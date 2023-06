TECO 2030 und Skeleton Technologies gehen strategische Partnerschaft zur Förderung emissionsfreier Technologien ein

German French

LYSAKER, Norwegen, June 08, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- TECO 2030 (OSE: TECO, OTCQX: TECFF, ISIN: NO0010887516) und Skeleton Technologies sind eine strategische Partnerschaft eingegangen, um die Nutzung von erneuerbarem Wasserstoff im maritimen Sektor zu beschleunigen und einen emissionsfreien Fahrt- und Hafenbetrieb zu demonstrieren. Skeleton Technologies ist ein weltweiter Technologieführer im Bereich leistungsstarker, schnell aufladbarer Energiespeicher für Transport-, Netz-, Automobil- und Industrieanwendungen.



Messestand von TECO 2030 auf der Nor-Shipping 2023: TECO 2030 und Skeleton Technologies gehen eine strategische Partnerschaft ein, um erneuerbaren Wasserstoff als kohlenstofffreien Kraftstoff für den maritimen Sektor zu fördern. Von links: Tor-Erik Hoftun, COO von TECO 2030, und Fredrik Aarskog, Director of Business Development von TECO 2030, zusammen mit Kersten Eero, Sales Director von Skeleton Technologies, auf der rechten Seite.

In einem ersten Schritt soll die SuperBattery von Skeleton mit den Brennstoffzellenmodulen von TECO 2030 in das HyEkoTank-Projekt integriert werden, dem weltweit größten Nachrüstungsprojekt für Brennstoffzellen in der Schifffahrt, das von TECO 2030, Shell und anderen Konsortialpartnern aus drei europäischen Ländern (Norwegen, Schweden und den Niederlanden) angeführt wird. Skeleton Technologies und TECO 2030 werden dann auf der Grundlage der Arbeit von Skeleton im von der estnischen Regierung finanzierten HydroCap-Projekt versuchen, gemeinsame Lösungen zu entwickeln, die die Wasserstoff-Brennstoffzellen von TECO 2030 und die SuperBattery von Skeleton kombinieren, um den Übergang der maritimen Branche zu Netto-Null-Emissionen zu ermöglichen.

Das HyEkoTank-Projekt begann am 1. Februar 2023 in Lysaker, Norwegen, und ist auf 3 Jahre angelegt, mit dem Ziel, Kohlenstoffemissionen während der Fahrt und im Hafenbetrieb zu eliminieren. TECO 2030 wird sechs 400-kW-Brennstoffzellenmodule in einer Containerlösung nachrüsten und die Stromversorgung sowohl für den Antrieb als auch für Hilfslasten mit emissionsfreiem Wasserstoff als Kraftstoff demonstrieren.

Die SuperBattery-Module von Skeleton werden die Leistung und Lebensdauer von Brennstoffzellen deutlich erhöhen, indem sie den Bedarf an Spitzenleistung der Brennstoffzelle reduzieren.

„Wir freuen uns sehr über diese strategische Partnerschaft mit TECO2030, einem der weltweit führenden Unternehmen für umweltfreundliche maritime Technologie. Es gibt viele Synergien zwischen unseren Unternehmen, da Skeleton sich auf die Reduzierung von CO2-Emissionen in schwer zu dekarbonisierenden Sektoren konzentriert, und die maritime Branche gehört sicherlich zu diesen. Wir sind zuversichtlich, dass unser SuperBattery-Produkt als Schlüsseltechnologie und Ergänzung zu brennstoffzellenbetriebenen Schiffen einen Beitrag zum Übergang zu einer Netto-Null-Bilanz leisten kann. Unsere SuperBattery soll zunächst mit den Brennstoffzellenmodulen von TECO 2030 in das HyEkoTank-Projekt integriert werden, zu dessen Konsortium Shell gehört – ein weiterer wichtiger Partner für Skeleton, mit dem wir bei der Elektrifizierung des Bergbaus zusammenarbeiten. Wir hoffen, dass sich aus dieser neuen Partnerschaft mit TECO 2030 viele Möglichkeiten ergeben werden“, so Taavi Madiberk, CEO und Mitgründer von Skeleton Technologies.

„Auf einem Schiff mit Brennstoffzellenantrieb wird die gesamte Energie von der Brennstoffzelle erzeugt, und es ist optimal, diese Energie nach Möglichkeit direkt an den Verbraucher zu liefern. Daher ist eine große Batteriespeicherkapazität auf einem Schiff normalerweise nicht erforderlich. Ein Brennstoffzellensystem benötigt jedoch einige Sekunden, um auf Laständerungen zu reagieren, so dass eine Hochleistungsbatterie für die Spitzenlastreduzierung die perfekte Ergänzung ist. Die Kombination der kompakten und dynamischen FCM400 Marine-Brennstoffzelle von TECO 2030 mit der leistungsstarken SuperBattery von Skeleton reduziert den benötigten Bauraum im HyEkoTank-Projekt erheblich. Darüber hinaus wird diese Lösung billiger, sicherer und nachhaltiger sein als eine herkömmliche Lithium-Ionen-Batterielösung“, so Fredrik Aarskog, Director of Business Development bei TECO 2030.

Die SuperBattery von Skeleton passt aufgrund ihrer Leistung, Sicherheit, Lebensdauer und Recyclingfähigkeit perfekt zu den Brennstoffzellen von TECO 2030 und trägt so zu einer gemeinsamen Lösung bei, um Flotten nachzurüsten und deren Treibhausgasemissionen kosteneffizient zu reduzieren.

