Ai-Media 將在亞洲廣播展 (BroadcastAsia) 上推出面向亞洲市場的 AI 驅動的自動字幕解決方案

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澳洲悉尼, June 07, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 技術驅動型實時字幕、轉錄和翻譯解決方案的領導者 Ai-Media 欣然宣布將參加在新加坡舉辦的亞洲廣播展，並將在亞洲廣播展向亞洲市場推出開創性的 LEXI 3.0 自動字幕解決方案。



LEXI 3.0 是 Ai-Media 旗艦自動字幕解決方案的全新升級版本，此前已在 2023 年美國廣播電視展 (NAB Show) 向北美市場推出。LEXI 3.0 由 AI 提供支援，是世界上最準確、最先進的自動字幕解決方案，只需極低的成本便可提供與人工字幕媲美的結果。

在亞洲廣播展期間，Ai-Media 還將展示其與 LEXI 3.0 無縫整合的全方位字幕技術。特色產品包括全新的 LEXI Viewer，這是一款創新的 HD-SDI 設備，使活動組織者能夠輕鬆透過將字幕串流到場地內的顯示器來提高可及性。

此外，Ai-Media 還將重點介紹其字幕編碼器系列，這些編碼器可透過其 iCap 雲網絡（全球最大、最安全的字幕交付網絡）確保高質量的音頻和影片分發。這包括 iCap Alta，廣播行業領先的 IP 編碼器，可為 MPEG-TS 和 SMPTE-2110 提供高效的虛擬化工作流程。Ai-Media 還將展示 iCap Encode Pro，這是一款備受全球主要電視網絡信賴的 HD-SDI 編碼器，不僅營運成本低且顯示延遲少。

亞洲廣播展將於 6 月 7 日至 9 日在新加坡博覽中心舉行。參與者可以在 6 號館 6C3-08 展位 與 Ai-Media 團隊會面 ，並了解其端到端廣播字幕解決方案。

Ai-Media 首席銷售官 James Ward 表示：

我們很高興在亞太市場推出 LEXI 3.0。AI 驅動的技術正在無數行業創造營運效率和成本節約，Lexi 3.0 的推出也不例外。LEXI 3.0 可持續提供超過 98% 的準確性，滿足所有全球監管要求，使客戶能夠擴大其業務覆蓋範圍，並且與人工字幕相比節省約 80% 的成本。我們還能夠利用我們數十年的廣播經驗，確保我們的字幕解決方案在不同的工作流程、影片標準和地區之間具有互通性。

關於 Ai-Media

科技公司 Ai-Media 於 2003 年在澳洲成立，是提供優質實時和錄製字幕、轉錄和翻譯解決方案的全球領導者。該公司透過其 AI 驅動的 LEXI 自動字幕解決方案，幫助世界領先的廣播公司、企業和政府機構確保獲得高精度、安全和具有成本效益的字幕。LEXI 字幕透過 Ai-Media 的一系列字幕編碼器和其 iCap 雲計算網絡--世界上最大、最安全的字幕傳送網絡，傳送到全球數百萬個螢幕。在全球範圍內，Ai-Media 技術每月提供 800 萬分鐘的實時和錄製媒體內容。Ai-Media 在澳洲證券交易所 (AIM) 掛牌上市。欲了解更多資訊，請造訪 Ai-Media.tv 。