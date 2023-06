Janssen presenta los primeros resultados de un estudio de combinación biespecífica dual que muestra una tasa de respuesta global del 96 por ciento en pacientes con mieloma múltiple en recaída o refractario

German Spanish

BEERSE, BÉLGICA, June 07, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Janssen Pharmaceutical Companies de Johnson & Johnson ha anunciado hoy los primeros resultados del estudio de fase 1b RedirecTT-1 de TECVAYLI®▼ (teclistamab), un anticuerpo biespecífico BCMAxCD3, y talquetamab, un anticuerpo biespecífico GPRC5DxCD3, que muestran una elevada tasa de respuesta global (TRG) entre los pacientes con mieloma múltiple en recaída o refractario (MMRR).1 Estos resultados subrayan la potencial combinabilidad de estas dos novedosas terapias biespecíficas que se dirigen a antígenos distintos de las células del mieloma.1 El régimen de inmunoterapia combinada en investigación demostró una tasa de respuesta global (TRG) del 86,6 por ciento (71/82) en todos los niveles de dosis, y una TRG del 96,3 por ciento (26/27) entre los pacientes que recibieron el régimen recomendado de fase 2 (RP2R).1 Estos datos se presentaron durante una ponencia oral ( Resumen #8002 ) en la Reunión Anual 2023 de la American Society of Clinical Oncology (ASCO) Chicago celebrada del 2 al 6 de junio.1



«Mediante la combinación de teclistamab y talquetamab, dos anticuerpos biespecíficos que han demostrado respuestas de alta eficacia al dirigirse a antígenos distintos, evaluamos el potencial de este régimen de combinación único para pacientes resistentes o refractarios a múltiples líneas de tratamiento», afirma la Dra. Yael Cohen, directora de la Unidad de Mieloma del Instituto de Hematología del Centro Médico Sourasky de Tel-Aviv (Israel) e investigadora principal del estudio.† «Las elevadas tasas de respuesta global caracterizadas en este estudio son alentadoras y respaldan la evaluación continuada de este régimen como terapia combinada».

El estudio RedirecTT-1 incluyó a pacientes que recibieron una mediana de cuatro líneas de terapia previas (intervalo, 1-11 para los pacientes en todos los niveles de dosis, n = 93; intervalo, 2-10 para los pacientes en la cohorte de dosificación RP2R, n = 34).1 En el RP2R, el 76,5 por ciento de los pacientes eran refractarios en su triple clase a un fármaco inmunomodulador (IMiD), un inhibidor del proteasoma (IP) y un anticuerpo anti-CD38; el 58,8 por ciento de los pacientes estaban expuestos en su triple clase a dos IMiD, dos IP y un anticuerpo anti-CD38; y el 32,4 por ciento de los pacientes presentaban enfermedad extramedular (EEM), todos ellos plasmocitomas de tejidos blandos.1

Los resultados del estudio mostraron que las respuestas fueron elevadas en todos los niveles de dosis.1 Ochenta y dos pacientes de todas las cohortes del estudio y 27 pacientes tratados en el RP2R fueron evaluables para la respuesta.1 La TRG en todos los pacientes fue del 86,6 por ciento (71/82).1 Los pacientes que recibieron el RP2R alcanzaron una TRG del 96,3 por ciento (26/27).1 No se alcanzó la mediana de la duración de la respuesta en la población total del estudio ni en la cohorte RP2R.1 Los pacientes con EEM que recibieron el RP2R alcanzaron una TRG del 85,7 por ciento (6/7), y no se alcanzó la mediana de duración de la respuesta en una mediana de seguimiento de 7,2 meses (intervalo, 0,7-14,2).1 La mediana de seguimiento de todos los pacientes fue de 13,4 meses (intervalo, 0,3-25,6) con una mediana de supervivencia libre de progresión (SLP) de 20,9 meses (intervalo de confianza [IC] del 95 por ciento: 13,0-No estimable [NE]).1 La mediana del seguimiento de los pacientes que recibieron el RP2R fue de 8,1 meses (intervalo, 0,7-15,0), y la mediana de la SLP fue NE para los pacientes de la cohorte RP2R (IC del 95 por ciento: 9,9-NE).1 Al corte de los datos, el 61 por ciento (57/93) de todos los pacientes seguían en tratamiento con teclistamab o talquetamab.1

«El mieloma múltiple sigue siendo incurable y los pacientes suelen presentar resistencia a las opciones terapéuticas disponibles. Esto significa que se necesitan enfoques terapéuticos novedosos que ofrezcan diferentes modos de acción y focalización celular», explica Edmond Chan, Doctor en Medicina, especialista en Cirugía, Director principal del área terapéutica de hematología de EMEA, Janssen-Cilag Limited. «Estos primeros resultados del estudio RedirecTT-1 demuestran el impacto potencial de la combinación de teclistamab y talquetamab para superar los mecanismos de resistencia y en pacientes con EEM, y esperamos evaluar más a fondo este régimen de combinación».

