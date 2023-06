AUGA group, AB valdomos įmonės pasirašė Kooperatinės bendrovės „Grybai LT“ pajų pardavimo sutartį su Akcine bendrove "Kauno grūdai"

English Lithuanian

2023 m. birželio mėn. 07 d. AUGA group, AB valdomos įmonės: Baltic Champs, UAB, UAB „AUGA Luganta“, Kooperatinė bendrovė „AgroMilk“, Kooperatinė bendrovė „Juodmargėlis“ ir Kooperatinė bendrovė „Šventosios pievos“ (toliau – Pardavėjas) pasirašė sutartį su AB „Linas Agro Group“ valdoma Akcine bendrove Kauno Grūdai (toliau – Pirkėjas) dėl 100% Kooperatinės bendrovės „Grybai LT“ (toliau – Bendrovė) pajų pardavimo. Derybos dėl Bendrovės pajų pardavimo buvo vedamos ketinimų protokolo, kurį 2023 m. kovo 7 d. sudarė Pirkėjas ir pagrindinis Bendrovės pajų savininkas Baltic Champs, UAB, pagrindu.

Sandoris bus užbaigtas tik tuo atveju, jeigu tam bus gautas Konkurencijos tarybos leidimas vykdyti koncentraciją, Bendrovę finansuojančio banko sutikimas ir įvykdytos kitos tokiems sandoriams įprastos išankstinės sąlygos.

Bendrovės pajų pardavimo kaina bus apskaičiuota sandorio užbaigimo dienai pagal sutartyje įtvirtintą formulę atsižvelgiant į aktualius bendrovės finansinius duomenis sandorio užbaigimo dienai, įskaitant Bendrovės apyvartinio kapitalo, finansinės skolos, grynųjų pinigų ir su sandorio įgyvendinimu susijusių išlaidų dydžius.

Bendrovė buvo įkurta 2012 m., siekiant perdirbti Lietuvoje auginamus grybus. Nuo 2016 m. modernioje robotizuotoje gamykloje Bendrovė pradėjo gaminti vartojimui paruoštus produktus, tokius kaip: sriubos, konservuotos daržovės ir kt., bei nuolat plėtė produktų asortimentą.

„Sėkmingai sukūrėme ir išvystėme visiškai naują verslo segmentą, o rinkoje – iki tol Lietuvoje beveik neegzistavusią vartojimui paruoštų sriubų kategoriją – nors prieš tai nebuvome maisto perdirbėjai ir neturėjome patirties maisto produktų gamyboje. Pradėjome viską nuo nulio – nuo idėjos, reikalingų gamybinių technologijų parinkimo ir įdiegimo iki produktų kūrimo bei naujų rinkų paieškos. Nuoseklaus darbo ir komandos dėka, šiandien Bendrovės produktai yra prienami net 30-tyje pasaulio šalių. Džiaugiamės, kad mums pavyko patraukti vartotojų dėmesį ne tik Lietuvoje, bet ir įžengti į pirmaujančias pasaulyje ekologinių produktų rinkas, tokias kaip: Jungtinės Amerikos Valstijos, Vokietija, Japonija, ir įsitvirtinti jose“, – sakė AUGA group, AB generalinis direktorius Kęstutis Juščius.

Bendrovėje gaminamos sriubos ir kiti galutiniam vartojimui skirti produktai tiekiami rinkai su „AUGA“ prekės ženklu ir privačiomis etiketėmis. Nors daugeliui vartotojų prekės ženklas „AUGA“ asocijuojasi su minėtais produktais, tačiau visoje AUGA group, AB ir jos dukterinių įmonių veikloje galutiniai produktai sudaro tik iki 10 proc. pajamų.

„Nors Bendrovės gaminami produktai buvo sėkmingi ir pastaruoju metu juos gaminančios Bendrovės apyvarta augo apie 30% kasmet, veikla yra pelninga, priėmėme sprendimą atsisakyti šios veiklos ir parduoti šį išvystytą verslą. Per paskutinius 2-3 metus AUGA group, AB ir jos dukterinės įmonės surado būdą kaip technologijų pagalba išspręsti didžiausius emisijų šaltinius žemės ūkyje. Juos išsprendus, sukurti naują tvaraus maisto kategoriją „be kainos gamtai“. Šios kategorijos produktai bus gaminami išskirtinai iš „AUGA“ tvaraus ūkininkavimo standartą atitinkančiuose ūkiuose užaugintų žaliavų. Nauji pieno ir grūdiniai produktai su ženklu „misija be kainos gamtai“ jau yra prieinami vartotojams Lietuvoje. Ateityje, sieksime plėtros užsienio šalyse ne eksportuodami supakuotus produktus (kuriuos gamino KB „Grybai LT“), o pateikdami technologijas, bendradarbiaudami su vietos ūkininkais ir perdirbėjais, kad produktai be kainos gamtai pasiektų ir kitų šalių vartotojus. „AUGA“ sukurs ir išvystys naują kategoriją maiste ir taps tvaraus maisto sinonimu“, – sako AUGA group, AB generalinis direktorius Kęstutis Juščius.

AUGA group, AB ir jos valdomos įmonės planuoja toliau plėsti naujosios produktų linijos be kainos gamtai asortimentą ir toliau stiprinti „AUGA“ prekės ženklą.

„Tikime, kad tvaraus maisto kategorija yra keliasdešimt kartų didesnė už tą, kurią iki šiol gamino Bendrovė, ir „AUGA“ joje demonstruoja lyderystę“, - prideda AUGA group, AB generalinis direktorius Kęstutis Juščius.

Vartotojai parduotuvių lentynose ir toliau galės rasti savo pamėgtas sriubas, konservuotas daržoves ir kitus patiekalus, tačiau ateityje šie produktai bus ženklinami ne „AUGA“, o jau kitais prekių ženklais.

Komentuodamas sandorį „Linas Agro Group“ valdybos pirmininkas Darius Zubas sako: „mūsų siekis yra augti, diversifikuojant veiklas, ir labiausiai patraukli atrodo plėtra maisto produktų segmente. Visiškai vartojimui paruoštų prekių grupių savo asortimente dar neturėjome, kaip ir ekologiškų maisto produktų. Po „Grybai LT“ įsigijimo“ praplėsime produktų paletę trimis naujomis prekių grupėmis. Ekologiški produktai ne tik puikiai papildys mūsų produktų asortimentą, bet ir išves mus į tokias rinkas kaip JAV ir Japonija, kur bendrovė „Grybai LT“ yra padariusi nemažą įdirbį. Matome galimybę didinti gamybą bei aiškią sinergiją su kitomis mūsų veiklomis.“

„Džiaugiamės, kad mūsų išvystytą verslo dalį galėsime perduoti į geras rankas. Naujieji Bendrovės savininkai, pasitelkę savo turimą patirtį ir sinergiją su kitomis jų veiklomis, galės plėstis esamose ir pasiekti dar daugiau eksporto rinkų, kurti vertę Bendrovei, jos darbuotojams ir visai Lietuvos ekonomikai“, - sako AUGA group, AB generalinis direktorius Kęstutis Juščius.

Iš sandorio gautos lėšos bus panaudotos AUGA group, AB ir jos dukterinių įmonių bendriesiems korporatyviniams poreikiams. Kaip buvo skelbta anksčiau, technologijų vystymui ir plėtrai AUGA group, AB kontroliuojamos įmonės planuoja pritraukti naujo kapitalo ir papildomo finansavimo.

Generalinis direktorius

Kęstutis Juščius

+370 5 233 5340