AB „Linas Agro Group“ siekia įsigyti dalį AUGA group, AB maisto verslo

AB „Linas Agro Group“ valdoma AB „Kauno grūdai“ 2023 m. birželio 7 d. pasirašė kooperatinės bendrovės „Grybai LT“ pajų pirkimo-pardavimo sutartis su šios įmonės pajininkais dėl 100 proc. pajų įsigijimo. Derybos dėl kooperatinės bendrovės „Grybai LT“ pajų įsigijimo buvo vedamos ketinimų protokolo, kurį 2023 m. kovo 7 d. sudarė AB „Kauno grūdai“ ir kooperatinės bendrovės „Grybai LT“ pajų savininkas Baltic Champs, UAB, pagrindu.

Sandoris bus užbaigtas tik tuo atveju, jeigu tam bus gautas Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos leidimas vykdyti koncentraciją, „Grybai LT“ finansuojančio banko sutikimas ir įvykdytos kitos tokiems sandoriams įprastos išankstinės sąlygos.

„Grybai LT“ pajų įsigijimo kaina bus apskaičiuota sandorio užbaigimo dienai pagal sutartyje įtvirtintą formulę atsižvelgiant į aktualius bendrovės finansinius duomenis sandorio užbaigimo dienai, įskaitant jos apyvartinio kapitalo, finansinės skolos, grynųjų pinigų ir su sandorio įgyvendinimu susijusių išlaidų dydžius.

Virš 40 darbuotojų turinčios Širvintose įsikūrusios kooperatinės bendrovės „Grybai LT“ veikla yra vartojimui paruoštų maisto produktų gamyba ir pardavimas. Bendrovė valdo modernią robotizuotą gamyklą, užimančią apie 3600 kv. m plotą. Pagrindiniai gaminami produktai yra vartojimui paruošti gaminiai: ekologiškos sriubos, troškiniai, grūdiniai patiekalai bei ekologiškos daržovės pakeliuose – apie 70 pavadinimų gaminių. Per metus pagaminama 8–9 mln. pakelių įvairios produkcijos, ji eksportuojama į daugiau kaip 30 šalių. Kooperatinės bendrovės „Grybai LT“ pajamos 2022 metais siekė 7,1 mln. eurų, konsoliduotas pelnas prieš palūkanas, mokesčius ir nusidėvėjimą (EBITDA) buvo 1,3 mln. eurų, valdomas turtas siekė 7,9 mln. eurų.

„Mūsų siekis yra augti diversifikuojant veiklas, ir labiausiai patraukli atrodo plėtra maisto produktų segmente. Visiškai vartojimui paruoštų prekių grupių savo asortimente dar neturėjome, kaip ir ekologiškų maisto produktų. Po „Grybai LT“ įsigijimo praplėsime produktų paletę trimis naujomis prekių grupėmis. Ekologiški produktai ne tik puikiai papildys mūsų produktų asortimentą, bet ir išves mus į tokias rinkas kaip JAV ir Japonija, kur bendrovė „Grybai LT“ yra padariusi nemažą įdirbį. Matome galimybę didinti gamybą bei aiškią sinergiją su kitomis mūsų veiklomis,“ – sako AB „Linas Agro Group“ valdybos pirmininkas Darius Zubas.

Prekės ženklas „AUGA“ neperkamas. Perkama gamybinė bazė, gamybos receptai, kontraktai su pirkėjais. Ir nors įmonė vadinasi „Grybai LT“, grybų auginimo ar perdirbimo verslas joje nėra vykdomas.

„Vartotojui skirtų maisto produktų segmente nesame naujokai, turime populiarių prekių ženklų. Tačiau iki šiol neturėjome ekologiškų maisto produktų pasiūlos. Žadame bendradarbiauti su ekologiškų daržovių augintojais Lietuvoje ir išlaikyti ekologiškų produktų liniją, tik ji vadinsis kitu vardu. Galėsime klientams pagaminti ir privačios etiketės produktus pagal jų pageidavimą – ne vien ekologiškus.

