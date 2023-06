English Danish

Selskabsmeddelelse

8. juni 2023

Meddelelse nr. 20

MÅ IKKE UDLEVERES, OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES, HVERKEN HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER IND I USA, CANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER SYDAFRIKA ELLER I NOGEN ANDEN JURISDIKTION, HVOR UDLEVERING, OFFENTLIGGØRELSE ELLER DISTRIBUTION VILLE VÆRE ULOVLIGT ELLER KRÆVE REGISTRERING ELLER OVERHOLDELSE AF ANDRE KRAV I HENHOLD TIL GÆLDENDE RET

NKT A/S offentliggør prospekt og igangsætter fortegningsemission

NKT A/S (Selskabet eller NKT) offentliggør i dag igangsættelsen af en fortegningsemission (Udbuddet) med et tegningsforhold på 4:1 og en tegningskurs på DKK 255 pr. ny aktie. Udbuddet består af op til 10.744.009 nye aktier, som udstedes med fortegningsret for Selskabets eksisterende aktionærer. Prospektet for Udbuddet kan findes på Selskabets hjemmeside investors.nkt.com (underlagt visse restriktioner).

Vilkårene for Udbuddet er i hovedtræk som følger:

Udbuddet består af op til 10.744.009 nye aktier á nominelt DKK 20 pr. stk.

Tegningskursen er DKK 255 pr. ny aktie

Bruttoprovenuet fra Udbuddet vil blive ca. DKK 2.740 mio., forudsat at alle nye aktier tegnes i Udbuddet

Hver af Selskabets eksisterende aktionærer vil blive tildelt en (1) tegningsret for hver eksisterende aktie

Tegningsforholdet i Udbuddet er 4:1, således at fire (4) tegningsretter giver ret til at tegne en (1) ny aktie

Eksisterende aktier, der handles efter den 9. juni 2023 kl. 17.00 CEST, vil blive handlet uden tegningsretter, under forudsætning af at de eksisterende aktier handles med sædvanlig to-dages afvikling

Tegningsretterne kan handles i perioden fra den 12. juni 2023 kl. 9.00 CEST til den 23. juni 2023 kl. 17.00 CEST

Tegningsperioden for de nye aktier starter den 14. juni 2023 kl. 9.00 CEST og slutter den 27. juni 2023 kl. 17.00 CEST

Enhver tegningsret, som ikke er udnyttet i tegningsperioden, vil bortfalde uden værdi og uden kompensation til indehaveren. Disse resterende tegningsretter kan tegnes af berettigede eksisterende aktionærer i Selskabet og kvalificerede investorer i løbet af tegningsperioden





Baggrunden for Udbuddet og anvendelse af provenu

Selskabet offentligjorde den 22. februar 2023, at bestyrelsen søgte aktionærernes godkendelse til at udvide bemyndigelsen til at udstede nye aktier med fortegningsret for eksisterende aktionærer ved Selskabets årlige generalforsamling, som blev afholdt torsdag den 23. marts 2023. Forslaget blev vedtaget som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 10 af 23. marts 2023. Bemyndigelsen kan indtil den 22. marts 2024 blive udnyttet til at forhøje Selskabets aktiekapital med op til nominelt DKK 429.760.360 (svarende til 21.488.018 aktier á nominelt DKK 20 pr. stk.).

Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 18 af 24. maj 2023 har NKT til hensigt at rejse omkring EUR 350 mio. ved udstedelse af nye aktier med fortegningsret for de eksisterende aktionærer. Dette var baseret på det kapitalbehov som Selskabet for nuværende har vurderet.

Bruttoprovenuet fra Udbuddet forventes at blive ca. DKK 2.740 mio., forudsat at alle nye aktier tegnes i Udbuddet. Nettoprovenuet forventes at blive ca. DKK 2.653 mio. efter fradrag af Selskabets estimerede omkostninger og udgifter forbundet med Udbuddet, forudsat at alle nye aktier tegnes i Udbuddet.

