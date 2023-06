Les mineurs de crypto-monnaie les plus rentables sont désormais déployés dans le monde entier

NEW YORK, 08 juin 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les amateurs de minage de crypto-monnaies du monde entier peuvent désormais avoir accès chez eux aux mineurs les plus rentables. Bitmanu vient de lancer le déploiement dans le monde entier de ses mineurs BM 1, BM 2 et BM Pro. Malgré une durée de vie relativement courte, ces mineurs au circuit ASIC ont déjà fait parler d'eux en raison de leur excellente rentabilité.

Lancée au début de l'année 2021, la compagnie Bitmanu a immédiatement attiré l'attention des experts du secteur grâce aux taux de hachage élevés de ses plates-formes de minage. Les taux de hachage de ses mineurs BM 1, BM 2 et BM Pro sont plus élevés que ceux de tout autre matériel disponible sur le marché. Ces plates-formes de minage ont même été améliorées grâce à l'introduction récente d'un flux binaire (bitstream) privé et unique à Bitmanu, qui leur permet maintenant de miner efficacement plusieurs crypto-monnaies.

Taux de hachage des mineurs Bitmanu

BM Pro BM 2 BM 1 Bitcoin 3 900 TH/s 1 220 TH/s 760 TH/s Litecoin 400 GH/s 128 GH/s 80 GH/s Dash 75 TH/s 25 TH/s 15 TH/s Monero 32 MH/s 10 MH/s 6 MH/s

De nombreux utilisateurs des mineurs Bitmanu ont indiqué qu'ils avaient pu récupérer l'intégralité de leurs investissements en l'espace d'environ un mois. Cela est possible non seulement grâce aux taux de hachage élevés de ces plates-formes, mais aussi grâce à leur faible consommation d'énergie. Malgré leur extraordinaire puissance de calcul, BM 1, BM 2 et BM Pro ne consomment respectivement que 650 W, 850 W et 2200 W.

Profits mensuels du minage

BM Pro BM 2 BM 1 Bitcoin 7 000 $ 2 400 $ 2 000 $ Litecoin 9 500 $ 3 200 $ 3 000 $ Dash 26 000 $ 9 000 $ 5 000 $ Monero 21 000 $ 6 400 $ 3 800 $

*Le calcul est effectué sur la base du prix actuel du marché et de la difficulté de minage.

Il est intéressant de noter qu'un pourcentage élevé des clients satisfaits par Bitmanu sont des mineurs de crypto-monnaies occasionnels qui n'ont pas, ou très peu, été exposés au minage de crypto-monnaies. Bitmanu est probablement la première entreprise à concevoir des plates-formes de minage simples dont le but est de démocratiser un domaine traditionnellement dominé par des experts en technologie.

Pour en apprendre plus sur Bitmanu, veuillez consulter la page https://bitmanu.com/

À propos de Bitmanu : Bitmanu est une société de production créée, détenue et gérée par une équipe d'investisseurs et d'experts reconnus de l'industrie des crypto-monnaies dont le but est de partager avec le public le bénéfice des dernières innovations technologiques. La société propose une gamme étonnante de mineurs de crypto-monnaies offrant un retour sur investissement très rapide, et qui peuvent être installés et utilisés par tous, indépendamment de l'expérience et des connaissances.

Une photo accompagnant ce communiqué de presse est disponible à l'adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/05bda203-4af4-459a-ad3b-ba61a0541128