HyEkoTank ist ein von der Europäischen Union im Rahmen des Programms Horizon Europe finanziertes Projekt zur Entwicklung optimierter Wasserstoff-Brennstoffzellenlösungen für maritime Anwendungen und zur Beschleunigung der Erreichung der Klimaneutralität der See- und Binnenschifffahrt.

Die Schifffahrt gilt als ein schwer zu dekarbonisierender Sektor und ihre CO2-Emissionen machen 2,89 % der weltweiten Emissionen aus. Die Branche braucht modulare Systeme, die sowohl für die Nachrüstung als auch für Neubauten geeignet sind, die Emissionen reduzieren und Flexibilität ermöglichen. Erneuerbarer Wasserstoff wird als die beste Lösung angesehen, um die Dekarbonisierungsziele des Sektors zu erreichen, Brennstoffzellen benötigen jedoch ergänzende Technologien wie die SuperBattery von Skeleton, um ihre Leistung und Lebensdauer zu erhöhen. Die Lösung könnte auch außerhalb des maritimen Sektors zum Einsatz kommen, z. B. in Schwerlastkraftwagen, im Schienenverkehr, in der Landtechnik und im Baugewerbe. Skeleton ist bereits an dem von der estnischen Regierung finanzierten Projekt „HydroCap“ beteiligt, um diese zusätzlichen Anwendungen zu erforschen.

TECO 2030, eine Ausgliederung der TECO Maritime Group, baut in Norwegen die erste europäische Gigafactory für Protonenaustauschmembran-Brennstoffzellen (PEM). Die Fertigungsanlage soll so bald wie möglich im Jahr 2024 die Produktion aufnehmen, mit Brennstoffzellen mit einer jährlichen Leistung von 400 MW im Jahr 2025 und 1.600 MW im Jahr 2030.

Über TECO 2030 ASA:

TECO 2030 baut in Narvik, Norwegen, Europas erste Giga-Produktionsanlage für Wasserstoff-PEM-Brennstoffzellenstapel und -module auf. Die Produktionskapazitäten werden bis 2023 und Anfang 2024 aufgebaut. Ziel ist eine Produktionskapazität von bis zu 120 MW an Brennstoffzellen im Jahr 2024, 400 MW im Jahr 2025 und 1,6 GW im Jahr 2030.

TECO 2030 ist ein norwegisches Clean-Tech-Unternehmen, das emissionsfreie Technologien für die Schifffahrt und die Schwerindustrie entwickelt. Wir entwickeln PEM-Wasserstoff-Brennstoffzellenstapel und PEM-Wasserstoff-Brennstoffzellenmodule, die es Schiffen und anderen Schwerlastanwendungen ermöglichen, emissionsfrei zu werden. Das Unternehmen ist an der Euronext Growth an der Osloer Börse unter dem Kürzel TECO und in New York an der OTCQX unter dem Kürzel TECFF notiert. TECO2030 ist ein Spin-Off der TECO Maritime Group, einer Gruppe, die seit 1994 Technologien und Dienstleistungen für die globale Schifffahrtsindustrie anbietet. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.teco2030.no .

Pressekontakt:

Tore Enger,

Group CEO

+47 920 83 800

tore.enger@teco2030.no

Über Skeleton Technologies:

Skeleton Technologies ist ein Global Cleantech 100-Unternehmen und ein Technologieführer im Bereich der Hochleistungsspeicher für schnell aufladbare Energie für Transport-, Netz-, Automobil- und Industrieanwendungen.

Für uns ist die Entwicklung und Herstellung der besten Energiespeicherlösungen ein Mittel zum Zweck: Wir helfen Unternehmen, CO2-Emissionen zu reduzieren und Energie zu sparen.

Wir arbeiten mit einigen der größten Unternehmen der Welt zusammen – von europäischen Automobilherstellern über Industrieausrüster bis hin zu LKW-Flottenbetreibern und Hauptauftragnehmern der Luft- und Raumfahrt. Unsere Produkte senken die CO2-Emissionen und den Kraftstoffverbrauch, verbessern die Stromqualität und ermöglichen eine breitere Elektrifizierung der größten Industrien weltweit, um den Klimawandel zu bekämpfen.

Unsere Superkondensator- und SuperBattery-Energiespeichertechnologien, die auf patentiertem gebogenem Graphen basieren, stellen den größten technologischen Fortschritt in der Branche in den letzten 20 Jahren dar, und die Verwendung dieses innovativen Materials verschafft unseren Produkten einen unvergleichlichen Vorteil in Bezug auf Leistung und Energiedichte.

Die Skeleton Technologies Group hat vier Hauptstandorte: die Fertigung in Großröhrsdorf, den Vertrieb in Berlin, die Materialentwicklung in Bitterfeld-Wolfen und die Elektrotechnik und Modulentwicklung in Tallinn, Estland. Im Jahr 2024 werden wir in Markranstädt, Deutschland, die größte Fertigungsanlage für Superkondensatoren der Welt eröffnen.

Pressekontakt:

Arnaud Castaignet

Vice President of Public Relations & Government Affairs

+372 5669 9602

arnaud.castaignet@skeletontech.com

Skeleton Technologies

info@skeletontech.com

www.skeletontech.com