Nettoprovenuet skal bidrage til investeringer i produktions- og installationskapacitet, således at NKT kan eksekvere på dens nuværende rekordhøje ordrebeholdning i højspændingsforretningen og for at kunne imødekomme forventet fremtidig efterspørgsel. Derudover vil det styrke Selskabets kapitalbasis med henblik på at kunne give øget balancefleksibilitet (f.eks. til brug for når NKT skal udstede garantier, hvilke kunder typisk forventer som sikkerhed i forbindelse med højspændingsprojekter). Kombineret med NKT's strategi forventes nettoprovenuet fra et succesfuldt Udbud at kunne støtte målet om at have en robust kapitalstruktur samt sin målsatte gearingsgrad på op til 0,0x og en solvensprocent på over 30%.

Investering i produktion og installationskapacitet for at imødekomme forventet fremtidig efterspørgsel

Markedet for højspændingskabler er vokset betydeligt i de seneste år, og markedsudsigterne er fortsat positivt drevet af overgangen til vedvarende energi og den generelle elektrificering af samfundet.

NKT vurderer, at værdien af de tildelte projekter på det tilgængelige højspændingsmarked var omkring EUR 5 mia. i 2021 og omkring EUR 8 mia. i 2022. For 2023 og 2024 vurderer NKT, at værdien af tildelte projekter i markedet årligt vil være på mindst EUR 8 mia. i gennemsnit. I de seneste år har NKT investereret i højspændingsforretningen, som følge af en voksende ordrebeholdning. Som en del af strategien vil NKT fortsat forfølge profitabel og bæredygtig vækst.

I maj 2023 valgte TenneT, en stor hollandsk-tysk netoperatør, NKT til at levere adskillige 525 kV højspændingskabler baseret på jævnstrømsteknologi, der dækker både on- og offshore kabler, under en flerårig rammeaftale omfattende Nederwiek 3 og Doordewind 1 & 2 havvindmølleparkerne. Kontrakterne for disse projekter vil have en samlet værdi på ca. EUR 1,5 mia. Yderligere projekter kan blive tilføjet under rammeaftalen.

På baggrund af de nye ordrer, som NKT er blevet tildelt, vil NKT igangsætte et nyt investeringsprogram i højspændingsforretningen med henblik på at forbedre turnkey kapacitet og kompetencer. Dette vil inkludere en betydelig udvidelse af fabrikken i Karlskrona, Sverige, samt et nyt markedsledende kabelfartøj.

Investeringsprogrammet forventes at udgøre ca. EUR 1 mia. mellem 2023 og 2026. De nye aktiver vil være operationelle fra 2027. I tillæg til dette vil NKT stadig udføre løbende vedligehold samt mindre investeringer i forretningen.

Styrkelse af det finansielle fundament for at kunne eksekvere på en højspændingsordrebeholdning med projekter der vokser i kompleksitet og omfang

NKT er blevet tildelt højspændingsprojekter i 2023 på ca. EUR 5 mia. (markedspriser) og havde den 31. marts 2023 en ordrebeholdning i højspændingsforretningen på ca. EUR 7 mia. (markedspriser).

En stærk kapitalbasis forventes at forstærke NKT's konkurrenceevne inden for de større højspændingskabelprojekter, samt at øge Selskabets finansielle fleksibilitet.

Med de forventede investeringer påtænker NKT at styrke sit Solutions-forretningsområde med henblik på at gøre forretningsområdet til en stadig større del af NKT's samlede forretning. Dette vil forøge NKT's forholdsmæssige eksponering til store højspændingskabelprojekter og de medfølgende risici. Ydermere vil disse projekter føre til udsving i arbejdskapital grundet faseopdelingen i modtagelse af kontraktuelle milepælsbetalinger fra kunder.

Den stadig voksende ordreindgang medfører også, at NKT skal være i stand til at udstede et højere niveau af de garantier, som kunder typisk kræver som sikkerhed i forbindelse med disse projekter, og at have tilgængelige kreditter for at kunne risikoafdække sig mod stigende priser for råmaterialer.

