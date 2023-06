ECO Canada lance un programme de subvention salariale inclusif et intégré

English French

CALGARY, Alberta, 07 juin 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- ECO Canada a lancé son tout nouveau programme de subvention salariale à l’intention des employeurs et des demandeurs d’emploi afin d’accélérer la croissance économique propre. Le Programme Croissance des métiers durables aide les employeurs à compenser les coûts de recrutement pour pourvoir des postes nouveaux ou vacants. Les demandeurs d’emploi en tirent également des avantages, car ils peuvent acquérir de l’expérience tout en se bâtissant un réseau de pairs et de mentors. Les personnes en âge de travailler peuvent soumettre leur candidature, quels que soient leurs antécédents scolaires ou leur niveau d’expérience. Le programme s’inscrit dans une initiative plus vaste financée par le Programme de solutions pour la main-d’œuvre sectorielle du gouvernement du Canada et vise à bâtir, enrichir et diversifier la main-d’œuvre en environnement.



La main-d’œuvre en environnement est en forte croissance et concerne tous les secteurs, toutes les régions et toutes les familles d’emplois. Au Canada, environ 1 travailleur sur 26 avait un emploi vert en 2020. Les dernières perspectives d’ECO Canada ont révélé que 173 000 nouveaux travailleurs environnementaux devront être embauchés d’ici 2025 pour endiguer la croissance des emplois et pallier le vieillissement de la main-d’œuvre. Compte tenu des pénuries actuelles et annoncées, il va être primordial de miser sur le développement des compétences des employés en poste et sur l’embauche de nouveaux talents, y compris des personnes en marge du marché de l’emploi.

Les employeurs admissibles peuvent recevoir jusqu’à 15 000 $ pour aider à couvrir le salaire d’un candidat ou jusqu’à 18 750 $ pour l’embauche d’un candidat ayant déclaré appartenir à un groupe en quête d’équité. Le programme couvre également d’autres formes de soutien intégré, comme les frais de transport et les mesures d’accessibilité. Le financement peut être utilisé pour couvrir des postes à temps plein et à temps partiel d’une durée de 6 à 12 mois.

Les entreprises admissibles doivent être de propriété canadienne ou être une filiale canadienne, des organisations canadiennes à but lucratif et non lucratif, des municipalités, des gouvernements, établissements, organismes ou société d’État aux paliers provincial ou territorial du Canada ou un organisme autochtone canadien.

« C’est avec grand enthousiasme qu’ECO Canada annonce le lancement de son programme Croissance des métiers durables. Cette initiative aidera les employeurs canadiens à recruter les employés de talent dont ils ont besoin pour soutenir la croissance de la main-d’œuvre en environnement et accélérer la croissance économique propre. Nous remercions le gouvernement du Canada pour son appui et sa collaboration dans la concrétisation de ce programme », a déclaré Kevin Nilsen, président et PDG d’ECO Canada.

Le financement offert dans le cadre de cette initiative s’applique à tous les postes et niveaux des secteurs environnementaux traditionnels et émergents, y compris celui de la chaîne d’approvisionnement des batteries. Le programme mise sur une définition inclusive des emplois verts, parce que l’atteinte de la cible de zéro émission nette nécessite des travailleurs dans différents postes, des scientifiques aux gens de métier en passant par les opérateurs. Le programme sera en vigueur jusqu’à la fin mars 2024. Les employeurs et candidats admissibles doivent soumettre leur candidature en ligne. Téléchargez le guide du programme et soumettez votre candidature ici.

Faits saillants

Depuis 2018, ECO Canada a aidé à la création de plus de 15 200 postes, dont 1 700 sont en cours de création dans le présent exercice financier.

En 2021, au plus fort de la pandémie et de l’octroi de financement, les programmes d’emploi d’ECO Canada ont soutenu la création de plus de 4 300 de postes.

Au cours des 30 dernières années, ECO Canada a offert des programmes d’emploi qui encourageaient les carrières en environnement, l’enrichissement des compétences et la croissance économique.



ECO Canada

Nous travaillons en étroite collaboration avec les gouvernements, les employeurs, le milieu universitaire, les travailleurs et les demandeurs d’emploi pour répondre à la demande actuelle et future en main-d’œuvre qualifiée dans le secteur environnemental. Nos programmes et services touchent une myriade de volets — de l’éducation à l’attestation, en passant par le développement des compétences, le financement salarial, les services en ressources humaines et les études sur la main-d’œuvre environnementale. Nos travaux aident à renforcer la réputation du Canada en tant que chef de file mondial de la création de solutions environnementales novatrices et d’emplois.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

Aaron Wilson

awilson@eco.ca

Vice-président, marketing et ventes

ECO Canada