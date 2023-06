English French

JCDecaux dévoile sa Stratégie Climat visant à atteindre le Net Zéro Carbone d’ici 2050

Paris, le 7 juin 2023 – JCDecaux SE (Euronext Paris : DEC), numéro un mondial de la communication extérieure et media d’utilité publique, présente sa Stratégie Climat qui témoigne de son engagement à réduire son empreinte carbone sur l’ensemble de sa chaîne de valeur. Cette stratégie repose sur 3 leviers – Mesurer, Réduire et Contribuer – et vise le Net Zéro Carbone d’ici 2050 (scopes 1, 2 et 3)*. Elle conforte l'ambition du Groupe à poursuivre son engagement et sa participation active à la lutte contre le changement climatique en adoptant des pratiques écoresponsables et en favorisant l'innovation durable de son activité.

JCDecaux, un media utile et durable

Depuis sa création en 1964, JCDecaux a placé la sobriété au cœur de son modèle économique, créé en 2007 une Direction Développement Durable et Qualité, défini à partir de 2014 une stratégie de Développement Durable ambitieuse. JCDecaux conçoit, installe et entretient des infrastructures légères (Abribus, mobiliers urbains d’information, sanitaires à entretien automatique, vélos en libre-service, etc…) dans l’espace public et les lieux de mobilité grâce au financement apporté par la communication des marques et des entreprises. Elles constituent autant de services utiles, innovants et gratuits pour des millions de citoyens sur la planète, pour les collectivités et les compagnies de transport, reposant sur une gestion sobre en ressources. Ce modèle d’entreprise est ainsi trois fois vertueux, à la fois économique, écologique et social.

JCDecaux, engagé vers le Net Zéro Carbone

Pour accélérer ses actions en faveur d’une société décarbonée et répondre à l’urgence climatique, JCDecaux dévoile aujourd’hui sa Stratégie Climat à l'échelle du Groupe, revue par le cabinet EY, après la réalisation d’un pilote en France en 2021. L'objectif de cette stratégie est de s'aligner sur les objectifs de l’Accord de Paris (limiter l’augmentation de la température moyenne mondiale à 1,5°C au-dessus des niveaux pré-industriels) et d'atteindre le Net Zéro Carbone en 2050, en prenant en compte l’ensemble de la chaîne de valeur de l’entreprise.

Pour y parvenir, JCDecaux a prévu de suivre une trajectoire Science-Based Targets Initiative (SBTi), fondée sur des données scientifiques. Le Groupe a déjà déposé une lettre d'engagement auprès du SBTi en fin d'année 2022 et a reçu la mention « Committed », démontrant qu’il s’est engagé dans une stratégie bas carbone. Courant 2023, JCDecaux prévoit de soumettre sa trajectoire de réduction au SBTi pour revue et validation.

Le chemin vers le Net Zéro Carbone à horizon 2050 sera jalonné par des étapes intermédiaires.

O bjectifs pour 2030 : réduire les émissions scopes 1+2 (market-based**) d' au moins 60 % par rapport à 2019. réduire les émissions scope 3 d' au moins 46 % par rapport à 2019.





O bjectifs pour 2050 :

réduire les émissions scopes 1+2 (market-based) d' au moins 90 % par rapport à 2019. réduire les émissions scope 3 d' au moins 90 % par rapport à 2019.







Une Stratégie Climat fondée sur 3 piliers complémentaires : Mesurer, Réduire et Contribuer.

1. Mesurer et préciser en permanence





JCDecaux mesure ses émissions de gaz à effet de serre en prenant en compte les trois scopes d'émissions définis par le protocole GHG (Greenhouse Gas Protocol). Pour l'année 2022, l’empreinte carbone totale de JCDecaux s'élève à 210,4 Kteq CO 2 (scopes 1, 2 et 3), soit une réduction de 27,1 % par rapport à l'année 2019.

2. Réduire en continu





JCDecaux a élaboré une trajectoire de réduction de son impact carbone global fondée sur trois leviers principaux :

Mobiliers : améliorer leur empreinte environnementale pour réduire les émissions de carbone associées à travers les actions suivantes :

Systématiser l'écoconception des mobiliers , en privilégiant des matériaux à faible émission carbone dans leur conception et leur exploitation, et en renforçant l'innovation responsable au service de la réduction de l’impact.

, en privilégiant des matériaux à faible émission carbone dans leur conception et leur exploitation, et en renforçant l'innovation responsable au service de la réduction de l’impact. Développer l’économie circulaire en accroissant l’utilisation de mobiliers rénovés, sachant qu’un Abribus remis à neuf permet de réduire les émissions de 69 % comparé à la fabrication d’un mobilier neuf.

Énergie : réduire les émissions de ses opérations (celles des mobiliers, des véhicules et des bâtiments) à travers les actions suivantes :

Limiter la consommation électrique des mobiliers grâce au remplacement des anciens systèmes d’éclairage par des technologies à la performance environnementale accrue telles que la LED, plus économe en énergie (Retrofit LED), l’atténuation lumineuse (le dimming) qui permet de moduler l’intensité lumineuse de l’éclairage ou l’extinction qui permet d’éteindre les sources d’énergie sur certaines plages horaires, et la mise en place d’une gestion raisonnée des écrans digitaux de petit format. Autant de solutions qui améliorent l’efficacité énergétique des mobiliers urbains.

des mobiliers grâce au remplacement des anciens systèmes d’éclairage par des technologies à la performance environnementale accrue telles que la LED, plus économe en énergie (Retrofit LED), l’atténuation lumineuse (le dimming) qui permet de moduler l’intensité lumineuse de l’éclairage ou l’extinction qui permet d’éteindre les sources d’énergie sur certaines plages horaires, et la mise en place d’une gestion raisonnée des écrans digitaux de petit format. Autant de solutions qui améliorent l’efficacité énergétique des mobiliers urbains. Maintenir la couverture de 100 % de s consommations en énergie renouvelable .

