lexi 3.0 ist das nicht anders. LEXI 3.0 bietet durchgängig eine Genauigkeit von über 98 %, erfüllt alle globalen gesetzlichen Anforderungen, ermöglicht es den Kunden, ihre Reichweite zu erhöhen und bietet Kosteneinsparungen von rund 80 % gegenüber der manuellen Untertitelung. Außerdem können wir unsere jahrzehntelange Erfahrung im Rundfunkbereich nutzen, um sicherzustellen, dass unsere Untertitelungslösungen über verschiedene Workflows, Videostandards und Regionen hinweg interoperabel sind.

Über Ai-Media

Das Technologieunternehmen Ai-Media wurde 2003 in Australien gegründet und ist ein weltweit führender Anbieter von hochwertigen Lösungen für die Live-Untertitelung und die Untertitelung von Aufzeichnungen sowie für die Transkription und Übersetzung. Mit seiner KI-gestützten automatischen Untertitelungslösung LEXI unterstützt das Unternehmen die weltweit führenden Rundfunkanstalten, Unternehmen und Regierungsbehörden bei der Gewährleistung einer hochpräzisen, sicheren und kosteneffektiven Untertitelung. LEXI-Untertitel werden über Ai-Medias Untertitel-Encoder und das iCap Cloud Network – dem weltweit größten und sichersten Netzwerk für Untertitel – auf Millionen von Bildschirmen auf der ganzen Welt übertragen. Weltweit liefert Ai-Media monatlich 8 Millionen Minuten an Live- und aufgezeichneten Medien. Ai-Media wird an der australischen Börse (AIM) gehandelt. Weitere Informationen finden Sie unter Ai-Media.tv .