L’événement Bespoke Life 2023 de Samsung met en lumière les technologies qui offrent la commodité d’aujourd’hui en contribuant à la durabilité de demain

MISSISSAUGA, Ontario, 07 juin 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Samsung Electronics marque aujourd’hui le début d’un nouveau chapitre pour les appareils électroménagers à l’occasion de l’événement Bespoke Life 2023, la troisième présentation annuelle des dernières mises à jour de la gamme Bespoke de l’entreprise. Diffusé à 10 h HAE (16 h CEST, 23 h KST) sur le site officiel de Samsung, sa salle de presse et sa chaîne YouTube, cet événement sera l’occasion de découvrir comment la vision élargie d’une vie Bespoke transforme la vie des utilisateurs grâce au développement durable, à la connectivité et au design.

« La vie Bespoke incarne l’engagement de Samsung à rendre nos maisons et notre avenir plus durables en réimaginant les appareils dont nous nous servons tous les jours », explique Jong-Hee (JH) Han, vice-président, directeur général et chef de la division DX (Device eXperience) de Samsung Electronics. « En proposant aux utilisateurs des moyens nouveaux et créatifs de personnaliser leur vie, nos derniers produits et dernières solutions permettent à chacun de profiter d’un mode de vie plus durable, plus connecté et plus élégant ».

Un mode de vie durable – Des technologies qui ont un impact positif

Le concept Bespoke Life de Samsung est né de la conviction que l’évolution des appareils électroménagers est la clé d’un avenir plus durable. En conséquence, l’événement Bespoke de cette année mettra en lumière les efforts de Samsung pour réduire davantage les émissions de carbone tout au long du cycle de vie du produit. Ce sera également l’occasion d’annoncer le lancement du nouveau filtre Less Microfiber™ : une solution simple pour minimiser les émissions de microplastiques pendant les cycles de lavage. Elle annoncera également le lancement du nouveau filtre «Less Microfiber™»: une solution simple pour minimiser les émissions de microplastiques pendant les cycles de lavage1.

De l’approvisionnement à la production, en passant par la distribution, l’utilisation et le recyclage, Samsung repense chaque étape du cycle de vie des produits pour contribuer à réduire la consommation d’énergie et les émissions de dioxyde de carbone (CO2). Parmi les exemples d’efforts déployés par l’entreprise pour recycler davantage de ressources, citons l’exploitation d’un centre de recyclage en circuit fermé, l’incorporation d’un matériau bioplastique issu d’huiles usées dans les paniers de rangement des réfrigérateurs Bespoke et l’extension de l’utilisation de filets de pêche recyclés. Une fois fabriqués, les produits sont expédiés aux utilisateurs, qui ont commencé à remplacer le ruban et la bobine en plastique par du papier au début de l’année.

Pour encourager un mode de vie plus durable et plus économe en énergie pendant la phase d'utilisation du produit, Samsung continue à développer des services qui rendent les économies d'énergie plus accessibles et sans effort. Par exemple, cette année, cinq nouveaux appareils Bespoke, dont des réfrigérateurs, des laveuses et sécheuses, des lave-vaisselle et des climatiseurs, ainsi que le système de chauffage Eco de Samsung, seront bientôt dotés du mode SmartThings AI Energy qui sera bientôt disponible dans 65 pays.2

Outre la promotion de la réduction des émissions de carbone et de la consommation d’énergie, Samsung continue de jouer un rôle actif dans la réduction de la pollution microplastique. Samsung et Patagonia ont fait équipe une fois de plus pour lancer le filtre Less Microfiber™. Le filtre Less Microfiber™ est capable de capturer jusqu’à 98 %3 des microfibres rejetées pendant les cycles de lavage. Lorsqu’il est utilisé pour laver 4 livres de linge quatre fois par semaine, le filtre peut contribuer à réduire jusqu’à 132 grammes de rejets microplastiques par personne et par an, soit une quantité équivalente à environ huit bouteilles en plastique de 500 ml. Le filtre Less Microfiber™ est maintenant disponible en Corée et au Royaume-Uni, et sera déployé dans d’autres pays au troisième trimestre de cette année.

Une vie connectée – Paver la voie à une maison hyperconnectée

Vivre une vie Bespoke, c’est optimiser les appareils de manière à simplifier et à faciliter sa vie au quotidien. En renforçant la connectivité dans toute la gamme et en étendant l’IA à davantage de catégories de produits, Samsung ouvre la voie à une nouvelle ère de maisons hyperconnectées.

