Janssen presenta datos de seguimiento a largo plazo de talquetamab que muestran tasas de respuesta global de más del 70 por ciento en pacientes con mieloma múltiple muy pretratados

BEERSE, BÉLGICA, June 07, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Janssen Pharmaceutical Companies de Johnson & Johnson ha anunciado hoy los resultados actualizados del estudio pivotal de fase 1/2 MonumenTAL-1 del anticuerpo biespecífico en investigación talquetamab en el tratamiento de pacientes con mieloma múltiple en recaída o refractario (MMRR) expuestos a triple clase.1 Los datos del estudio MonumenTAL-1 destacan los resultados de seguridad y eficacia (Resumen n.º 8036) y un análisis de infecciones y parámetros de inmunidad humoral en pacientes con MMRR tratados con talquetamab (Resumen n.º 8020).1,2 Dichos datos se presentarán en la Reunión Anual 2023 de la Sociedad Americana de Oncología Clínica (ASCO) celebrada en Chicago del 2 al 6 de junio.1,2 En la reunión se presentaron datos adicionales del estudio de fase 2 TRiMM-2, que evalúa el talquetamab en combinación con la formulación subcutánea (SC) de DARZALEX® (daratumumab) (Resumen n.º 8003).3

Los pacientes del estudio de fase 1/2 MonumenTAL-1 (n = 339) fueron tratados con talquetamab SC con la dosis recomendada de fase II (DRF2) de 0,8 mg/kg bisemanales (Q2W) o 0,4 mg/kg semanales (QW) con dosis escalonadas.1 La tasa de respuesta global (TRG) al talquetamab fue similar en ambas dosis.1 Con una mediana de seguimiento de 12,7 meses, el 71,7 por ciento (104/145) de los pacientes con respuesta evaluable tratados con la dosis de 0,8 mg/kg Q2W lograron una respuesta; el 60,7 por ciento, una respuesta parcial bastante buena (RPBP) o mejor; el 9 por ciento, una respuesta completa (RC) y el 29,7 por ciento, una respuesta completa estricta (RCE). 1 Con una mediana de seguimiento de 18,8 meses, el 74,1 por ciento (106/143) de los pacientes con respuesta evaluable tratados con la dosis de 0,4 mg/kg QW lograron una respuesta, el 59,4 por ciento alcanzaron una RPBP o mejor, el 9,8 por ciento lograron una RC y el 23,8 por ciento lograron una RCE.1 En una cohorte separada de pacientes tratados con terapia previa de redirección de células T, el 64,7 por ciento (33/51) logró una respuesta y el 54,9 por ciento alcanzó una RPBP o mejor, con una mediana de seguimiento de 14,8 meses.1

«A pesar de los recientes avances, el mieloma múltiple sigue siendo una enfermedad incurable y para aquellos que han sufrido una recaída o se han vuelto refractarios a todos los tratamientos disponibles, los resultados son a menudo deficientes», afirma Edmond Chan, Doctor en Medicina, especialista en Cirugía, Director principal del área terapéutica de hematología de EMEA, Janssen-Cilag Limited. «Los resultados obtenidos hoy se suman al creciente acervo de pruebas de que el GPRC5D es una diana terapéutica novedosa para el mieloma múltiple, y esperamos avanzar en nuestro programa de desarrollo clínico del talquetamab, como elemento central de nuestra ambición de vencer esta compleja enfermedad».

Las respuestas fueron duraderas; la mediana de la duración de la respuesta (DR) no se alcanzó en los pacientes que recibieron la dosis Q2W y fue de 9,5 meses (intervalo, 6,7-13,3) en los pacientes que recibieron la dosis QW.1 Las tasas de supervivencia global (SG) a los 12 meses fueron del 77,4 por ciento, el 76,4 por ciento y el 62,9 por ciento en las cohortes de dosis de 0,8 mg/kg Q2W, dosis de 0,4 mg/kg QW y redirección previa de células T, respectivamente.1 Las tasas de supervivencia sin progresión (SSP) a los 12 meses fueron del 54,4 por ciento, el 34,9 por ciento y el 38,1 por ciento en las cohortes de dosis de 0,8 mg/kg Q2W, dosis de 0,4 mg/kg QW y redirección previa de células T, respectivamente.1

