Janssen stellt erste Ergebnisse der dualen bispezifischen Kombinationsstudie mit 96-prozentiger Gesamtansprechrate bei Patienten mit rezidiviertem oder refraktärem Multiplem Myelom vor

BEERSE, BELGIEN, June 07, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson haben heute die ersten Ergebnisse der Phase-Ib-Studie RedirecTT-1 zu TECVAYLI®▼ (Teclistamab), einem BCMAxCD3-bispezifischen Antikörper, und Talquetamab, einem GPRC5DxCD3-bispezifischen Antikörper, bekannt gegeben, die eine hohe Gesamtansprechrate (ORR) bei Patienten mit rezidiviertem oder refraktärem Multiplem Myelom (RRMM) zeigen.1 Diese Ergebnisse unterstreichen die potenzielle Kombinierbarkeit dieser beiden neuartigen bispezifischen Therapien, die auf unterschiedliche Antigene auf Myelomzellen abzielen.1 Das untersuchte Kombinationsimmuntherapieschema zeigte eine ORR von 86,6 Prozent (71/82) über alle Dosisstufen hinweg und eine ORR von 96,3 Prozent (26/27) bei Patienten, die das empfohlene Phase-II-Schema (RP2R) erhielten.1 Diese Daten wurden im Rahmen eines mündlichen Vortrags ( Abstract Nr. 8002 ) auf der Jahrestagung 2023 der American Society of Clinical Oncology (ASCO) vorgestellt, die vom 2. bis 6. Juni in Chicago stattfindet.1



„Durch die Kombination von Teclistamab und Talquetamab, zwei bispezifischen Antikörpern, die eine hohe Wirksamkeit bei der Bekämpfung verschiedener Antigene gezeigt haben, haben wir das Potenzial dieses einzigartigen Kombinationsschemas für Patienten untersucht, die gegen mehrere Therapielinien resistent oder refraktär waren“, so Dr. Yael Cohen, Leiterin der Abteilung für Myelome des Instituts für Hämatologie am Tel-Aviv Sourasky Medical Center, Israel, und leitende Prüfärztin der Studie.† „Die hohen Gesamtansprechraten in dieser Studie sind ermutigend und sprechen für die weitere Evaluierung dieses Behandlungsschemas als Kombinationstherapie.“

An der RedirecTT-1-Studie nahmen Patienten teil, die im Median vier vorherige Therapielinien erhalten hatten (Bereich, 1–11 für Patienten in allen Dosierungsstufen, n = 93; Bereich, 2–10 für Patienten in Dosierungskohorte mit RP2R, n = 34).1 Bei Verabreichung des RP2R waren 76,5 Prozent der Patienten dreifach refraktär gegenüber einem immunmodulatorischen Medikament (IMiD), einem Proteasom-Inhibitor (PI) und einem Anti-CD38-Antikörper; 58,8 Prozent der Patienten erhielten 5 Wirkstoffe, zwei IMiD, zwei PI und einen Anti-CD38-Antikörper; und 32,4 Prozent der Patienten hatten eine extramedulläre Erkrankung (EMD), allesamt Weichteilplasmozytome.1

Die Ergebnisse der Studie zeigten, dass das Ansprechen in allen Dosisstufen hoch war.1 82 Patienten aus allen Studienkohorten und 27 Patienten, die mit dem RP2R behandelt wurden, konnten für das Ansprechen ausgewertet werden.1 Die ORR bei allen Patienten betrug 86,6 Prozent (71/82).1 Patienten, die das RP2R erhielten, erreichten eine ORR von 96,3 Prozent (26/27).1 Die mediane Dauer des Ansprechens wurde in der gesamten Studienpopulation oder der RP2R-Kohorte nicht erreicht.1 Patienten mit einer EMD, die das RP2R erhielten, erreichten eine ORR von 85,7 Prozent (6/7), und die mediane Dauer des Ansprechens wurde bei einer medianen Nachbeobachtungszeit von 7,2 Monaten (Bereich, 0,7–14,2) nicht erreicht.1 Die mediane Nachbeobachtungszeit für alle Patienten betrug 13,4 Monate (Bereich, 0,3–25,6) mit einem medianen progressionsfreien Überleben (PFS) von 20,9 Monaten (95-%-Konfidenzintervall [KI]: 13,0-nicht schätzbar [not estimable, NE]).1 Die mediane Nachbeobachtungszeit für Patienten, die das RP2R erhielten, betrug 8,1 Monate (Bereich, 0,7–15,0), und das mediane PFS war NE für Patienten in der RP2R-Kohorte (95-%-KI: 9,9-NE).1 Zum Zeitpunkt des Abschlusses der Datenerhebung wurden 61 Prozent (57/93) aller Patienten entweder mit Teclistamab oder Talquetamab weiterbehandelt.1