El perfil de seguridad de la combinación fue coherente con el observado con cada fármaco como monoterapia.1 Los acontecimientos adversos (AA) hematológicos más frecuentes observados en el 20 por ciento de los pacientes o más fueron neutropenia (todos los niveles de dosis: 65,6 por ciento, 61,3 por ciento de grado 3/4; cohorte de dosificación RP2R 55,9 por ciento, 44,1 por ciento de grado 3/4), anemia (todos los niveles de dosis: 50,5 por ciento, 34,4 por ciento de grado 3/4; cohorte de dosificación RP2R: 32,4 por ciento, 23,5 por ciento de grado 3/4) y trombocitopenia (todos los niveles de dosis: 43,0 por ciento, 29,0 por ciento de grado 3/4; cohorte de dosificación RP2R: 32,4 por ciento, 23,5 por ciento de grado 3/4).1

En el estudio, el 94,1 por ciento (32/34) de los pacientes de la cohorte RP2R y el 96,8 por ciento (90/93) de la población total del estudio presentaron uno o más acontecimientos adversos emergentes del tratamiento (AAEt).1 Las tasas de AA no hematológicos de grado 3/4 fueron bajas tanto en la población total del estudio como en la cohorte RP2R, excepto en el caso del síndrome de liberación de citocinas (SRC) de cualquier grado, que se produjo en el 76,3 por ciento y el 73,5 por ciento de los pacientes, respectivamente.1 Todos los episodios de SRC se resolvieron en el momento del corte de los datos.1 La incidencia y la gravedad del SRC fueron coherentes con el tratamiento en monoterapia con teclistamab y talquetamab.1

«El mieloma múltiple se vuelve progresivamente más difícil de tratar a medida que los pacientes recaen o se vuelven refractarios al tratamiento. Los datos del RedirecTT-1 sugieren que el uso de anticuerpos biespecíficos con gran actividad en el mieloma, teclistamab y talquetamab, puede tener potencial para producir respuestas de gran eficacia en esta población de pacientes», comenta el Dr. Arnob Banerjee, Director Médico Global de Oncología de Desarrollo Temprano de Janssen Research & Development, LLC. «Los prometedores resultados preliminares observados con la combinación, incluso en pacientes con enfermedad extramedular, apoyan en gran medida la continuación de la investigación y refuerzan nuestro compromiso de evaluar y desarrollar regímenes combinados basados en nuestro profundo conocimiento de la enfermedad y en nuestra cartera de productos terapéuticos».

Acerca del estudio RedirecTT-1

El estudio RedirecTT-1 ( NCT04586426 ) es un estudio en curso de fase 1b de escalada de dosis de la combinación de los anticuerpos biespecíficos de redirección de células T talquetamab y teclistamab en pacientes con MMRR.2

El objetivo primario es identificar la(s) RP2R(s) y el esquema para el tratamiento del estudio y caracterizar la seguridad del/de los RP2R(s) para el tratamiento del estudio.2 El/los RP2R(s) describirá(n) las dosis y calendarios de la combinación de tratamiento que se seguirán en la Fase 2.2

Acerca de teclistamab

Teclistamab es un anticuerpo biespecífico disponible en el mercado (listo para usar).3 El teclistamab, que se administra por vía SC, redirige las células T a través de dos dianas celulares (BCMA y CD3) para activar el sistema inmunitario del organismo y combatir el cáncer.3 El teclistamab se está evaluando actualmente en varios estudios de monoterapia y en combinación.2,4,5,6,7

El teclistamab recibió la aprobación de la Comisión Europea (CE) en agosto de 2022 . La solicitud de autorización condicional de comercialización fue revisada por el Comité de Medicamentos de Uso Humano (CHMP) con arreglo a un calendario acelerado para permitir un acceso más rápido de los pacientes a este medicamento.8 También se contó con el apoyo del plan PRIority MEdicines (PRIME) de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), que presta apoyo científico y normativo temprano y reforzado a los medicamentos con especial potencial para satisfacer necesidades médicas no cubiertas de los pacientes.9

Para conocer el listado completo de acontecimientos adversos, la información posológica y de administración, las contraindicaciones y otras precauciones en el uso de teclistamab, consulte la ficha técnica . De acuerdo con la normativa de la EMA para los nuevos medicamentos y aquellos con aprobación condicional, el teclistamab está sujeto a un seguimiento adicional.

