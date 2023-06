Osisko annonce les résultats des votes de l’assemblée annuelle des actionnaires

English French

MONTRÉAL, 07 juin 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Redevances Aurifères Osisko Ltée (la « Société » ou « Osisko ») (TSX et NYSE : OR) annonce que les dix candidats désignés dans la circulaire d’information de la direction déposée le 10 mai 2023 (la « Circulaire ») auprès des autorités réglementaires ont été élus à titre d’administrateurs de la Société à l’assemblée annuelle des actionnaires tenue le 7 juin 2023.



Élection des administrateurs

Compte tenu des procurations reçues par la Société et des voix exprimées à main levée, les personnes suivantes ont été élues administrateurs de la Société jusqu’à la prochaine assemblée annuelle des actionnaires. Les résultats du vote sont indiqués ci-dessous :

RÉSOLUTION No1

Nom du Candidat Nombre de voix

EN FAVEUR Pourcentage (%)

des voix

EN FAVEUR Abstentions Pourcentage (%)

des voix

d'abstentions Honorable John R. Baird 112 820 265 81,74 25 195 479 18,26 Joanne Ferstman 128 445 141 93,07 9 570 603 6,93 Edie Hofmeister 136 956 331 99,23 1 059 413 0,77 W. Murray John 122 444 595 88,72 15 571 149 11,28 Robert Krcmarov 135 563 650 98,22 2 452 094 1,78 Pierre Labbé 134 554 516 97,49 3 461 228 2,51 Norman MacDonald 137 677 103 99,75 338 641 0,25 Candace MacGibbon 134 646 957 97,56 3 368 787 2,44 Sean Roosen 107 565 312 77,94 30 450 432 22,06 Sandeep Singh 137 457 774 99,60 557 970 0,40

Nomination et rémunération de l’auditeur

Compte tenu des procurations reçues par la Société et des voix exprimées à main levée, PricewaterhouseCoopers s.r.l./s.e.n.c.r.l., comptables professionnels agréés, a été nommé à titre d’auditeur indépendant de la Société pour l’exercice en cours, et les administrateurs sont autorisés à fixer sa rémunération, avec les résultats suivants :

RÉSOLUTION No2 Nombre de voix

EN FAVEUR Pourcentage (%)

des voix

EN FAVEUR Abstentions Pourcentage (%)

des voix

d'abstentions Nomination et rémunération de l’auditeur. 145 556 964 99,71 419 998 0,29

Approbation des options non attribuées aux termes du régime d’option d’achat d’actions

Compte tenu des procurations reçues par la Société et des voix exprimées à main levée en lien avec l’adoption d’une résolution ordinaire visant à approuver les options non attribuées aux termes du régime d’option d’achat d’actions, les résultats pour cet item sont les suivants :

RÉSOLUTION No3 Nombre de voix

EN FAVEUR Pourcentage (%)

des voix

EN FAVEUR Nombre de voix

CONTRE Pourcentage (%)

des voix

CONTRE Résolution ordinaire visant à approuver les options non attribuées aux termes du régime d’options d’achat d’actions. 130 590 365 94,62 7 425 379 5,38

Approbation de la Modification et Maintien du Régime de Droits des Actionnaires

Compte tenu des procurations reçues par la Société et des voix exprimées à main levée en lien avec l’adoption d’une résolution ordinaire visant à modifier et à reconfirmer le régime de droits des actionnaires modifié et mis à jour, les résultats pour cet item sont les suivants :

RÉSOLUTION No4 Nombre de voix

EN FAVEUR Pourcentage (%)

des voix

EN FAVEUR Nombre de voix

CONTRE Pourcentage (%)

des voix

CONTRE Résolution ordinaire visant à modifier et à reconfirmer le régime de droits des actionnaires modifié et mis à jour. 133 440 282 96,68 4 575 460 3,32

Vote consultatif sur la rémunération de la haute direction

Compte tenu des procurations reçues par la Société et des voix exprimées à main levée en lien avec l’adoption d’une résolution consultative acceptant l’approche de la Société en matière de rémunération de la haute direction, les résultats pour cet item sont les suivants :

RÉSOLUTION No5 Nombre de voix

EN FAVEUR Pourcentage (%)

des voix

EN FAVEUR Nombre de voix

CONTRE Pourcentage (%)

des voix

CONTRE Résolution consultative sur la rémunération de la haute direction. 131 282 430 95,12 6 733 309 4,88

À propos de Redevances Aurifères Osisko Ltée

Redevances Aurifères Osisko Ltée est une société de redevances intermédiaire de métaux précieux axée sur les Amériques qui a débuté ses activités en juin 2014. Osisko détient un portefeuille de plus de 180 redevances, flux de métaux et conventions d’achat de la production de métaux précieux. Le portefeuille d’Osisko s’appuie sur son actif clé, une redevance de 5 % sur les revenus nets de fonderie (net smelter return) sur la mine Canadian Malartic, laquelle est la plus importante mine aurifère au Canada.

Osisko est une société constituée sous le régime des lois de la province de Québec, son siège social étant situé au 1100, avenue des Canadiens-de-Montréal, bureau 300, Montréal (Québec) H3B 2S2.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter Redevances Aurifères Osisko Ltée :

Grant Moenting

Vice-président, marchés des capitaux

Tél.: (514) 940-0670 #116

Courriel: gmoenting@osiskogr.com

Heather Taylor

Vice-présidente, développement durable et communications

Tél.: (514) 940-0670 #105

Courriel: htaylor@osiskogr.com