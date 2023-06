Reitinguagentuur Moody’s kinnitas Coop Panga reitinguhinnangu senisel tasemel. Pangahoiuste reiting jäi senisele tasemele Baa2 stabiilse väljavaatega.

June 08, 2023

Tallinn, ESTONIA