Salg af NKT Photonics

Selskabet offentliggjorde den 24. juni 2022 indgåelse af en aftale om at frasælge NKT Photonics til Photonics Management Europe S.R.L., et 100% ejet datterselskab af Hamamatsu Photonics K.K. (tilsammen Hamamatsu). Den 2. maj 2023 modtog Selskabet meddelelse om, at Hamamatsu var blevet nægtet den nødvendige tilladelse i henhold til investeringsscreeningsloven til at erhverve NKT Photonics, hvilket er en betingelse for gennemførelse af frasalget. I henhold til beslutningen truffet af Erhvervsministeren vil Hamamatsus erhvervelse af NKT Photonics udgøre en trussel mod national sikkerhed i Danmark. Derfor, pr. datoen for denne selskabsmeddelelse, er der en væsentlig risiko for, at frasalget af NKT Photonics til Hamamatsu ikke vil blive gennemført. Selskabet afventer Hamamatsus yderligere tiltag i anledning af den danske FDI afgørelse, og derudover overvejer NKT selvstændigt sine muligheder. Hvis transaktionen ikke bliver gennemført, vil Selskabet foretage et nyt strategisk review af ejerskabet af NKT Photonics.

Støtte fra ledelsen

Visse medlemmer af Selskabets bestyrelse og direktion, der ejer aktier i Selskabet, har indikeret, at de har til hensigt at udnytte deres tegningsretter.

Fremadrettet finansiel information og ambitioner på mellemlang sigt

Som nærmere beskrevet i prospektet fastholder Selskabet sin nuværende fremadrettede finansielle information for regnskabsåret, der slutter den 31. december 2023, og dets ambitioner på mellemlang sigt som offentliggjort, jf. selskabsmeddelelse nr. 18 af 24. maj 2023

Hovedvilkår for Udbuddet

Nedenfor følger hovedvilkårene for Udbuddet. Der henvises til prospektet for en detaljeret beskrivelse af vilkårene for fortegningsemissionen.

Udbuddet: Udbuddet består af op til 10.744.009 nye aktier á nominelt DKK 20 pr. stk. med fortegningsret for Selskabets eksisterende aktionærer.





Udbudskurs: De nye aktier udbydes til en pris på DKK 255 pr. ny aktie.





Tegningsforhold: Hver eksisterende aktionærer, der er registreret i VP Securities A/S ( Euronext Securities Copenhagen ) som aktionærer den 13. juni 2023 kl. 17.59 CEST, vil blive tildelt en (1) tegningsret for hver ene (1) eksisterende aktie. Tegningsforholdet i Udbuddet er 4:1, således at fire (4) tegningsretter giver ret til at tegne en (1) ny aktie á nominelt DKK 20 pr. stk.





) som aktionærer den 13. juni 2023 kl. 17.59 CEST, vil blive tildelt en (1) tegningsret for hver ene (1) eksisterende aktie. Tegningsforholdet i Udbuddet er 4:1, således at fire (4) tegningsretter giver ret til at tegne en (1) ny aktie á nominelt DKK 20 pr. stk. Handel med tegningsretter: Tegningsretterne kan handles på Nasdaq Copenhagen A/S under den midlertidige ISIN-kode DK0062495826 i perioden fra den 12. juni 2023 kl. 9.00 CEST til den 23. juni 2023 kl.17.00 CEST.





Tegningsperiode: Tegningsperioden for de nye aktier løber fra den 14. juni 2023 kl. 9.00 CEST til den 27. juni 2020 kl. 17.00 CEST. Tegningsretter, som ikke udnyttes i tegningsperioden, bortfalder uden værdi og uden kompensation til indehaveren.





Betaling og levering: Ved udnyttelse af tegningsretten skal indehaveren betale DKK 255 pr. ny aktie, der tegnes. Betaling for de nye aktier skal ske i danske kroner (DKK) på tegningsdagen, dog senest den 27. juni 2023 kl. 17.00 CEST.