Los resultados del estudio mostraron una baja tasa de interrupción debida a acontecimientos adversos (AA) (dosis de 0,8 mg/kg Q2W, 8 por ciento; dosis de 0,4 mg/kg QW, 5 por ciento).1,5 Los AA más frecuentes en las dosis de 0,8 mg/kg Q2W y 0,4 mg/kg QW fueron el síndrome de liberación de citoquinas (SRC; 74,5 por ciento, 0,7 por ciento de grado 3/4; 79 por ciento, 2,1 por ciento de grado 3/4, respectivamente); disgeusia (71 por ciento y 72 por ciento, respectivamente; todos de grado 1/2); y AA relacionados con la piel (73,1 por ciento de grado 1/2, 0,7 por ciento de grado 3/4; 55,9 por ciento todos de grado 1/2, respectivamente).1 El perfil de seguridad fue clínicamente manejable, con tasas bajas de infecciones de grado 3 o superior (dosis de 0,8 mg/kg Q2W, 14,5 por ciento; dosis de 0,4 mg/kg QW, 19,6 por ciento) y tasas bajas de interrupción del talquetamab por infección (dosis de 0,8 mg/kg Q2W, cero por ciento; dosis de 0,4 mg/kg QW, 1,4 por ciento).1 La seguridad en el subgrupo de redirección de células T fue coherente con lo observado en las cohortes semanal y quincenal.1 La seguridad en el subgrupo de redirección de células T fue coherente con lo observado en las cohortes semanal y quincenal.1 Las infecciones de nueva aparición se limitaron principalmente a los primeros 100 días.1,2 No se observaron nuevas señales de seguridad con un seguimiento a más largo plazo.1,4 No se produjeron muertes relacionadas con el talquetamab.5

Análisis de infecciones y parámetros de inmunidad humoral en pacientes con MMRR tratados con talquetamab en monoterapia en MonumenTAL-1

Los pacientes tratados con talquetamab, dirigido contra el GPRC5D, un antígeno que se expresa de forma exclusiva en las células plasmáticas, mostraron un control eficaz del mieloma con preservación simultánea de la función inmunitaria humoral (es decir, la respuesta de anticuerpos por parte de los linfocitos B) y recuperación de los recuentos bajos de células sanguíneas, lo que distingue al talquetamab como una terapia emergente importante para la MMRR.2 Los resultados del estudio sugieren que la incidencia de infecciones fue menos frecuente con talquetamab en comparación con los datos de estudios de terapias basadas en células T dirigidas al antígeno de maduración de células B (BCMA, por sus siglas en inglés).2 No se observaron disminuciones en los linfocitos B ni en la inmunoglobulina G (IgG) policlonal baja en suero, lo que respalda al talquetamab como tratamiento preservador de los linfocitos B y permite el mantenimiento de elementos clave de la inmunidad humoral.2 De 339 pacientes, se produjeron infecciones en el 65,8 por ciento (20,5 por ciento de grado 3/4) tras una mediana de seguimiento de 12,7, 18,8 y 14,8 meses en las cohortes de 0,8 mg/kg Q2W, 0,4 mg/kg QW y redirección previa de células T, respectivamente.2 Se registraron pocas infecciones oportunistas y el 1,2 por ciento de las infecciones provocaron la muerte.2

Datos actualizados del estudio de fase 2 TRiMM-2 que evalúa el talquetamab en combinación con la formulación SC de daratumumab

Los resultados del estudio de fase 2 TRiMM-2 mostraron que los pacientes con mieloma múltiple muy pretratados que recibieron la combinación en investigación de talquetamab y daratumumab en formulación SC lograron respuestas intensas y duraderas.3 El estudio incluyó a algunos pacientes que fueron tratados previamente con tratamientos anti-CD38, dirigidos contra BCMA y redireccionadores de células T.3