„Das Multiple Myelom ist nach wie vor unheilbar, und die Patienten sprechen häufig nicht auf die verfügbaren Behandlungsmöglichkeiten an. Dies bedeutet, dass neuartige therapeutische Ansätze mit unterschiedlichen Wirkmechanismen und zellulären Zielstrukturen erforderlich sind“, so Edmond Chan, MBChB M.D. (Res), Leitender Direktor, EMEA, Leiter des Therapiebereichs Hämatologie, Janssen-Cilag Limited. „Diese ersten Ergebnisse der RedirecTT-1-Studie zeigen die potenzielle Wirkung der Kombination von Teclistamab und Talquetamab zur Überwindung von Resistenzmechanismen und bei Patienten mit EMD, und wir freuen uns darauf, dieses Kombinationsschema weiter zu untersuchen.“

Das Sicherheitsprofil der Kombination entsprach dem der jeweiligen Monotherapien.1 Die häufigsten hämatologischen unerwünschten Ereignisse (UE), die bei mindestens 20 Prozent der Patienten auftraten, waren Neutropenie (alle Dosisstufen: 65,6 Prozent, 61,3 Prozent Grad 3/4; RP2R-Dosierungskohorte: 55,9 Prozent, 44,1 Prozent Grad 3/4), Anämie (alle Dosisstufen: 50,5 Prozent, 34,4 Prozent Grad 3/4; RP2R-Dosierungskohorte: 32,4 Prozent, 23,5 Prozent Grad 3/4) und Thrombozytopenie (alle Dosisstufen: 43,0 Prozent, 29,0 Prozent Grad 3/4; RP2R-Dosierungskohorte: 32,4 Prozent, 23,5 Prozent Grad 3/4).1

In der Studie traten bei 94,1 Prozent (32/34) der Patienten in der RP2R-Kohorte und bei 96,8 Prozent (90/93) der gesamten Studienpopulation ein oder mehrere behandlungsbedingte unerwünschte Ereignisse (BBUE) auf.1 Die Raten von nicht-hämatologischen UE der Grade 3/4 waren sowohl in der gesamten Studienpopulation als auch in der RP2R-Kohorte niedrig, mit Ausnahme des Zytokinfreisetzungssyndroms (ZFS) jeglichen Grades, das bei 76,3 Prozent bzw. 73,5 Prozent der Patienten auftrat.1 Alle ZFS-Ereignisse waren zum Zeitpunkt der Datenerhebung abgeklungen.1 Die Häufigkeit und der Schweregrad von ZFS waren mit der Teclistamab- und Talquetamab-Monotherapie vergleichbar.1

„Die Behandlung des Multiplen Myeloms wird zunehmend schwieriger, da die Patienten einen Rückfall erleiden oder auf die Behandlung nicht mehr ansprechen. Die RedirecTT-1-Daten deuten darauf hin, dass der Einsatz von bispezifischen Antikörpern mit hoher Aktivität beim Myelom, Teclistamab und Talquetamab, das Potenzial haben könnte, bei dieser Patientenpopulation hochwirksame Ergebnisse zu erzielen“, so Dr. Arnob Banerjee, globaler medizinischer Leiter, Frühentwicklung in der Onkologie, Janssen Research & Development, LLC. „Die vielversprechenden, vorläufigen Ergebnisse, die mit der Kombination beobachtet wurden, sogar bei Patienten mit extramedullärer Erkrankung, sprechen für weitere Untersuchungen und bestärken uns in unserem Engagement, Kombinationsbehandlungen zu evaluieren und zu entwickeln, die auf unserem umfassenden Krankheitsverständnis und unserem Portfolio an Therapeutika aufbauen.“