Resterende aktier: Nye aktier, der ikke tegnes ved udnyttelse af en tegningsret før udløbet af tegningsperioden, kan tegnes af berettigede eksisterende aktionærer eller kvalificerede investorer, som inden udløbet af tegningsperioden har afgivet bindende tilsagn om tegning af resterende aktier på baggrund af en særskilt blanket i prospektet. I tilfælde af overtegning vil de resterende aktier blive allokeret i overensstemmelse med fordelingsnøgler fastsat af Selskabets bestyrelse. Udbuddet er ikke garanteret af Managers.





Handel og officiel notering af de nye aktier: Efter indbetaling af tegningsbeløbet vil de nye aktier blive udstedt i den midlertidige ISIN-kode DK0062495909 gennem Euronext Securities Copenhagen. De nye aktier vil ikke blive optaget til handel og officiel notering på Nasdaq Copenhagen A/S under den midlertidige ISIN-kode. Den midlertidige ISIN-kode er således registreret i Euronext Securities Copenhagen alene til brug for tegning af de nye aktier.





De nye aktier vil blive registreret hos Erhvervsstyrelsen efter gennemførelse af Udbuddet, forventeligt senest den 4. juli 2023. Det forventes, at de nye aktier optages til handel og officiel notering den 5. juli 2023 under den permanente ISIN-kode for eksisterende aktier DK0010287663. Den midlertidige ISIN-kode vil blive sammenlagt med den permanente ISIN-kode for de eksisterende aktier den 6. juli 2023 efter kl. 17.59 CEST.

Tilbagekaldelse af Udbuddet: Udbuddet kan tilbagekaldes af Selskabet under visse betingelser indtil registreringen af kapitalforhøjelsen relateret til de nye aktier hos Erhvervsstyrelsen.





Hvis Udbuddet tilbagekaldes, vil enhver udnyttelse af tegningsretter, der allerede har fundet sted, automatisk blive annulleret. Tegningsbeløb indbetalt for de nye aktier vil blive refunderet (med fradrag af eventuelle transaktionsomkostninger) til den sidst registrerede ejer af de nye aktier på datoen for tilbagekaldelsen. Alle tegningsretter vil bortfalde, og ingen nye aktier vil blive udstedt.

Handler med tegningsretter foretaget i tegningsretshandelsperioden vil dog ikke blive berørt. Som en konsekvens heraf vil de investorer, der har erhvervet tegningsretter, således lide et tab svarende til købsprisen for tegningsretterne samt eventuelle transaktionsomkostninger.

Investorer, som har erhvervet nye aktier, vil få tegningsbeløbet for de nye aktier refunderet (med fradrag af eventuelle transaktionsomkostninger). Investorer, som har erhvervet nye aktier, vil således kunne lide et tab svarende til forskellen mellem købsprisen og tegningsbeløbet for de nye aktier samt eventuelle transaktionsomkostninger.

Joint Global Coordinators kan, på vegne af Managers, opsige fortegningsemissionsaftalen under særlige omstændigheder og/eller uforudsigelige hændelser. Fortegningsemissionsaftalen indeholder også betingelser for gennemførelse, som Selskabet finder sædvanlige for udbud som Udbuddet og gennemførelsen af Udbuddet er derfor underlagt overholdelsen af de betingelser, der følger af fortegningsemissionsaftalen. Hvis en eller flere betingelser for gennemførelse ikke er opfyldt, kan Joint Global Coordinators, på vegne af Managers, diskretionært opsige fortegningsemissionsaftalen, hvilket kan medføre, at Selskabet må tilbagetrække Udbuddet.

Selskabet er ikke ansvarlig for noget tab, som investorer måtte lide som følge af tilbagekaldelse af Udbuddet, herunder for eksempel transaktionsomkostninger og rentetab.

En eventuel tilbagekaldelse vil blive meddelt via Nasdaq Copenhagen A/S.

