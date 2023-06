GALIMMO-Résultat de l'option pour le paiement du dividende en actions-7 juin 2023

Résultat de l’option pour le paiement du dividende en actions

Paris, le 7 juin 2023

L’assemblée générale des actionnaires réunie le 11 mai 2023 a fixé le dividende au titre de l’exercice 2022 à 0,36 euro par action et a décidé d’offrir à chaque actionnaire la possibilité d’opter pour le paiement du dividende en actions. La période d’option s’est achevée le 5 juin 2023.

Les actionnaires détenant 0,01 % du capital de Galimmo SCA ont opté pour le paiement du dividende en actions. En conséquence, 121 actions nouvelles seront émises, représentant 0,0004 % du capital de Galimmo SCA avant prise en compte de cette émission.

Ces actions seront livrées et admises aux négociations sur le marché réglementé d’Euronext Paris (« Euronext Paris ») à compter du 9 juin 2023.

Elles porteront jouissance à compter du 1er janvier 2023, seront de même catégorie et immédiatement assimilées aux actions Galimmo SCA déjà admises aux négociations sur Euronext Paris (Compartiment B – ISIN FR 0000030611). A l’issue de cette opération, le capital de Galimmo SCA sera composé de 32.446.726 actions de 0,80 euros de valeur nominal.

* * *

Galimmo SCA

Société en commandite par actions au capital de 25.957.284 euros

Siège social : 37, rue de la Victoire, 75 009 Paris

R.C.S. PARIS 784 364 150

À propos de Galimmo SCA

Galimmo SCA (ISIN : FR0000030611) est une société cotée sur le compartiment B d’Euronext Paris, spécialisée dans l’immobilier de commerce et dédiée à la valorisation et à la gestion de centres commerciaux attenants à des hypermarchés Cora. Son patrimoine, composé de 52 centres en France, est valorisé à 687,6 millions d’euros hors droits au 31 décembre 2022. Galimmo SCA possède également une participation de 15% dans la structure qui détient les 7 centres commerciaux du groupe Galimmo Real Estate en Belgique. Galimmo SCA est une société en commandite par actions dont la gérance est assurée par Galimmo Services France, elle-même détenue à 100% par Galimmo Real Estate, foncière qui opère, au travers de ses filiales, un total de 60 centres commerciaux attenants à des hypermarchés Cora en Europe et dont le patrimoine est valorisé à 1,1 milliard d’euros au 31 décembre 2022.

Pour plus d’information sur la société

Contact Investisseurs



Thomas Hainez



Directeur financier



Tél : + 33 1 53 20 86 88



thainez@galimmo.com



Contacts Presse



Isabelle Laurent



Tél : +33 6 42 37 54 17



isabelle.laurent@oprgfinancial.fr









Les annonces et publications financières de la société sont mises à disposition sur le site www.galimmo-sca.com

Pièce jointe