#ENDE#

Über die RedirecTT-1-Studie

RedirecTT-1 ( NCT04586426 ) ist eine laufende Phase-Ib-Dosiseskalationsstudie zur Kombination der bispezifischen T-Zell-Umleitungs-Antikörper Talquetamab und Teclistamab bei Patienten mit RRMM.2

Das Hauptziel besteht darin, die eine oder mehrere RP2R und den Zeitplan für die Studienbehandlung zu ermitteln und die Sicherheit der einen oder mehreren RP2R für die Studienbehandlung zu charakterisieren.2 Die eine oder mehrere RP2R werden die Dosen und Zeitpläne der in Phase II zu verfolgenden Behandlungskombination beschreiben.2

Über Teclistamab

Teclistamab ist ein handelsüblicher (oder gebrauchsfertiger) bispezifischer Antikörper.3 Teclistamab, eine subkutane (s. c.) Injektion, lenkt T-Zellen über zwei zelluläre Ziele (BCMA und CD3) um, um das körpereigene Immunsystem zur Krebsbekämpfung zu aktivieren.3 Teclistamab wird derzeit in mehreren Monotherapie- und Kombinationsstudien untersucht.2,4,5,6,7

Teclistamab erhielt die Zulassung der Europäischen Kommission (EK) im August 2022 . Der Antrag wurde vom Ausschuss für Humanarzneimittel (CHMP) im Rahmen eines beschleunigten Zeitplans geprüft, um den Patienten einen schnelleren Zugang zu diesem Medikament zu ermöglichen.8 Dies wurde auch durch das „ PRIority MEdicines (PRIME) “-Programm der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) unterstützt, das eine frühzeitige und verstärkte wissenschaftliche und regulatorische Unterstützung für Arzneimittel vorsieht, die ein besonderes Potenzial haben, den ungedeckten medizinischen Bedarf von Patienten zu decken.9

Eine vollständige Liste der unerwünschten Ereignisse sowie Informationen über Dosierung und Verabreichung, Gegenanzeigen und sonstige Vorsichtsmaßnahmen bei der Anwendung von Teclistamab finden Sie in der Zusammenfassung der Produktmerkmale des Arzneimittels . Im Einklang mit den EMA-Vorschriften für neue Arzneimittel und solche, die eine bedingte Zulassung erhalten haben, unterliegt Teclistamab einer zusätzlichen Überwachung.

Über Talquetamab

Talquetamab ist ein bispezifischer, an T-Zellen bindender Antikörper, der an CD3 auf T-Zellen und an den G-Protein-gekoppelten Rezeptor der Klasse C, Gruppe 5, Mitglied D (GPRC5D) bindet, einen Orphan-Rezeptor, der vor allem in Plasmazellen und hartem keratinisiertem Gewebe exprimiert wird und in normalem menschlichem Gewebe nur in geringem Maße vorhanden ist.10

Talquetamab, das durch subkutane Injektion verabreicht wird, ist ein Prüfpräparat, das derzeit in mehreren Monotherapie- und Kombinationsstudien untersucht wird.11,12,13,14

Zusätzlich zur Erteilung des „PRIority Medicines“ (PRIME)-Status durch die EMA im Januar 2021 erhielt Talquetamab im November 2022 von der EMA eine beschleunigte Bewertung.9 Talquetamab erhielt außerdem im Juni 2022 von der US-amerikanischen Zulassungsbehörde FDA die „Breakthrough Therapy Designation“. Janssen erhielt außerdem von der EMA den „Orphan Drug Designation Status“ für Talquetamab im August 2021 und von der FDA im Mai 2021 .

