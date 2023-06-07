TIO 股權警報：全球投資者法律顧問 ROSEN 鼓勵損失逾 10 萬美元的 Tingo Group, Inc. 投資者查詢證券集體訴訟調查狀況 - TIO

紐約, June 08, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 事因：全球投資者權益律師事務所 Rosen Law Firm 代表 Tingo Group, Inc. (NASDAQ: TIO) 的股東進行潛在證券申索調查，事緣 Tingo Group 可能曾經向公眾投資者刊發具有重大誤導性的商業資訊。

影響：如果您購買了 Tingo Group 證券，您可能有權透過勝訴收費安排獲得賠償，而毋須支付任何自付費用或訟費。Rosen Law Firm 正在準備發起集體訴訟，尋求追討投資者的損失。

下一步行動：如欲加入潛在集體訴訟，請造訪 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=16856 或是撥打免費電話 866-767-3653 或寄送電子郵件至 pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com，與 Phillip Kim 律師聯絡，了解關於此集體訴訟的資訊。

所關何事：2023 年 6 月 6 日，開市前，市場分析機構 Hindenburg Research 發佈了一份題為《Tingo Group：虛假的農民、電話和財務數據——不真實的尼日利亞帝國》報告，聲稱 Tingo Group 是「一個極其明顯的騙局，其財務數據完全是捏造的」。除其他事項外，該報告聲稱，Tingo Group 的創始人兼行政總裁對他的過去，如教育背景做出了虛假和誤導性的聲明。此外，該公司聲稱，規劃中的公司設施的相片實際上是「素材攝影網站的煉油廠轉譯而來」，該公司關於其電信業務的說法具有欺詐性，且關於其食品業務的收入說法是不真實的。最後，該報告指出，「Tingo 的現金流量表和資產負債表不一致，存在重大錯誤，表明完全缺乏財務控制。它的現金流量表定期從現金中減去應該增加的項目，反之亦然。」

受此消息影響，Tingo Group 當日交易股價一度下跌 1.41 美元，跌幅 55%。

為何選擇 ROSEN LAW：我們鼓勵投資者選擇具有成功業績記錄的行業領先合格法律顧問。通常，只會發佈通知的律師事務所並無類似經驗、資源或任何有意義的同儕認可。其中許多律師事務所實際上並不提起證券集體訴訟。選擇法律顧問還需明智。Rosen Law Firm 在全球各地為投資者提供服務，專注於證券集體訴訟和股東代位訴訟。Rosen Law Firm 曾針對一家中國公司發起過迄今規模最大的證券集體訴訟，並成功達成和解。Rosen Law Firm 曾因其證券集體訴訟案件的和解數量，於 2017 年獲 ISS Securities Class Action Services 評選為排名第一的律師事務所。自 2013 年以來，Rosen Law Firm 每年都進入該排行榜的前四名，而且已為投資者追回數億美元的資金。僅在 2019 年，事務所便為投資者追回了逾 4.38 億美元的資金。2020 年，創始合夥人 Laurence Rosen 獲 law360 評選為「最佳原告律師」(Titan of Plaintiffs’ Bar)。事務所的多名律師均曾得到 Lawdragon 和 Super Lawyers 的表彰。

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