Lock-ups: Efter Udbuddet vil Selskabet og medlemmerne af bestyrelsen og direktionen være underlagt en 180-dages lock-up, med visse undtagelser.





Forventet tidsplan for Udbuddet

Tidsplanen for de vigtigste begivenheder i forbindelse med fortegningsemissionen er som følger:

Begivenhed



Dato Offentliggørelse af prospekt……………………………………………………. 8. juni 2023 Sidste handelsdag for eksisterende aktier med tegningsretter1)…………... 9. juni 2023 kl. 17.00 CEST Første handelsdag for eksisterende aktier uden tegningsretter…………… 12. juni 2023 Handelsperioden for tegningsretter begynder………………………………. 12. juni 2023 Tildelingstidspunktet for tegningsretter……………………………………... 13. juni 2023 kl. 17.59 CEST Tegningsperioden for de nye aktier begynder………………………………. 14. juni 2023 Handelsperioden for tegningsretter slutter…………………………………... 23. juni 2023 kl. 17.00 CEST Tegningsperioden for de nye aktier slutter…………………………………... 27. juni 2023 kl. 17.00 CEST Forventet dato for offentliggørelse af resultatet af Udbuddet……………… 29. juni 2023 Allokering af nye aktier, der ikke er blevet tegnet af de eksisterende aktionærer (de resterende aktier)…………………………………………….. 29. juni 2023 Gennemførelse af Udbuddet, inklusiv afvikling af nye aktier………………. 4. juli 2023 Forventet registrering af kapitalforhøjelsen vedrørende de nye aktier hos Erhvervsstyrelsen………………………………………………………………. 4. juli 2023 Første dag for handel og officiel notering af de nye aktiers ved Nasdaq Copenhagen A/S under ISIN-koden for eksisterende aktier………………. 5. juli 2023 Forventet sammenlægning af de midlertidige og permanente ISIN-koder……………………………………. 6. juli 2023 efter kl. 17.59 CEST

1) Handel med aktier efter sidste handelsdag for eksisterende aktier med tegningsretter den 9. juni 2023 kl. 17.00 CEST vil være uden rettigheder til at modtage tegningsretter for køber, medmindre parterne i den pågældende handel har truffet foranstaltninger til at afvikle handlen i Euronext Securities Copenhagen forinden tildelingstidspunktet for tegningsretterne den 13. juni 2023 kl. 17.59 CEST og således valgt ikke at afvikle i overensstemmelse med den sædvanlige afviklingscyklus med afvikling to dage efter handelsdatoen.

Telekonference

Selskabet vil afholde en telekonference for berettigede investorer og finansielle analytikere den 8. juni kl. 11.00 CET. Deltagelse i telekonferencen kræver registrering via følgende link mens telekonferencen med adgang til at stille spørgsmål kan tilgåes via dette link.

Den kan følges på investors.nkt.com (underlagt visse begrænsninger). Den tilhørende præsentation vil være tilgængelig før telekonferencen.

Managers og juridiske rådgivere

Danske Bank A/S, J.P. Morgan SE og Nordea Danmark, filial af Nordea Bank Abp, Finland fungerer som joint global coordinators og joint bookrunners (tilsammen, Joint Global Coordinators) i forbindelse med Udbuddet, og Skandinaviska Enskilda Banken, Danmark, filial af Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ.), Sverige og Nykredit Bank A/S fungerer som joint lead managers (tilsammen, sammen med Joint Global Coordinators, Managers). Kromann Reumert og Allen & Overy er henholdsvis danske og internationale juridiske rådgivere for Selskabet. Gorrissen Federspiel Advokatpartnerselskab og Davis Polk & Wardwell er henholdsvis danske og internationale juridiske rådgivere for Managers.

Prospekt

Efter offentliggørelsen vil prospektet med oplysninger om Selskabet og Udbuddet være tilgængeligt på Selskabets hjemmeside investors.nkt.com (underlagt visse restriktioner). Ud over oplysninger og information, der er indarbejdet ved reference i prospektet, udgør indholdet af Selskabets hjemmeside ikke en del af prospektet.