Los pacientes del estudio TRiMM-2 fueron tratados con talquetamab en una dosis DRF2 por vía SC de 0,8 mg/kg Q2W o 0,4 mg/kg QW (con dosis escalonadas) además de la formulación SC de daratumumab.3 Con una mediana de seguimiento de 15 meses, el 84 por ciento (42/50) de los pacientes del brazo de 0,8 mg/kg Q2W lograron una respuesta, incluido el 74por ciento que logró una RPBP o mejor, el 16 por ciento que logró una RC y el 36 por ciento que logró una RCE.3 La TRG entre los pacientes con exposición previa a un anticuerpo anti-CD38 fue del 82,2 por ciento (37/45), y el 78,9 por ciento (15/19) de los pacientes con tratamiento previo con terapia de redirección de células T en la cohorte de 0,8 mg/kg Q2W respondieron.3 Con una mediana de seguimiento de 16,8 meses, el 71,4 por ciento (10/14) de los pacientes del brazo de 0,4 mg/kg QW logró una respuesta; el 57,1 por ciento alcanzó una RPBP o mejor, el 14,3 por ciento logró una RC y el 28,6 por ciento alcanzó una RCE.3 La TRG observada entre los pacientes con exposición previa a un anticuerpo anti-CD38 fue del 63,6 por ciento (7/11), y la TRG fue del 66,7 por ciento (4/6) entre los pacientes con tratamiento previo con terapia de redirección de células T en la cohorte de 0,4 mg/kg QW.3

En el momento del corte de los datos, el 65,4 por ciento de los pacientes que respondieron seguían en tratamiento (el 63,6 por ciento y el 61,5 por ciento expuestos a anti-CD38 o refractarios, respectivamente).3 La mediana de DR fue de 20,3 meses en el brazo de 0,8 mg/kg Q2W y no se alcanzó en el brazo de 0,4 mg/kg QW.3 La mediana de la SSP fue de 19,4 meses en el brazo de 0,8 mg/kg Q2W y no se alcanzó en el brazo de 0,4 mg/kg QW; la mediana de la tasa de SSP a los 12 meses fue del 67,4 por ciento y del 77,4 por ciento, respectivamente.3 La mediana de la SG no se alcanzó en ninguno de los brazos; la SG a los 12 meses fue del 91,5 por ciento y del 92,3 por ciento en los brazos de 0,8 mg/kg Q2W y 0,4 mg/kg QW, respectivamente.3

«Los últimos resultados del estudio TRiMM-2 respaldan aún más el beneficio que el talquetamab puede tener en el tratamiento del mieloma múltiple en recaída o refractario, no solo como monoterapia sino también en combinación con otras terapias establecidas como el daratumumab SC», afirma Maria-Victoria Mateos, doctora en Medicina. Ph.D., consultora especializada en Hematología del Hospital Universitario de Salamanca (España).† «La combinación de talquetamab con daratumumab SC arrojó respuestas intensas y duraderas en pacientes muy pretratados, lo que demuestra el potencial de este tratamiento para quienes han agotado todas las demás opciones, incluidos los pacientes con exposición previa a anti-CD38, BCMA y terapia de redirección de células T».

El perfil de seguridad fue clínicamente manejable, con tasas bajas de infecciones de grado 3/4 (dosis de 0,8 mg/kg Q2W, 25,5 por ciento; dosis de 0,4 mg/kg QW, 21,4 por ciento) y de interrupciones de talquetamab (1,5 por ciento).3 Prácticamente la totalidad de los pacientes (95,4 por ciento) recibieron profilaxis antibacteriana, antifúngica o antivírica. No se observaron nuevas señales de seguridad con un seguimiento a más largo plazo.3 Los AA no hematológicos más frecuentes en las cohortes de dosis de 0,8 mg/kg Q2W y 0,4 mg/kg QW fueron la SRC (80,4 por ciento y 71,4 por ciento, respectivamente; todos de grado 1/2), los AA relacionados con la piel (84,3 por ciento y 71,4 por ciento, respectivamente; de grado 3/4): 7,8 por ciento y 14,3 por ciento, respectivamente) y AA relacionados con las uñas (68,6 por ciento y 57,1 por ciento, respectivamente; de grado 3/4: 2 por ciento y 0 por ciento, respectivamente).3

«Los hallazgos actualizados de MonumenTAL-1 y los datos del estudio TRiMM-2 son emocionantes, ya que demuestran la promesa continua de las terapias de redirección de células T como agentes únicos o en combinación con tratamientos estándar en el mieloma múltiple», explica el Dr. Chris Heuck, Director Médico Global de Oncología de Janssen Research & Development, LLC. «En Janssen, reconocemos que el futuro del tratamiento del mieloma múltiple reside en aprovechar el poder de los tratamientos combinados para tratar esta compleja enfermedad, y los resultados del talquetamab observados hasta la fecha ofrecen una nueva esperanza a los pacientes que necesitan opciones de tratamiento adicionales».