Transformer la flotte de véhicules professionnels vers une flotte « faibles émissions ».

vers une flotte « faibles émissions ». Poursuivre l’équipement des locaux et agences en systèmes de contrôle et d’automatisation des bâtiments.

Déplacements : pour réduire leur empreinte environnementale, optimiser les déplacements personnels (domicile-travail) et professionnels des collaborateurs :

Promouvoir les modes de transport alternatifs tels que le covoiturage, les transports en commun ou le vélo.





3. Contribuer dès aujourd’hui





Outre les mesures de réduction déjà mises en place sur ses opérations et sa chaîne de valeur, JCDecaux souhaite contribuer au développement de projets qualitatifs visant à réduire et/ou à capter les émissions de carbone au-delà de sa chaîne de valeur. Cette politique de contribution répond à la volonté de participer à la décarbonation à l'échelle mondiale et de contribuer aux Objectifs de Développement Durable définis par l'ONU dont JCDecaux est partenaire officiel depuis janvier dernier. Dès cette année, JCDecaux déploiera une stratégie dédiée à cette exigence.

Jean-François Decaux, Président du Directoire et Co-Directeur Général de JCDecaux, a déclaré : « Un an après avoir dévoilé notre feuille de route RSE 2030, nous sommes fiers de renforcer notre action en présentant aujourd’hui une Stratégie Climat volontariste, orientée vers le Net Zéro Carbone. La réduction de notre empreinte environnementale fait partie des engagements historiques de JCDecaux. Notre modèle d’affaires est ainsi en résonance avec la Taxinomie Verte, sachant que près de 50 % de notre chiffre d’affaires 2022 est aligné avec ce règlement européen. Et nos engagements portent leurs fruits : entre 2019 et 2022, nous avons d’ores et déjà réduit de 27 % nos émissions de gaz à effet de serre à l’échelle du Groupe sur les scopes 1, 2 et 3. En tant que leader mondial de notre secteur d’activité, cette nouvelle Stratégie Climat démontre la volonté de JCDecaux de participer activement à la mobilisation collective face aux défis climatiques et faire de la communication extérieure un accélérateur de la transition écologique. JCDecaux continuera à agir auprès de toutes ses parties prenantes et à accompagner les acteurs de la commande publique et privée pour qu’elle soit un levier massif et effectif du développement durable. Elaborée de manière participative au sein du Groupe, cette Stratégie Climat sera portée et déployée au quotidien par l’ensemble de nos collaborateurs et s’inscrira au cœur de notre modèle d’entreprise, utile et durable. »

*

Scope 1 : Emissions directes

Emises lors de la fabrication des produits ou la combustion de carburant des véhicules de l’entreprise (gaz naturel, pétrole…)​

Scope 2 : Emissions indirectes

Associées aux consommations d’énergie ne polluant pas directement (électricité…)​

Scope 3 : Autres émissions indirectes

Liées au reste des activités de l’entreprise (approvisionnement, transport, fin de cycle de vie, déplacements des collaborateurs…) ​

**

Market-based

Méthode de calcul des émissions de CO 2 liées à la consommation d’électricité, utilisant les facteurs d’émissions liés au fournisseur auquel l’entreprise achète son électricité. Les émissions sont calculées en fonction de l’électricité que l’organisation choisit d’acheter, souvent dans le cadre de contrats négociés ou d’instruments tels que les certificats d’énergie renouvelable (CER).

Chiffres clés de JCDecaux

Chiffre d’affaires 2022 : 3 317 m€ (a)

N°1 mondial de la communication extérieure

Une audience journalière de plus de 850 millions de personnes dans plus de 80 pays

1 040 132 faces publicitaires dans le monde

Une présence dans 3 573 villes de plus de 10 000 habitants

11 200 collaborateurs

JCDecaux est coté sur l’Eurolist d’Euronext Paris et fait partie des indices Euronext 100 et Euronext Family Business

JCDecaux est référencé en matière de performance extra-financière dans les classements FTSE4Good (3,6/5), CDP (A-), MSCI (AA) et classé Platine par EcoVadis

1 ère entreprise de Communication Extérieure ayant rejoint RE100

entreprise de Communication Extérieure ayant rejoint RE100 Leader dans le vélo en libre-service : pionnier de la mobilité douce

N°1 mondial du mobilier urbain (604 536 faces publicitaires)

N°1 mondial de la publicité dans les transports avec 153 aéroports et 205 contrats de transport dans les métros, bus, trains et tramways (333 620 faces publicitaires)

N°1 européen de l’affichage grand format (101 976 faces publicitaires dans le monde)

N°1 de la communication extérieure en Europe (654 957 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Asie-Pacifique (170 973 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Amérique Latine (129 305 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Afrique (24 198 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure au Moyen-Orient (19 371 faces publicitaires)

(a) Chiffre d’affaires ajusté

Pour plus d’information : www.jcdecaux.com.

Retrouvez-nous sur Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram et YouTube.

Direction de la Communication : Albert Asséraf

01 30 79 79 10 – albert.asseraf@jcdecaux.com

Relations Investisseurs : Rémi Grisard

01 30 79 79 93 – remi.grisard@jcdecaux.com

Pièce jointe