Kontakt

Investor Relations: Michael Nass Nielsen, Head of Investor Relations, tlf.: +45 2494 1654

Media Relations: Louise W. Naldal, Head of Group Communications, tlf.: +45 2982 0022

Vigtig ansvarsfraskrivelse

Denne selskabsmeddelelse indeholder fremadrettede udsagn. Sådanne udsagn er ikke garantier for fremtidige resultater og involverer visse risici og usikkerheder, særligt skal denne meddelelse ikke ses som en bekræftelse af hverken at Udbuddet vil blive gennemført eller transaktionsstørrelsen eller prisen. Faktiske resultater kan således afvige væsentligt fra forventninger i rapporten som følge af en række faktorer.

Denne meddelelse har til eneste formål at give oplysninger. Personer, der har brug for rådgivning, bør konsultere en uafhængig finansiel rådgiver. Denne meddelelse udgør ikke en investeringsanbefaling.

Denne meddelelse er ikke et prospekt, og investorer bør ikke købe de heri nævnte værdipapirer alene på grundlag af denne meddelelse. Oplysningerne i denne meddelelse er alene baggrundsoplysninger og er ikke udtømmende eller fuldstændige. Investorer bør ikke handle i tillid til oplysningerne i denne meddelelse eller i tillid til, at oplysningerne er korrekte og fuldstændige. Oplysningerne i denne meddelelse afgives med forbehold for ændringer. Selskabet er ikke forpligtet til at opdatere denne meddelelse eller rette eventuelle fejl, og offentliggørelsen af denne meddelelse skal ikke anses for at udgøre et tilsagn fra Selskabets side om at ville fortsætte med den heri beskrevne transaktion eller proces. Denne meddelelse er ikke godkendt af nogen kompetent tilsynsmyndighed.

Denne meddelelse udgør ikke og indgår ikke i noget tilbud om eller nogen opfordring til at sælge eller udstede - eller til at give et tilbud på at købe eller tegne - aktier eller andre værdipapirer. Meddelelsen (eller en del heraf) og det forhold, at den udsendes, bør heller ikke danne grundlag for eller udgøre en tilskyndelse til at indgå nogen kontrakt eller forpligtelse. De heri beskrevne transaktioner og offentliggørelsen af denne meddelelse og af øvrige oplysninger i forbindelse med transaktionerne kan i nogle jurisdiktioner være omfattet af lovmæssige restriktioner, og personer, som modtager denne meddelelse eller de heri nævnte dokumenter eller oplysninger, bør gøre sig bekendt med og overholde disse restriktioner.

Særligt udgør denne meddelelse ikke noget tilbud om eller nogen opfordring til at give et tilbud på at købe, sælge eller tegne værdipapirer for personer i USA (herunder dets territorier og besiddelser, nogen stat i USA og District of Columbia), Australien, Canada, Japan eller Sydafrika eller i andre jurisdiktioner, hvor et sådant tilbud eller en sådan opfordring er ulovlig (de Udelukkede Jurisdiktioner). Manglende overholdelse af disse restriktioner kan udgøre en overtrædelse af værdipapirlovgivningen i de pågældende jurisdiktioner. De heri nævnte værdipapirer er ikke blevet, og vil ikke blive, registreret i henhold til i Securities Act of 1933 med senere ændringer (U.S. Securities Act) eller i henhold til nogen værdipapirhandelslove i nogen stat eller anden jurisdiktion i USA, og må ikke udbydes, sælges, tages imod, udøves, videresælges, pantsættes, gives afkald på, leveres eller på anden måde overføres, direkte eller indirekte, i eller inden i USA uden registrering, undtagen i medfør af en undtagelse til, eller i en transaktion der ikke er omfattet af, registreringskravene i U.S. Securities Act og, i hvert tilfælde, i overensstemmelse med enhver værdipapirhandelslove i nogen stat eller anden jurisdiktion i USA. Værdipapirerne henvist til i denne meddelelse udbydes og sælges alene uden for USA, dog med visse begrænsede undtagelser. Værdipapirerne henvist til i denne meddelelse er ikke og vil ikke blive registreret i henhold til nogen gældende værdipapirhandelslovgivning i nogen stat, provins, territorium, land eller jurisdiktion i nogen Udelukkede Jurisdiktioner. Sådanne værdipapirer må følgelig ikke blive udbudt, solgt, videresolgt, samlet op, udnyttet, frafaldet, overdraget, leveret eller distribueret, direkte eller indirekte, i eller ind i de Udelukkede Jurisdiktioner. Der vil ikke være noget offentligt udbud af værdipapirer i USA eller i de Udelukkede Jurisdiktioner.

