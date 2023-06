English French

SOITEC CAPITAL MARKETS DAY :

« ETENDRE NOTRE MODELE DE CREATION DE VALEUR DURABLE »

Soitec confirm e sa feuille de route stratégique à l’horizon 2025-2026 : chiff re d’affaires attendu autour de 2 , 1 Md s US$ et marge d’EBITDA 1 , 2 autour de 40% 3 , ce qui signifie un doublement de l’ EBITDA

Ambitions é tendues au-delà d e l’exercice 2025-2026, le développement durable étant ancré au cœur de la stratégie de création de valeur de Soitec

La taille des marchés adressables de Soitec devrait tripler d’ici 2030, portée par la forte croissance de la demande de semiconducteurs, une plus grande pénétration des substrats innovants et une extension du portefeuille produits





Bernin (Grenoble), France, le 8 juin 2023 – Soitec (Euronext Paris), un leader mondial de la conception et de la production de matériaux semi-conducteurs innovants, organise ce jour à Paris l’édition 2023 de son Capital Markets Day. Accompagné de son équipe de direction, Pierre Barnabé, Directeur Général de Soitec, fera à cette occasion un point sur l’exécution du plan stratégique de Soitec à l’horizon 2025-2026 et partagera sa vison pour étendre le modèle de création de valeur durable de Soitec au-delà de l’exercice 2025-2026.

Pierre Barnabé, Directeur Général de Soitec, a déclaré : « Nous sommes en bonne voie pour atteindre nos objectifs à l’horizon 2025-2026 et prêts à étendre nos ambitions de création de valeur durable au-delà. Les mégatendances technologiques vont continuer d’alimenter une demande massive en semiconducteurs, générant une plus grande adoption de substrats innovants. En poursuivant l’élargissement de notre portefeuille de produits et de technologies, nous anticipons un triplement de la taille de nos marchés adressables d’ici 2030, créant une opportunité unique de renforcer notre leadership mondial dans les substrats avancés et de capter ainsi une part plus importante du marché des semiconducteurs. Je suis confiant dans la capacité de notre équipe de direction, à la fois expérimentée, diverse et resserrée, à capitaliser sur les atouts de Soitec, à savoir son expertise de tout premier plan, sa feuille de route en matière d’innovation et son positionnement critique dans la chaîne de valeur. De plus, nos solides fondamentaux financiers nous fournissent un socle robuste pour investir dans notre croissance future, élargir le champ de notre innovation et accroître notre empreinte industrielle. »

« Avec cette vision à l’esprit, nous sommes déterminés à tirer parti de notre modèle pour créer de la valeur pour l’ensemble de nos parties prenantes. Grâce à l’innovation et au travers de nos activités, nous contribuons à la transition vers une économie durable. Nos pratiques de gouvernance sont alignées sur les meilleurs standards de notre industrie. Nous sommes pleinement engagés dans la réalisation d’une trajectoire de croissance probante et durable d’ici à 2030 et sommes enthousiastes à l’idée du défi qui nous attend, » a ajouté Pierre Barnabé.

Le marché des semiconducteurs entre dans une phase de croissance accélérée

Alors que le champ de l’électronique ne cesse de s’accroître, le contenu en semiconducteurs va également continuer à augmenter aussi bien dans les applications destinées aux biens de consommation qu’au secteur industriel, et cela dans les trois marchés finaux de Soitec : Communications mobiles (y compris smartphones et infrastructures 5G) ; Automobile & Industrie (véhicules autonomes, connectés et électriques) ; et Objets intelligents (objets connectés portables, oreillettes connectées, maisons intelligentes, centres de données). La croissance sera tirée par l’explosion du trafic de données que rend possible l’adoption de la 5G, par l’augmentation exponentielle de la puissance de calcul requise par l’intelligence artificielle et, enfin, par le besoin de solutions toujours moins consommatrices en énergie.

Soitec va profiter d’un besoin croissant en substrats innovants

L’industrie des semiconducteurs consomme actuellement environ 240 million de plaques par an, les substrats avancés ne représentant qu’approximativement 6% du marché, soit 5 millions de plaques. Les substrats innovants sont pourtant de plus en plus déterminants pour cette industrie, apportant une valeur supérieure aussi bien au niveau des supports électroniques qu’au niveau des systèmes, dans les Communications mobiles, l’Automobile & Industrie, et les Objets intelligents. Leur pénétration devrait par conséquent augmenter de façon significative d’ici 2030, portés par les améliorations qu’ils apportent en termes de performance, d’efficacité énergétique, d’intégration et de coût total de possession.

Soitec va poursuivre l’élargissement de son portefeuille produits en renforçant son leadership dans le SOI (silicium sur isolant) et en continuant de développer ses matériaux semiconducteurs composés – substrats basés sur du POI (piézoélectrique sur isolant), SmartSiC (carbure de silicium) et GaN (nitrure de gallium) – tout en préparant la croissance future avec de nouveaux produits.

La conjugaison de la croissance du marché mondial des semiconducteurs, d’une adoption croissance des substrats innovants et de l’extension prévue de son portefeuille sous-tendent l’anticipation par Soitec d’un triplement de ses marchés adressables à environ 15 millions de plaques par an à l’horizon 2030.

