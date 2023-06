English Finnish

Boreo Oyj Sijoittajauutinen 08.06.2023 KLO 09:00

Boreo ostaa terveysteknologiayhtiö Delfin Technologies Oy:n

Boreo Oyj on allekirjoittanut 8.6.2023 sopimuksen, jonka mukaisesti se ostaa Delfin Technologies Oy:n (”Delfin Technologies”, ”Delfin” tai ”Yhtiö”) koko osakekannan Tapani Lahtiselta, Yhtiön toimitusjohtaja Jouni Nuutiselta, sekä joukolta yksityishenkilöitä (”Myyjät”). Yhtiö jatkaa kaupan jälkeen operointia itsenäisesti osana Boreo-konsernin Elektroniikka -liiketoiminta-aluetta Jouni Nuutisen johtamana.

“On ilo toivottaa Delfin Technologies osaksi Boreo-perhettä ja päästä tukemaan Yhtiön johtoa sen kasvupolulla. Delfin on erinomaisesti johdettu Yhtiö, jolla on pitkä historia kannattavasta liiketoiminnasta, ja jolla on korkea pääoman tuotto. Yhtiö omaa vahvan position lääkinnällisten- sekä kosmetiikkalaitteiden markkinoilla ja sillä on kestävä pitkän aikavälin orgaaninen kasvupotentiaali, mikä avaa houkuttelevia uudelleensijoitusmahdollisuuksia. Tämä yritysosto on meille mielenkiintoinen avaus terveysteknologiasektorilla”, sanoo Boreon toimitusjohtaja Kari Nerg.

Delfin Technologies on vuonna 1998 perustettu terveysteknologiayhtiö, joka kehittää, valmistaa ja markkinoi tieteellisesti validoituja laitteita ihon ominaisuuksien ja paikallisen turvotuksen mittaamiseen. Kliinisen käytön lisäksi yhtiön tuotteita käytetään lääketieteellisessä ja dermatologisessa tutkimuksessa sekä kosmetiikkatuotteiden tuotekehityksessä, turvallisuuden sekä suorituskyvyn validoinnissa. Yhtiön lääkinnälliset laitteet on hyväksytty kliiniseen käyttöön Yhdysvalloissa ja EU:ssa. Delfin palvelee asiakkaitaan jakelijoiden kautta yli 40 maassa valituilla maantieteellisillä alueilla, päämarkkina-alueina Yhdysvallat, Kiina ja Eurooppa.

Delfin työllistää yhdeksän henkilöä ja sen toimipaikka sijaitsee Kuopiossa, Suomessa. Yhtiön liikevaihto 31.12.2022 päättyneellä tilikaudella oli noin 2,5 miljoonaa euroa ja raportoitu liiketulos noin 1,1 miljoonaa euroa.

Kauppahinta maksetaan käteisellä kahdessa erässä. Noin kaksi kolmasosaa kaupantekohetkellä ja yksi kolmasosa vuoden kuluttua kaupan toteutumisesta. Boreo rahoittaa kauppahinnan maksun sen olemassaolevilla rahoitusfasiliteeteilla.

Kaupan arvioidaan toteutuvan 1.7.2023. Boreo raportoi Delfinin osana sen Elektroniikka -liiketoiminta-aluetta.

Vantaalla, 8. päivänä kesäkuuta 2023

Boreo Oyj

Kari Nerg

Toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja

Kari Nerg

+358 44 341 8514

Talous- ja rahoitusjohtaja

Aku Rumpunen

+358 40 5563546

Delfin Technologies Oy:n avainluvut1

2022 2021 2020 Liikevaihto, EURm 2.5 2.1 1.3 Käyttökate, EURm 1.3 1.1 0.6 Käyttökate, % 50.3 51.9 46.9 Taseen loppusumma, EURm 2.8 2.2 1.7 Oma pääoma, EURm 2.6 2.0 1.6 Nettovelka, EURm (0.9) (0.4) (1.1)

[1] Avainluvut suomalaisten kirjanpitostandardien (FAS) mukaisesti, tilikausi päättyy 31.12.

Boreo lyhyesti

Boreo on Helsingin pörssissä listattu yhtiö, joka luo arvoa omistamalla, hankkimalla ja kehittämällä liiketoimintoja Pohjois-Euroopassa. Boreon liiketoiminnot on organisoitu kolmeen liiketoiminta-alueeseen: Elektroniikka, Tekninen kauppa ja Raskas kalusto.

Boreon päätavoite on omistaja-arvon luominen pitkällä aikavälillä. Tämän se pyrkii saavuttamaan yritysostovetoisella strategialla, luomalla optimaaliset olosuhteet sen yhtiöille myynnin kasvattamiseen ja kannattavuuden parantamiseen sekä olemalla paras mahdollinen koti sen yhtiöille ja henkilöstölle.

Konsernin liikevaihto vuonna 2022 oli 160 miljoonaa euroa ja se työllistää yli 300 henkilöä seitsemässä maassa. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Vantaalla.