Über das Multiple Myelom

Das Multiple Myelom ist ein unheilbarer Blutkrebs, der eine Art von weißen Blutkörperchen, die sogenannten Plasmazellen, befällt, die sich im Knochenmark befinden.15,16 Beim Multiplen Myelom verändern sich diese bösartigen Plasmazellen und wachsen unkontrolliert.15 In Europa wurde im Jahr 2020 bei mehr als 50.900 Menschen ein Multiples Myelom diagnostiziert, und mehr als 32.400 Patienten starben.17 Während einige Patienten mit Multiplem Myelom zunächst keine Symptome haben, können bei anderen die üblichen Krankheitssymptome wie Knochenbrüche oder -schmerzen, niedrige Anzahl roter Blutkörperchen, Müdigkeit, hoher Kalziumspiegel oder Nierenversagen auftreten.18

Über die Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson

Bei Janssen arbeiten wir an einer Zukunft, in der Krankheiten der Vergangenheit angehören. Wir sind die pharmazeutischen Unternehmen von Johnson & Johnson, die unermüdlich daran arbeiten, diese Zukunft für Patienten auf der ganzen Welt Wirklichkeit werden zu lassen, indem wir Krankheiten mit Wissenschaft bekämpfen, den Zugang zu Medikamenten mit Einfallsreichtum verbessern und Hoffnungslosigkeit mit Herz heilen. Wir konzentrieren uns auf die Bereiche der Medizin, in denen wir am meisten bewirken können: Herz-Kreislauf, Stoffwechsel und Netzhaut; Immunologie; Infektionskrankheiten und Impfstoffe; Neurowissenschaften; Onkologie; und Lungenhochdruck.

Mehr Informationen erhalten Sie unter www.janssen.com/emea . Folgen Sie uns auf https://www.linkedin.com/company/janssen-europe-middle-east-&-africa/ für unsere neuesten Nachrichten. Janssen Pharmaceutica NV, Janssen-Cilag Limited und Janssen Research & Development, LLC sind Teil der Janssen Pharmaceutical Companies von Johnson & Johnson.

† Dr. Yael Cohen war als Berater für Janssen tätig; sie wurde nicht für ihre Medienarbeit bezahlt.

###

Warnhinweise zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 über die Produktentwicklung und den potenziellen Nutzen und die Behandlungswirkungen von Teclistamab und Talquetamab. Die Leserinnen und Leser werden dazu angehalten, sich nicht auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Diese Aussagen beruhen auf aktuellen Erwartungen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse. Sollten sich die zugrunde liegenden Annahmen als unzutreffend erweisen oder bekannte oder unbekannte Risiken oder Unwägbarkeiten eintreten, könnten die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den Erwartungen und Prognosen von Janssen Pharmaceutica NV, Janssen-Cilag Limited, Janssen Research & Development, LLC, und einer der anderen Janssen Pharmaceutical Companies und/oder Johnson & Johnson abweichen. Zu den Risiken und Unwägbarkeiten gehören unter anderem: Herausforderungen und Unwägbarkeiten, die mit der Produktforschung und -entwicklung verbunden sind, einschließlich der Ungewissheit des klinischen Erfolgs und des Erhalts behördlicher Genehmigungen; Ungewissheit des kommerziellen Erfolgs; Schwierigkeiten und Verzögerungen bei der Herstellung; Wettbewerb, einschließlich technologischer Fortschritte, neuer Produkte und Patente von Konkurrenten; Anfechtung von Patenten; Bedenken hinsichtlich der Wirksamkeit oder Sicherheit von Produkten, die zu Produktrückrufen oder behördlichen Maßnahmen führen; Änderungen im Verhalten und in den Ausgabenmustern von Käufern von Gesundheitsprodukten und -dienstleistungen; Änderungen geltender Gesetze und Vorschriften, einschließlich globaler Gesundheitsreformen; und Trends zur Kostendämpfung im Gesundheitswesen. Eine weitere Auflistung und Beschreibung dieser Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren finden Sie im Jahresbericht von Johnson & Johnson auf Formblatt 10-K für das am 1. Januar 2023 zu Ende gegangene Geschäftsjahr, einschließlich der Abschnitte mit der Überschrift „Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen“ und „Punkt 1A Risikofaktoren“ und in den nachfolgenden Quartalsberichten von Johnson & Johnson auf Formblatt 10-Q und anderen Unterlagen, die bei der Securities and Exchange Commission eingereicht wurden. Kopien dieser Anmeldungen sind online unter www.sec.gov und www.jnj.com verfügbar oder auf Anfrage bei Johnson & Johnson erhältlich. Weder die Janssen Pharmaceutical Companies noch Johnson & Johnson verpflichten sich, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse oder Entwicklungen zu aktualisieren.

Referenzen:

Juni 2023