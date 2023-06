Bea Bruske : la hausse des taux de la Banque du Canada porte un autre coup aux travailleurs

English French

Bea Bruske, présidente du Congrès du travail du Canada, a fait la déclaration suivante en réponse à la décision de la Banque du Canada d’augmenter les taux d’intérêt aujourd’hui :

OTTAWA, 07 juin 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- « Ces dernières années, les travailleurs et travailleuses ont été mis à mal économiquement à maintes reprises. Le mois dernier, des milliers de travailleurs nous ont parlé de la façon dont ils se sentent pris à la gorge de tous les côtés. Les familles travailleuses ont du mal à trouver un logement abordable, à mettre de la nourriture sur la table alors que leurs salaires accusent de plus en plus de retard. À cela viennent s’ajouter le coût élevé et l’inaccessibilité des services de garde à l’enfance, un fardeau de longue date pour un trop grand nombre de personnes.

« Il est profondément décevant que la Banque du Canada ait décidé de relever à nouveau les taux d’intérêt, ce qui nuit aux travailleurs et travailleuses qui font rouler l’économie du Canada. Nous voulons tous que l’inflation chute rapidement, mais les mesures de la Banque du Canada ne feront qu’aggraver la situation.

« Avec le taux directeur de la Banque du Canada s’élevant maintenant à 4,75 %, les travailleurs et travailleuses peuvent s’attendre à une nouvelle hausse du coût du logement et d’autres nécessités, aggravant ainsi les difficultés financières après de douloureuses années dernièrement.

« Au lieu d’une hausse brutale des taux d’intérêt, les Canadiens ont besoin d’une politique monétaire équilibrée et ciblée et d’interventions de la part des gouvernements pour s’attaquer aux véritables causes de l’inflation, protéger les travailleurs et leurs familles contre ses effets et mettre en place des réformes structurelles qui protègent mieux notre économie contre les soubresauts des marchés.

« Lors de l’Assemblée générale du CTC en mai, des milliers de travailleurs et travailleuses ont adopté un plan d’action visant à intensifier la pression quant aux problèmes que nous connaissons actuellement. Les syndicats du Canada feront pression pour une solide réforme du logement, l’expansion de services publics de qualité et accessibles, y compris les soins de santé, les transports en commun, les soins dentaires et l’assurance-médicaments, une fiscalité équitable et la maîtrise du pouvoir des entreprises et, surtout, l’augmentation des salaires en renforçant l’accès aux syndicats, à la négociation collective et au droit de grève. »

Pour obtenir une entrevue, veuillez communiquer avec :

Relations avec les médias du CTC

media@clcctc.ca

613-526-7426