Pour piloter sa nouvelle phase de croissance, Soitec annonce également ce jour la promotion de ses trois responsables de division au sein du Comité exécutif : Jean-Marc Le Meil pour la division Communications mobiles, Emmanuel Sabonnadière pour la division Automobile & Industrie, et Michael Reiha pour la division Objets intelligents4.

Soitec est bien placé pour relever les défis environnementaux grâce à ses solutions de pointe fournissant des substrats à intensité électrique réduite.

En capitalisant sur son leadership mondial dans les substrats innovants, le Groupe a l’ambition de tirer parti de sa position unique dans la chaîne de valeur et de la forte proximité qu’il entretient avec ses clients pour s’assurer qu’un plus grand nombre de ses produits deviennent des standards dans l’industrie.

Perspectives financières

Soitec confirme son objectif de chiffre d’affaires d’environ 2,1 milliards de US$ pour l’exercice 2025-2026. La croissance attendue entre les exercices 2023-2024 et 2025-2026 reposera sur la l’accroissement du marché des semiconducteurs qui aura un impact favorable sur chacun des trois marchés finaux de Soitec, ainsi que sur l’adoption de nouveaux substrats innovants au-delà des substrats SOI (SmartSiC, POI et, dans une moindre mesure, GaN).

L'EBITDA2 devrait doubler en valeur absolue et atteindre environ 40% du chiffre d’affaires (sur la base d’un taux de change Euro/ Dollar US de 1,10), grâce au fort levier opérationnel et à des produits à plus forte valeur ajoutée, tandis que Soitec continuera d’investir de façon significative dans l’innovation.

Pour accompagner sa croissance future, le montant cumulé des investissements dédiés à l’augmentation des capacités industrielles et à l’innovation devrait atteindre environ 1 milliard d’euros sur la période couvrant les exercices 2023-2024 à 2025-2026, tandis que le retour sur capitaux engagés (après impôts) devrait s’améliorer pour passer de 20% en 2022-2023 à environ 25% en 2025-2026.

Les fortes ambitions de Soitec sont soutenues par de solides fondamentaux financiers et un bilan sain à la fin de l’exercice 2022-2023.

Biographies des nouveaux membres du Comité exécutif

Jean-Marc Le Meil

Jean-Marc Le Meil, Vice-président de la division Communications mobiles, a plus de 30 ans d’expérience dans les semiconducteurs. En 2022, il a piloté le rapprochement de trois unités pour former la division Communications mobiles. Avant de rejoindre Soitec en 1999, il a occupé plusieurs postes de direction dédiés aux process, au rendement et à la fabrication de systèmes chez Matra MHS, Cypress Semiconductors et Atmel. Jean-Marc est titulaire d’un diplôme d’ingénieur Matériaux de Polytech Nantes.

Emmanuel Sabonnadière

En tant que Vice-président de la division Automobile & Industrie, Emmanuel est notamment en charge du programme dédié au carbure de silicium (SmartSiC), un programme stratégique pour Soitec. Il a auparavant été directeur du CEA-Leti, de 2017 à 2021 et occupé différents postes de direction chez Philips Lighting (devenu Signify), Gimv, un fonds d'investissement, et General Cable. Emmanuel a commencé sa carrière chez Schneider Electric et chez Alstom / Areva. Il est titulaire d’un doctorat en Physique de l’Ecole Centrale de Lyon, d’un diplôme d’ingénieur IT de l’Université de Technologie de Compiègne et d’un MBA de l’IAE de Grenoble.

Michael Reiha

Michael Reiha, Vice-président de la division Objets intelligents, a rejoint Soitec en 2019 en tant que responsable de l’unité dédiée au FD-SOI. Il a auparavant été designer de circuits intégrés de radiofréquence (RFIC) chez Fujitsu Semiconductor (de 2010 à 2012), où il a développé les premiers blocs RFIC LTE-Advanced, puis occupé différents postes de direction chez Nokia Technologies et Nokia Networks (entre 2013 et 2019). Michael Reiha est titulaire d’un doctorat de l’Université technologique de Delft, un Master of Science en ingénierie électrique de l’université de Michigan-Ann Arbor et d’une licence en sciences appliquées de l’université de Waterloo.

Soitec organise un Capital Markets Day à Paris le 8 juin 2023, à 14h00 (heure de Paris). Les résultats annuels de l’exercice 2022-2023 seront présentés pendant la réunion analystes et investisseurs qui se tiendra en anglais.

Une retransmission en directe de la réunion ainsi que l’accès à la présentation seront disponibles à l’adresse suivante :

https://channel.royalcast.com/landingpage/soitec/20230608_1/

A propos de Soitec

Soitec (Euronext, Tech 40 Paris) est un leader mondial de la production de matériaux semi-conducteurs innovants. L’entreprise s’appuie sur ses technologies uniques pour servir les marchés de l’électronique. Avec plus de 3 700 brevets, elle mène une stratégie d’innovations disruptives pour permettre à ses clients de disposer de produits qui combinent performance, efficacité énergétique et compétitivité. Soitec compte des sites industriels, des centres de R&D et des bureaux commerciaux en Europe, aux Etats-Unis et en Asie. Pleinement engagé vers un développement durable, Soitec a adopté en 2021 sa raison d’être pour refléter ses engagements : « Nous sommes le terreau innovant de technologies intelligentes et économes en énergie, qui transforment durablement nos vies quotidiennes. »

Soitec, SmartSiC™ et SmartCut™ sont des marques déposées de Soitec.

