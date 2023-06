Le groupe Pepperbay recrute 12 talents sur les prochains mois

Le groupe Pepperbay, concepteur, intégrateur et hébergeur de solutions SaaS à forte valeur ajoutée, annonce une campagne de recrutement pour étoffer les équipes évoluant au sein de ses agences de Nantes et Ploërmel. Cette annonce stratégique permettra à l’entreprise de soutenir sa très forte croissance à l’échelle nationale.

Créé en 2000, Pepperbay s’est construit autour de trois métiers complémentaires : le développement de logiciels de gestion en mode SaaS, l’intégration de ces solutions et leur hébergement dans un datacenter certifié ISO 27001 et HDS. Pepperbay propose une offre 100 % française et un support exclusivement assuré à l’échelle nationale et hautement disponible. À ce jour, le groupe réunit 55 collaborateurs sur 3 sites et s’appuie sur un socle de 150 clients.

Ces différentes caractéristiques offrent à l’entreprise la possibilité de proposer des conditions de travail attractives à ses équipes ainsi qu’un véritable projet professionnel à long terme. Dans ce contexte, la société investit en continu pour permettre à ses talents d’intégrer de nouveaux savoirs et d’évoluer vers de nouveaux postes. Rejoindre Pepperbay est de fait une réelle opportunité d’intégrer une structure en croissance constante qui investit des ressources significatives pour faire grandir ses équipes.

Présentation des postes proposés :

· 3 Développeurs PHP

· 3 Développeurs Symfony / React

· 2 Ingénieur DevOps

· 2 Consultants fonctionnels

· 1 Technicien Support Applicatif

· 1 Proxy Product Owner

Pour postuler, rendez-vous sur https://pepperbay.fr/lentreprise/recrutement/

Benoit ROLLAND et Olivier SEINE, co-dirigeants de Pepperbay « Intégrer de nouveaux talents est une nécessité pour nos permettre de continuer à nous développer sereinement sur les prochaines années. Nous allons fortement investir pour recruter des collaborateurs engagés et leur permettre de participer à un projet d’entreprise porteur de sens et fédérateur. »