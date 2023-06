MasterControl würdigt Erfolge von EMEA-Kunden im Jahr 2023

German French

SALT LAKE CITY, June 08, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- MasterControl, ein Anbieter von Softwarelösungen, die es Unternehmen der Biowissenschaften und aus anderen regulierten Bereichen ermöglichen, lebensverändernde Produkte schneller und für mehr Menschen bereitzustellen, hat während der jährlichen Masters Conference, die letzten Monat in Lissabon, Portugal, stattfand, die Gewinner der European Masters of Excellence Awards bekanntgegeben. Mit diesen Auszeichnungen werden Kunden von MasterControl gewürdigt, die sich in den Bereichen Qualität und Fertigungsinnovation hervorgetan haben und die in ihren angesehenen Berufen führend sind.



Jedes Jahr wird eine Person mit dem European Masters of Excellence Quality Champion ausgezeichnet. Im Jahr 2023 erhielt Wilma de Koning, Leiterin der Governance für Qualitätssicherungssysteme bei Elekta, diese Auszeichnung. Elekta ist ein weltweit tätiges schwedisches Unternehmen, das bei der Innovation von Präzisionsstrahlentherapielösungen führend ist, um sicherzustellen, dass Patienten Zugang zu der bestmöglichen Krebsbehandlung haben. De Koning ist eine einflussreiche Führungspersönlichkeit im Qualitätsmanagement, die eng mit der IT-Abteilung zusammenarbeitet, um sicherzustellen, dass sie MasterControl und andere Technologien optimal nutzt. Sie ist eine Verfechterin der Qualität und sucht nach Möglichkeiten, die Effizienz zu steigern und gleichzeitig die Einhaltung der Vorschriften zu verbessern.

OrganOx, ein Unternehmen, das sich an vorderster Front dafür einsetzt, die Art und Weise der Konservierung von Spenderorganen in der kritischen Zeit zwischen Spende und Transplantation zu verändern, erhielt die Auszeichnung für herausragende Innovation. Das führende Produkt des Unternehmens, metra®, trägt nicht nur dazu bei, Lebern bis zu 24 Stunden vor der Transplantation zu konservieren, sondern ermöglicht auch eine Funktionsbewertung vor der Transplantation, wodurch frühe Funktionsstörungen vermieden werden und die Transplantationslogistik verbessert wird. OrganOx verlässt sich auf MasterControl für ein papierloses Qualitätsmanagement, das eine bessere Kontrolle über Schulungen, Untersuchungen und Dokumentenänderungen ermöglicht.

MasterControl würdigt Exstent für Digitale Transformation in der Fertigung. Exstent hat ein revolutionäres neues Gerät zur Behandlung von Aortenerweiterungen bei Menschen mit Marfan-Syndrom und verwandten genetischen Erkrankungen entwickelt. Um die Produktion zu rationalisieren, führte Exstent MasterControl Manufacturing Excellence ein, das alle Produktionsdaten in einem papierlosen Produktionsprotokoll erfasst, und zwar innerhalb von sechs Monaten. Durch den Einsatz moderner Technologien hat das Unternehmen ein erfolgreiches ISO13485:2016-Audit absolviert und sowohl die ISO- als auch die MDSAP-Zertifizierung erhalten.

Klosterfrau nahm die Auszeichnung für Herausragende Leistungen in der Analytik entgegen. Es ist das erste Mal, dass diese Kategorie in der EMEA-Region vergeben wurde. Durch den Einsatz von MasterControl Insights ist Klosterfrau in der Lage, auf einfache Weise standortübergreifende Berichte zu erstellen, was Zeit spart und die Transparenz der Abläufe erhöht. Die Benutzer können Daten aus verschiedenen Systemen in einem Bericht kombinieren und so den Gesamtwert des Berichts durch eine klare Visualisierung der Daten erhöhen. Klosterfrau entwickelt, produziert und vertreibt seit fast 200 Jahren pharmazeutische Produkte. Das Unternehmen bietet 30 Marken und fast 200 Produkte an, die das Leben von Patienten verbessern.

„Die European Masters of Excellence Awards geben uns die Möglichkeit, die technologischen und innovativen Leistungen unserer Kunden zu würdigen“, so CEO Jon Beckstrand. „Jedes dieser Unternehmen hat einen positiven Einfluss auf das Leben von Patienten und MasterControl fühlt sich geehrt, Partner dieser großartigen Unternehmen und Einzelpersonen zu sein.“

Über MasterControl

MasterControl Inc. ist ein führender Anbieter cloudbasierter Qualitäts- und Fertigungssoftware für Biowissenschaften und andere regulierte Branchen. Seit drei Jahrzehnten verfolgen wir das gleiche Ziel wie unserer Kunden – wir möchten lebensverändernde Produkte schneller für mehr Menschen zugänglich machen. MasterControl unterstützt Unternehmen bei der Digitalisierung, Automatisierung und Vernetzung von Qualitäts- und Fertigungsprozessen. Die innovativen MasterControl-Tools haben sich bei der Verbesserung der Produktqualität, der Kostensenkung und der Verkürzung der Markteinführungszeit bewährt. Mehr als 1.100 Unternehmen weltweit nutzen die Lösungen von MasterControl, um Abläufe zu rationalisieren, die Einhaltung von Vorschriften zu gewährleisten, große Datenmengen einfach zu analysieren und zu interpretieren und Geschäftseinblicke in Echtzeit zu visualisieren. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.mastercontrol.com.

