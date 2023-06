English Finnish

ROBIT OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 8.6.2023 KLO 10.00

ROBIT JA SOTREQ YHTEISTYÖHÖN BRASILIASSA

Kuva vasemmalta: Arto Halonen, toimitusjohtaja, Robit Oyj ja Marcelo Orberg, toimitusjohtaja, Sotreq S.A.



Robit Oyj ja Sotreq S.A. ovat allekirjoittaneet jälleenmyyjäsopimuksen. Sotreq tulee sopimuksen mukaan edustamaan Robitia ja sen tuotteita Brasiliassa.

Robitin ja Sotreqin yhteistyö tukee osaltaan Robitin tavoitteita laajentaa yhtiön markkinapeittoa sekä vahvistaa sen jälleenmyyjäverkostoa. Brasilia, joka on Latinalaisen Amerikan johtava talousalue ja merkittävä kaivosmaa, tarjoaa tähän erinomaiset mahdollisuudet.

Arto Halonen, toimitusjohtaja, Robit Oyj: “Olemme iloisia alkavasta yhteistyöstä Sotreqin kanssa. Robitin korkealaatuiset tuotteet yhdistettynä Sotreqin vahvaan alueelliseen läsnäoloon, palveluun ja asiakaskuntaan, tarjoavat asiakkaille Brasiliassa vahvan kumppanin porauksen kulutusosatarpeisiin.

Marcelo Orberg, toimitusjohtaja, Sotreq S.A. painottaa: “Uskomme yhteistyön voimaan sekä vahvuuteen, joka syntyy yrityksistä, jotka työskentelevät yhdessä kohti yhteistä päämäärää. Yhteistyössä Robitin kanssa olemme valmiita tarttumaan uusiin haasteisiin sekä jatkamaan kasvumatkaamme Brasilian markkinoilla. Suhtaudumme erittäin luottavaisesti maanalaisen kaivostoiminnan laajentamiseen. Näin ollen, pidämme välttämättömänä lisätä toimintaan huippumodernilla teknologialla tuotettuja kulutusosia, jotka mahdollistavat asiakkaidemme liiketoiminnan tuottavuuden lisäämisen.”

Robit on erikoistunut toimittamaan huippuluokan kulutusosia globaalisti kaivos- ja rakennusteollisuuden tarpeisiin, mahdollistaen asiakkailleen entistä paremman porauskapasiteetin laadusta tinkimättä. Yhtiö pyrkii maailman ykköseksi porauksen kulutusosissa maailmanluokan tuotevalikoimallaan sisältäen Top Hammer -, Down the Hole - ja Geotechnical-ratkaisut, jotka kaikki tunnetaan korkeasta ja todennetusta laadustaan. Lisäksi yhtiön asiantuntijapalvelut varmistavat, että asiakkaat saavuttavat kustannussäästöjä porauksessa.

Sotreqin kehityskulkua kuvastavat yrittäjyys sekä vakaumus, että huippuosaamisen tavoittelu on tie kasvuun. Yhtiö tarjoaa energia-, kaivos-, rakennus- ja infrastruktuurialojen ratkaisujen ja palveluiden johtavana toimittajana laajan valikoiman korkealaatuisia tuotteita, erikoistunutta teknistä tukea sekä integroituja ratkaisuja edistääkseen asiakkaidensa menestymistä. Sotreq on yli 80-vuotias innovaatioyhtiö, joka tarjoaa leasing-palvelujen lisäksi ratkaisuja uusiin ja käytettyihin laitteisiin, teknologiaa sekä erikoistunutta tuotetukea. Yhtiö on virallinen Cat-jälleenmyyjä, jolla on yli 50 toimipistettä kattaen yli 90 prosenttia Brasilian maantieteellisistä markkinoista. Sotreq palvelee rakennus-, kaivos-, maatalous-, energia, metsätalous-, teollisuus-, öljy- ja kaasuteollisuuden sekä merenkulkualan markkinasegmenttejä huippuosaavalla teknisellä tiimillään. Lisätietoja www.sotreq.com.br .

Lisätietoja:

Arto Halonen, toimitusjohtaja, Robit Oyj, arto.halonen@robitgroup.com

Arthur Assis, kaupallinen johtaja, Sotreq S.A., arthur.assis@sotreq.com.br

ROBIT OYJ

Arto Halonen

Lisätietoja:

Arto Halonen, toimitusjohtaja

+358 40 028 0717

arto.halonen@robitgroup.com

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.robitgroup.com