Combinant les dernières améliorations SmartThings de Samsung et la technologie IA, les produits Bespoke offrent une expérience domestique automatisée harmonieuse, dans laquelle les appareils apprennent les habitudes d’utilisation des utilisateurs et fournissent une automatisation personnalisée basée sur la configuration de leur maison intelligente et leur style de vie. Pour permettre aux consommateurs de profiter facilement de ces expériences, Samsung a annoncé l’intégration de la prise en charge du Wi-Fi dans tous les nouveaux appareils Bespoke et fera de la connectivité une norme dans toutes les gammes d’appareils Samsung au cours des prochaines années.

Samsung annonce également le lancement du Bespoke Jet™ AI - l'aspirateur-balai sans fil le plus puissant de la société à ce jour, et le premier aspirateur-balai sans fil à être vérifié par UL (Underwriters Laboratories) Solutions, une organisation indépendante de premier plan dans le domaine de la science de la sécurité, en ce qui concerne l’IA. Combinant une puissance d’aspiration allant jusqu’à 280 W4 et une autonomie de 100 minutes5 par charge, le Bespoke Jet™ AI offre les performances requises pour nettoyer en profondeur l’ensemble de la maison. Son mode de nettoyage par IA6 surveille intelligemment la charge de la brosse et la pression d’air pour distinguer les différents environnements de nettoyage7, y compris le type de sol, et optimise automatiquement les paramètres tels que la puissance d’aspiration et la vitesse de la brosse8 afin de maximiser les performances de nettoyage, le temps d’utilisation et la maniabilité. L’aspirateur est également doté d’une nouvelle station de nettoyage All-in-One Clean Station™ qui produit un puissant cyclone rotatif pour vider instantanément et efficacement9 le bac à poussière.

Une vie élégante – Le design sur mesure franchit une nouvelle étape

Les trois millions de réfrigérateurs Bespoke vendus dans le monde depuis le lancement de la gamme témoignent de l’intérêt marqué des consommateurs pour des électroménagers qui offrent plus d'options et de fonctionnalités que les anciens produits. Aujourd’hui, cette remise en question sur ce que les électroménagers devraient offrir aux utilisateurs continue de définir le design Bespoke, une approche du design qui devient de plus en plus dynamique et distincte à chaque fois qu’elle s’étend à une nouvelle catégorie de produits.

Depuis cette année, la gamme Bespoke comprend un total de 15 catégories de produits disponibles pour les consommateurs dans 52 pays10. Chaque extension de la gamme est l’occasion de répondre à un plus grand nombre de styles de vie et de besoins. Dans cette optique, Samsung élargit sa gamme de réfrigérateurs Bespoke en lançant le Bespoke 4-Door Flex™ avec Family Hub™+, ainsi qu’un nouveau modèle côte à côte. Le Bespoke 4-Door Flex™ with Family Hub™+ est doté d’un écran tactile de 32 pouces sans cadre qui est presque deux fois plus grand que le modèle précédent et comprend des fonctions multitâches encore plus pratiques et divertissantes. Les nouveaux modèles côte à côte combinent certaines des technologies de conservation des aliments les plus avancées de Samsung avec des panneaux avant élégants et minimalistes offerts dans une variété de couleurs et de finitions.

Tout autour du monde, Samsung continue de développer ses options de personnalisation afin de permettre à un plus grand nombre de personnes de personnaliser leur maison. Aux États-Unis depuis l'année dernière, le service de personnalisation MyBespoke de Samsung permet aux utilisateurs de créer facilement une cuisine qui correspond à leur mode de vie en utilisant des photos ou des œuvres d'art pour créer des panneaux de réfrigérateur uniques. Afin de renforcer la philosophie du design audacieux de Bespoke, la marque a annoncé que les panneaux Bespoke en édition limitée, conçus par le studio de création italien TOILETPAPER (dévoilés pour la première fois au Fuorisalone 2023), sont désormais disponibles à l'achat sur Samsung.com et peuvent également être achetés dans les magasins phares de Samsung au Royaume-Uni, aux États-Unis et en Corée.

Pour en savoir plus sur la prochaine évolution de Bespoke, suivez l’événement Bespoke Life 2023 le 7 juin prochain à 10 h HAE (16 h CEST, 23 h KST). L’événement sera diffusé sur la chaîne YouTube de Samsung, la salle de presse de Samsung et Samsung.com.