Acerca del estudio MonumenTAL-1

MonumenTAL-1 ( Fase 1: NCT03399799 , Fase 2: NCT04634552 ), es un estudio de fase 1/2 de un solo brazo, abierto, multicéntrico, de escalada de dosis para evaluar la seguridad y eficacia del talquetamab en adultos con MMRR que recibieron tres o más líneas previas de terapia, incluyendo un inhibidor del proteasoma (IP), un agente inmunomodulador y un anticuerpo monoclonal anti-CD38.6,7

La fase 1 del estudio ( NCT03399799 ) se realizó en dos partes: aumento de la dosis y ampliación de la dosis.1,6 En el mismo se evaluaron la seguridad, la tolerabilidad, la farmacocinética y la actividad antitumoral preliminar del talquetamab administrado a participantes adultos con MMRR.1,6 Los criterios del estudio excluían a los pacientes que se hubieran sometido a un trasplante alogénico de células madre en un plazo de seis meses, una puntuación de rendimiento del Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) de dos o superior, una afectación activa conocida del sistema nervioso central (SNC) o signos clínicos de afectación meníngea del mieloma múltiple, o toxicidades de terapias anticancerosas previas de grado 2 o superior, con la excepción de la alopecia o la neuropatía periférica.1,6

La fase 2 del estudio ( NCT04634552 ) evaluó la eficacia del talquetamab en participantes con MMRR en los RP2D, establecidos en SC 0,8 mg/kg Q2W y 0,4 mg/kg QW, respectivamente, medida por la TRG.1,7

El estudio también incluyó a 51 pacientes expuestos a una terapia previa de redirección de células T y que habían recibido al menos tres tratamientos previos.1 La terapia previa de redirección de células T fue terapia celular CAR-T para el 70,6 por ciento de los pacientes y tratamiento con anticuerpos biespecíficos para el 35,3 por ciento.1 Con una mediana de duración del seguimiento de 14,8 meses, la TRG según la evaluación del CRI fue del 64,7 por ciento.1

Acerca del estudio TRiMM-2

El estudio TRiMM-2 ( NCT04108195 ) es un estudio de fase II en curso sobre regímenes subcutáneos de daratumumab en combinación con talquetamab para el tratamiento de pacientes con mieloma múltiple.3,8 Los objetivos primarios del estudio TRiMM-2 eran identificar la DRF2 para cada componente de la combinación de tratamiento (primera parte); caracterizar la seguridad de la combinación de tratamiento en la DRF2 (segunda parte); y evaluar la actividad antitumoral, la farmacocinética y la farmacodinámica del tratamiento combinado (tercera parte).3,8 Los pacientes del estudio (n = 65) tenían todos mieloma múltiple y habían recibido un mínimo de tres líneas previas de terapia o eran doblemente refractarios a un IP y a un agente inmunomodulador; también se incluyeron los pacientes que habían estado expuestos o eran refractarios a una terapia anti-CD38 más de noventa días antes del inicio del ensayo, así como los refractarios a la terapia anti-CD38.3,8

Acerca de talquetamab

El talquetamab es un anticuerpo biespecífico de células T que se une al CD3, en las células T, y al receptor acoplado a proteína G clase C grupo 5 miembro D (GPRC5D), un receptor huérfano expresado principalmente en células plasmáticas y tejidos queratinizados duros, con baja expresión en tejidos humanos normales.9

El talquetamab, que se administra mediante inyección subcutánea, es un tratamiento en fase de investigación que se está evaluando actualmente en varios estudios de monoterapia y combinación.6,7,8,10,11,12,13

Además de la designación de medicamento prioritario (PRIME) concedida por la EMA en enero de 2021 , talquetamab recibió una evaluación acelerada de la EMA en noviembre de 2022. Talquetamab también recibió la designación de Terapia Innovadora de la FDA de EE. UU. en junio de 2022 . Janssen también recibió la designación de medicamento huérfano para talquetamab de la EMA en agosto de 2021 y de la FDA en mayo de 2021 .