På nær for så vidt angår udbud af værdipapirer i Danmark som påtænkt ved prospektet relateret til Selskabet, er denne meddelelse udarbejdet ud fra en forudsætning om, at ethvert udbud af de heri nævnte værdipapirer i et medlemsland i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) eller Storbritannien vil være undtaget fra Prospektforordningens (prospektforordningen (forordning nr. 2017/1129 om prospekter) krav om offentliggørelse af et prospekt i forbindelse med sådanne udbud. På nær for så vidt angår udbud af værdipapirer i Danmark som påtænkt ved prospektet relateret til Selskabet, er oplysningerne i denne meddelelse alene rettet mod personer i EØS-medlemslande og Storbritannien, der er kvalificerede investorer (Kvalificerede Investorer) som defineret i artikel 2(e) i Prospektforordningen.

Herudover, i Storbritannien er oplysningerne alene rettet mod (i) Kvalificerede Investorer, der er “professionelle investorer” omfattet af artikel 19, stk. 5, i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 med senere ændringer (Order), (ii) “high net worth entities” omfattet af artikel 49, stk. 2 (a)-(d) i Order eller (iii) personer til hvem oplysningerne i øvrigt lovligt må rettes, alle sådanne personer betegnet under ét Relevante Personer.

Personer, som ikke er relevante personer, bør under ingen omstændigheder foretage sig noget på grundlag af meddelelsen og bør ikke handle ud fra eller basere sig på den. På nær for så vidt angår udbud af værdipapirer i Danmark som påtænkt ved prospektet relateret til Selskabet, er ingen investering eller investeringsaktivitet, som denne meddelelse vedrører, tilgængelig for eller må foretages sammen med personer (i) i nogen EØS-medlemsstat, som ikke er Kvalificerede Investorer, og (ii) i Storbritannien, som ikke er Relevante Personer.

Hverken Selskabet, de relevante Managers eller deres datterselskaber, tilknyttede selskaber, bestyrelsesmedlemmer, direktører, medarbejdere, rådgivere, repræsentanter eller andre personer påtager sig noget ansvar for eller afgiver nogen udtrykkelige eller stiltiende oplysninger eller erklæringer om korrektheden eller fuldstændigheden af oplysningerne eller udsagnene i denne meddelelse (eller om hvorvidt der er udeladt oplysninger i meddelelsen) eller af øvrige oplysninger om Selskabet eller dets associerede selskaber, uanset om oplysningerne er afgivet skriftligt eller mundtligt eller i visuel eller elektronisk form, og uanset hvordan de er tilvejebragt eller stillet til rådighed, eller for noget tab, der måtte opstå som følge af brugen af denne meddelelse eller dens indhold, eller som i øvrigt måtte opstå i forbindelse hermed.

Denne meddelelse udgør ikke en investeringsanbefaling. Værdipapirernes kurs og værdi og de eventuelle indtægter deraf kan både stige og falde, og du kan miste hele din investering. Historiske resultater er ingen garanti for fremtidige resultater. Oplysningerne i denne meddelelse bør ikke anses for retningsgivende for fremtidige resultater.

Vedhæftet fil