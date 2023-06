Amélioration continue, concept clé de l’excellence opérationnelle

L’amélioration continue est un processus visant à améliorer de manière continue les performances d’une entreprise ou d’une organisation. Cela peut inclure des améliorations dans les processus, les produits, les services ou les résultats. Il est souvent associé à des méthodes telles que la gestion de la qualité totale (TQM) et les Six Sigma. L’objectif est d’identifier et de corriger les problèmes de manière systématique. De sorte à augmenter la satisfaction des clients et à améliorer la rentabilité de l’entreprise.

6 raisons de mettre en place un processus d’amélioration continue

Il y a de nombreux avantages à mettre en place un tel processus, voici les 6 raisons principales :

1-Amélioration de la qualité : En identifiant et en corrigeant les problèmes de manière systématique, l’amélioration continue permet d’améliorer la qualité des produits, des services et des processus.

2-Satisfaction des clients : En améliorant la qualité, ce concept permet également d’augmenter la satisfaction des clients.

3-Réduction des coûts : En identifiant et en éliminant les sources d’inefficacité et de gaspillage, l’amélioration continue permet de réduire les coûts.

4-Amélioration de l’efficacité : l’optimisation des processus permet d’augmenter l’efficacité et la productivité.

5-Stimulation de l’innovation : encourager les collaborateurs à proposer des idées d’amélioration permet de stimuler l’innovation et l’esprit d’entreprise.

6-Renforcement de la culture d’entreprise : En impliquant tous les employés dans les efforts d’amélioration continue, l’entreprise peut renforcer sa culture en faisant de l’amélioration une responsabilité partagée.

Comment la mettre en place ?

Il existe plusieurs étapes pour mettre en place un processus d’amélioration continue :

La première étape est de définir des objectifs clairs et d’identifier des processus clés. En effet, il est important de définir des objectifs précis pour l’amélioration continue. On peut citer notamment la réduction des coûts, l’augmentation de la productivité ou encore l’amélioration de la qualité. Avant de vous lancer, il vous faudra également déterminer les processus clés de l’entreprise qui ont un impact sur les résultats et qui peuvent être améliorés.

La deuxième étape consistera à collecter les données sur les processus clés, afin de pouvoir les analyser et de déterminer les opportunités d’amélioration. L’analyse de ces données sera un point essentiel pour identifier les problèmes et les causes sous-jacentes.

Suite à l’analyse des données et des problèmes remontés, la mise en place d’un plan d’actions sera de circonstance. Cela permettra d’identifier les solutions, en impliquant tous les employés concernés.

Enfin, l’avant dernière étape est de faire le suivi et l’évaluation des solutions mises en place, de manière à s’assurer qu’elles ont bien amélioré les résultats et à identifier de nouveaux problèmes à résoudre.

Pour terminer, la communication ! Il est important de communiquer sur les résultats obtenus, les solutions mises en place, les enseignements tirés et les prochains axes d’amélioration afin d’impliquer tous les employés et de renforcer la culture d’amélioration continue.

Un pilier de l’excellence opérationnelle

L’excellence opérationnelle est un concept qui vise à améliorer de manière continue la performance globale d’une entreprise en se concentrant sur l’optimisation des processus, l’amélioration de la qualité et l’augmentation de la satisfaction des clients. Les méthodes couramment utilisées pour atteindre l’excellence opérationnelle incluent notamment la gestion de la qualité totale (TQM), les Six Sigma et les systèmes de gestion de la performance.

L’amélioration continue est l’un des principaux piliers de l’excellence opérationnelle. En effet, c’est un processus continu qui vise à identifier et à corriger les problèmes de manière systématique, à améliorer les processus, les produits et les services, et à augmenter la satisfaction des clients. Les deux concepts sont donc étroitement liés, car ils visent tous les deux à améliorer les performances globales de l’entreprise.

Victor Paillaud Consultant en Management chez Mind7 Consulting