Acerca de talquetamab

El talquetamab es un anticuerpo biespecífico de células T que se une al CD3, en las células T, y al receptor acoplado a proteína G clase C grupo 5 miembro D (GPRC5D), un receptor huérfano expresado principalmente en células plasmáticas y tejidos queratinizados duros, con baja expresión en tejidos humanos normales.10

El talquetamab, que se administra mediante inyección subcutánea, es un tratamiento en fase de investigación que se está evaluando actualmente en varios estudios de monoterapia y combinación.11,12,13,14

Además de la concesión de la designación de medicamento prioritario (PRIME) por parte de la EMA en enero de 2021 , el talquetamab recibió la evaluación acelerada de la EMA en noviembre de 2022.9 El talquetamab también recibió la designación de Terapia Innovadora de la FDA de EE. UU. en junio de 2022 . Janssen también recibió la designación de medicamento huérfano para talquetamab de la EMA en agosto de 2021 y de la FDA en mayo de 2021 .

Acerca del mieloma múltiple

El mieloma múltiple es un cáncer de la sangre incurable que afecta a un tipo de glóbulos blancos denominados células plasmáticas, que se encuentran en la médula ósea.15,16 En el mieloma múltiple, las células plasmáticas cancerosas cambian y crecen descontroladamente.15 En Europa, más de 50.900 personas fueron diagnosticadas con mieloma múltiple en 2020, y más de 32.400 pacientes murieron.17 Si bien algunos pacientes con mieloma múltiple no presentan síntomas, la mayoría de los pacientes son diagnosticados debido a los síntomas, que pueden incluir fractura o dolor de huesos, recuento bajo de glóbulos rojos, cansancio, niveles altos de calcio o insuficiencia renal.18

Acerca de Janssen Pharmaceutical Companies de Johnson & Johnson

En Janssen, estamos creando un futuro en el que la enfermedad es cosa del pasado. Somos las compañías farmacéuticas de Johnson & Johnson, trabajamos incansablemente para hacer que ese futuro sea una realidad para los pacientes de todo el mundo que combaten enfermedades con ayuda de la ciencia, para mejorar el acceso con ingenio y para curar la desesperanza con el corazón. Nos centramos en áreas de la medicina donde podemos marcar la mayor diferencia: cardiovascular, metabolismo y retina; inmunología; enfermedades infecciosas y vacunas; neurociencia; oncología; e hipertensión pulmonar.

Obtenga más información en www.janssen.com/emea . Síganos en https://www.linkedin.com/company/janssen-europe-middle-east-&-africa/ para conocer las últimas novedades. Janssen Pharmaceutica NV, Janssen-Cilag Limited y Janssen Research & Development, LLC forman parte de Janssen Pharmaceutical Companies de Johnson & Johnson.

† La doctora Yael Cohen, ha trabajado como consultora para Janssen; no ha cobrado por ningún trabajo en los medios de comunicación.

Precauciones relacionadas con declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene «declaraciones prospectivas», según la definición de la Ley de Reforma de Litigios Privados de 1995 sobre el desarrollo de productos y los beneficios potenciales y el impacto del tratamiento de teclistamab y talquetamab. Se advierte al lector que no debe basarse en estas declaraciones prospectivas. Estas declaraciones se fundan en expectativas actuales de eventos futuros. Si los supuestos subyacentes resultan ser inexactos, o se materializan riesgos o incertidumbres conocidos o desconocidos, los resultados concretos pueden variar significativamente respecto de las expectativas y las proyecciones de Janssen Pharmaceutica NV, Janssen-Cilag Limited, Janssen Research & Development, LLC, de cualquier otra Janssen Pharmaceutical Companies y/o de Johnson & Johnson. Estos riesgos e incertidumbres incluyen, entre otros: desafíos e incertidumbres inherentes a la investigación y el desarrollo de productos, incluida la incertidumbre de éxito clínico y de obtener aprobaciones regulatorias; incertidumbre de éxito comercial; dificultades y demoras en la fabricación; competencia, incluidos avances tecnológicos, nuevos productos y patentes obtenidas por competidores; oposiciones a patentes; preocupaciones de eficacia o seguridad cuya consecuencia sea la retirada del producto o acciones regulatorias; cambios en la conducta y los patrones de gasto de los compradores de productos y servicios de salud; cambios en las leyes y las normas vigentes, incluidas reformas globales del sistema de salud; y tendencias hacia la reducción de costes de salud. Una lista adicional y descripciones de estos riesgos, incertidumbres y otros factores pueden encontrarse en el Informe anual de Johnson & Johnson del Formulario 10-K para el año fiscal finalizado el día 1 de enero de 2023, incluido en las secciones subtituladas «Cautionary Note Regarding Forward-Looking Statements» e «Item 1A. Risk Factors», y en los informes trimestrales posteriores de Johnson & Johnson del Formulario 10-Q y otros archivos en la Comisión de Valores y Bolsa. Hay copias de estas presentaciones disponibles en línea en www.sec.gov, www.jnj.com o previa solicitud a Johnson & Johnson. Ninguna de las Janssen Pharmaceutical Companies ni Johnson & Johnson se compromete a actualizar proyecciones futuras como resultado de nueva información o de eventos o desarrollos futuros.