Įsigydami įmonę iškart galvojame apie plėtrą. Europos rinka labai didelė ir patraukli: per metus suvartojama apie 1,8 mln. tonų sriubų ir 1,3 mln. tonų paruošto vartoti maisto. „Grybai LT“ šiuo metu gali pagaminti apie 3 tūkst. tonų, tad perspektyvos augimui didelės. Per ateinančius 5–6 metus planuojame investuoti papildomus 4,4 mln. Eur ir išplėsti maksimalius gamybos pajėgumus iki 33 mln. pakelių arba 11 tūkst. tonų per metus, o metinį EBITDA išauginti nuo 1,3 mln. EUR iki 6 mln. EUR, “ – sako AB „Linas Agro Group“ valdybos pirmininko pavaduotojas bei AB „Kauno grūdai“ generalinis direktorius Andrius Pranckevičius.

Pasak A.Pranckevičiaus, būtent sinergijoje su kitomis veiklomis išryškės šio įsigijimo vertė.

„„Grybai LT“ puikiai papildys „Kauno grūdų“ verslo schemą ir veiklą, įmonės gaminama produkcija atvers naujas rinkas kitiems „Kauno grūdų“ gaminamiems produktams. Pavyzdžiui, JAV yra svajonių rinka, nes vien sriubų per metus suvalgoma virš 1 mln. tonų, tačiau patekti į ją ir įsitvirtinti įprastai trunka metų metus. Tikimės, kad JAV parduotuvių lentynose išvysime ne vien ekologiškas sriubas, bet ir kitus mūsų produktus.

Šiuo metu „Grybai LT“ apie 20 proc. produkcijos parduoda ES. Tuo tarpu mūsų gaminami makaronai jau gerai įsitvirtinę ES rinkoje, dirbame su 30 didžiausių ES prekybos tinklų, tad tikimės čia sėkmingai pardavinėti ir sriubas, troškinius ir kitus patiekalus pakeliuose. Matome galimybę didinti gamybą iki 24 val. per parą ir pardavinėti ES naujus produktus tiems klientams, kurie jau perka mūsų košes bei makaronus,“ – sako A. Pranckevičius.

Kooperatinės bendrovės „Grybai LT“ pajus parduoda kooperatinės bendrovės „AgroMilk“, „Juodmargėlis“ ir „Šventosios pievos“, UAB Baltic Champs ir UAB „AUGA Luganta“, visos kartu valdančios 100 proc. „Grybai LT“ pajų. Dvi pastarąsias iš paminėtų pajų pardavėjų valdo akcinė bendrovė AUGA group, likusios taip pat yra susijusios su šia įmone per pajininkus.

„Džiaugiamės, kad mūsų išvystytą verslo dalį galėsime perduoti į geras rankas. Naujieji bendrovės „Grybai LT“ savininkai, pasitelkę savo turimą patirtį ir sinergiją su kitomis jų veiklomis, galės plėstis esamose ir pasiekti dar daugiau eksporto rinkų, kurti vertę bendrovei, jos darbuotojams ir visai Lietuvos ekonomikai“, - sako „AUGA group“ generalinis direktorius Kęstutis Juščius.

AB „Linas Agro Group“ sandorio sudaryme atstovavo Advokatų profesinė bendrija Norkus ir partneriai COBALT, o pajus parduodančias įmones – Advokatų profesinė bendrija „WALLESS“.





Apie AB „Linas Agro Group“

AB „Linas Agro Group“ valdomoje 69 žemės ūkio verslo ir maisto įmonių grupėje dirba beveik 5 tūkst. darbuotojų. Grupės finansiniai metai prasideda liepos 1 d. Konsoliduotos Grupės pajamos per devynis 2022–2023 finansinių metų mėnesius viršijo 1,5 mlrd. Eur, grynasis pelnas buvo 25 mln. Eur.





Papildomą informaciją suteiks:

AB „Linas Agro Group“ valdybos pirmininko pavaduotojas Andrius Pranckevičius

Mob. +370 687 71 419

E. p. a.pranckevicius@linasagro.lt

AB „Linas Agro Group“ Finansų direktorius Mažvydas Šileika

Mob. +370 619 19 403

E. p. m.sileika@linasagro.lt