Acerca de daratumumab y daratumumab SC

Janssen se ha comprometido a explorar el potencial de daratumumab para los pacientes con mieloma múltiple en todo el espectro de la enfermedad. Daratumumab ha sido aprobado en ocho indicaciones para el mieloma múltiple, tres de las cuales se encuentran en el entorno de primera línea, en particular para los pacientes recién diagnosticados que son aptos y no aptos para el trasplante.14

En agosto de 2012 , Janssen Biotech, Inc. y Genmab A/S celebraron un acuerdo mundial, que concedió a Janssen una licencia exclusiva para desarrollar, producir y comercializar daratumumab. Desde su lanzamiento en 2016, el daratumumab se ha convertido en un componente de tratamiento fundacional en todo el proceso del mieloma múltiple,14 con el que se ha tratado a más de 390.000 pacientes en todo el mundo hasta la fecha.15

El daratumumab es el único anticuerpo dirigido a CD38 con aprobación para aplicación subcutánea en el tratamiento de pacientes con mieloma múltiple.16 El daratumumab subcutáneo (SC) es una formulación conjunta con hialuronidasa humana recombinante PH20 (rHuPH20), la tecnología de administración de fármacos ENHANZE® de Halozyme.16 La CD38 es una proteína de superficie altamente expresada en las células del mieloma múltiple, independientemente del estadio de la enfermedad.14 El daratumumab se une a la CD38, lo que desencadena que el sistema inmunológico del paciente ataque a las células cancerosas, provocando la muerte rápida de las células tumorales a través de múltiples respuestas inmunomediadas y otros mecanismos.14 Los datos de ocho ensayos clínicos de fase 3, el mayor conjunto de pruebas de un anticuerpo dirigido contra la CD38 en el MM, tanto en el ámbito de la primera línea como en el de la recidiva, han demostrado que los regímenes basados en daratumumab dieron lugar a una mejora significativa de la supervivencia sin progresión (SSP) y/o de la supervivencia general (SG).17,18,19,20,21,22,23,24

Para conocer el listado completo de acontecimientos adversos, la información posológica y de administración, las contraindicaciones y otras precauciones en el uso de daratumumab, consulte la ficha técnica.

Sobre el mieloma múltiple

El mieloma múltiple es un cáncer hematológico incurable que afecta a un tipo de glóbulo blanco llamado células plasmáticas, que se encuentran en la médula ósea.25,26 En el mieloma múltiple, estas células plasmáticas malignas cambian y crecen sin control.25 En Europa, más de 50.900 personas fueron diagnosticadas con mieloma múltiple en 2020, y más de 32.400 pacientes fallecieron.27 Aunque inicialmente algunos pacientes con mieloma múltiple no tienen síntomas, otros pueden tener los síntomas típicos de la enfermedad que incluyen fracturas o dolor óseo, recuento bajo de glóbulos rojos, cansancio, niveles elevados de calcio e insuficiencia renal.28

Acerca de Janssen Pharmaceutical Companies de Johnson & Johnson

En Janssen, estamos creando un futuro en el que la enfermedad sea cosa del pasado. Nosotros, Pharmaceutical Companies de Johnson & Johnson, trabajamos sin descanso para hacer de ese futuro una realidad para pacientes de todo el mundo, luchando contra la enfermedad con la ciencia, mejorando el acceso con ingenio y sanando la desesperanza con corazón. Nos centramos en áreas de la medicina donde podemos marcar la mayor diferencia: Cardiovascular, metabolismo y retina, inmunología, enfermedades infecciosas y vacunas, neurociencia, oncología e hipertensión pulmonar.

Más información en www.janssen.com/emea . Síganos en https://www.linkedin.com/company/janssen-europe-middle-east-&-africa/ para conocer las últimas novedades. Janssen Pharmaceutica NV, Janssen-Cilag Limited, Janssen Research & Development, LLC y Janssen Biotech, Inc. forman parte de Janssen Pharmaceutical Companies de Johnson & Johnson.

† La doctora Maria-Victoria Mateos trabajó como consultora para Janssen; no cobró por ningún trabajo en los medios de comunicación.

